Антропологи восстановили облик предка казахов - арийца из Кумсая

00:18 11.11.2021

Алан ИСАЕВ



Первоказах



Известный антрополог Алексей НЕВЧАЛОДА воссоздал внешность предка казахов, обнаруженного в могильнике Кумсай в Актюбинской области. Это так называемый ариец или андроновец.



Примечательно, что внешность человека благодаря технологии, придуманной еще советскими учеными, воссоздается со стопроцентной точностью.



Мужчина, облик которого воссоздали по сохранившемуся черепу, был вождем ямной культуры. Многие исследователи связывают ее с той самой цивилизацией, которая первая приручила лошадь и придумала колесницу. Ну и заодно по всему миру от Индии до Германии распространила индоевропейские слова (мама, сестра, брат и т. д.).



Вождь был похоронен в сидячем положении, было ему около 50 лет. Сверху он был посыпан красной охрой. Жил он примерно пять тысяч лет тому назад. Это подтвердил радиоуглеродный анализ могильника.



Ученые отмечают высокий рост представителей ямной культуры. Нередко они достигали двух метров. Вождь был именно такой.



Y-хромосома, которая передается по мужской линии вождя из Кумсая, относится к гаплогруппе Q1a2b2. Сейчас она распространена в Северной и Западной Европе. А часть потомков вождя сейчас живет среди тюркских народов.