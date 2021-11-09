 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.11.2021
00:25  О Китае и ракетах, - Дм. Стефанович
00:24  Турция меняет российский газ на атом
00:22  "Пообещали и разошлись": сможет ли Азия отказаться от "грязного" топлива
00:18  Антропологи восстановили облик предка казахов - арийца из Кумсая
00:13  Как Вашингтон потерял постсоветский мир, - М.Саротт
Среда, 10.11.2021
22:49  Грузите апельсины бочками... В Кыргызстан прибыла "крупнейшая деловая миссия из России", - "ВБ"
20:37  Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган, - Bild

20:34  Назад для будущего: зачем в Китае принимают "историческую резолюцию", - Н.Портякова
20:31  Центральная Азия опять поворачивается к Москве. Ч. 1, - Л.Кеннеди, Н.Саузерн
20:27  Девочки, не верьте пропаганде. Феминизм - это гендерный национализм, - Д.Ольшанский
20:03  В Афганистане русские с китайцами не братья навек, - В.Скосырев
19:54  Новые "правила игры" для туркменских беженцев в России
19:49  КырОлигарх Абдыкеримов объявил кастинг женихов для своей старшей дочери (ее фото)
13:05  Чем отличается положение Казахстана перед Голодомором 30-х годов от нынешнего положения Афганистана? - Н.Нуртазина
12:02  Майнеры размотали в Казахстане все электричество, - Л.Тастанова
12:00  Росли два баобаба... О Казпрезидентской власти на текущем этапе, - Д.Ашимбаев
11:57  Миннацэкономики Казахстана - это зловредная секта.., - А.Бектенова
11:05  Переживет ли Британия зиму? Вакцинация от COVID становится обязательной, - Джейн Спай
10:09  Американские генералы не готовы воевать с Китаем, - Н.Бобкин
10:03  Таджикская милиция - карательный или защищающий орган? - Хурсанд Хуррамов
10:01  США забрали себе спрятавшихся в Таджикистане афганских летчиков
09:26  SOS! Детские больницы Кыргызстана переполнены
09:23  Партизаны не сдаются! Две "большие группы мигрантов" хитрым маневром прорвались в Польшу
09:15  Выбор из более чем двух зол: белорусско-миграционный капкан для Польши, - В.Трухачев
09:08  Миллеровский "Газпром" максимально открыл газ-вентиль в Украину. Бандерня мерзнет
08:30  Как России решать/решить проблему этнической преступности, - "Взгляд"
08:06  Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, - Ирина Алкснис
06:18  Певица Ротару закрыла свой отель в Ялте и ждет возвращения Крыма Украине
00:55  Ректора Ошского универа Кожобекова уволили за принуждение студентов к голосованию
00:54  Бунтарь-обжорка Саакашвили из тюрьмы дирижирует революцией, - Ю.Рокс
00:37  Анкара подогревает тюркский сепаратизм в России, - "СП"
00:15  Американский "Музей Холокоста" обвинил Китай в геноциде уйгуров
00:06  Мафия педофилов. Кто прикрывает "ералашников"? - "КП"
00:04  Шпрехенфюрер разгулялся по Украине. Катится волна оголтелой дерусификации, - Св.Князев
Вторник, 09.11.2021
21:29  Скончался Кажахмет Балахметов - экс-министр просвещения КазССР
18:41  ВОЗ как наднациональная структура управления? - В.Катасонов
18:39  В казахстанском Туркестане заложена новая гигантския мечеть-медресе "Хилует". Вместо 3-х снесенных ранее
17:22  Зима совсем не будет? КырПрез Жапаров разъяснил кыргызам почему в стране нет угля и электричества
16:34  Афган-партизаны сколачивают свой "Фронт" и обещают талибам несладкую жизнь
16:24  Защитит ли китайская база Таджикистан? - В.Скосырев
16:17  Энергетический кризис в Китае грозит усугублением глобального дефицита, - "Къ"
15:44  "Дети Поволжья". Госсубсидии на квартиры чиновникам похожи на взятку, - "СП"
15:06  Между каторгой и славой. Как Федор Достоевский нес военную службу в Семипалатинске
14:59  Почему Брежнев не передал власть Щербицкому? (тайны истории)
14:58  Миллион просмотров за ночь. Как сестры из Кыргызстана стали популярными в TikTok
14:51  Ситуация на белорусско-польской границе: Против людей выставили бронетехнику
14:46  Начало многополярной демократии. Трехполярный мир создан, - А.Дугин
13:17  Сотрудники Комитета транспорта Казахстана создали ОПГ
12:56  Эффективности ради. В КазАгентстве по делам госслужбы насоздавали 13 департаментов
12:05  Айгуль Жапарова (жена Жапар-хана) - не финансирует партию.., - опровергает Султанбаев
11:50  Поддай газку: переход Таджикистана на самообеспечение ГСМ - миф или реальность
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция меняет российский газ на атом
00:24 11.11.2021

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции

Ольга Самофалова

Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа.

Турция запланировала вслед за проектом АЭС "Аккую", разработанным в Росатоме, построить еще две атомные электростанции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Посетив АЭС "Аккую", я лично убедился, на каком уровне находится ситуация с атомной энергетикой в нашей стране. Работы на станции продолжаются. Первый блок мы планируем ввести в строй в 2023 году. Таким образом Турция войдет в число немногих стран с атомной энергетикой. После "Аккую" мы начнем работу над второй и даже над третьей АЭС", – заявил Эрдоган.

Энергетический кризис в Европе, вызванный нехваткой газа, заставил европейские страны вернуться к "ненавистному" углю и задуматься о необходимости атомной энергетики. Это явно прибавило решимости Турции, которая решила стать не только газовым хабом, но и атомной державой.

Атомная энергетика привлекает и по экономическим причинам (невысокая себестоимость выработки киловатт·часа), и по экологическим. Хотя в Евросоюзе не признают атомную энергетику "зеленой", по факту это низкоуглеводородная генерация.

"Лучший показатель для самых новых атомных электростанций по выбросам в расчете на весь жизненный цикл составляет всего два грамма на киловатт-час. Такой же показатель имеют ветряные электростанции. А у солнечных электростанций он намного хуже",
– говорит замруководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев.

Однако построить новые АЭС на тех крайне привлекательных условиях, на которых решился возвести АЭС "Аккую" Росатом, Турция уже вряд ли сможет, считает он.

Сейчас все риски по проекту несет на себе российская сторона. Она строит, ищет финансирование, при этом с Анкарой не подписано соглашение, которое гарантировало бы Росатому возврат инвестиций. "Турция получила инвестора, который создал и рабочие места при строительстве, и введет в строй электростанцию, которая будет вырабатывать больше 30 млрд киловатт·часов в год при запуске всех четырех энергоблоков. При этом инвестор не требует никаких привилегий и гарантий", – говорит Кондратьев.

Когда Росатом заходил на турецкий рынок, экономика Турции росла высокими темпами, в стране была макроэкономическая и финансовая стабильность, устойчивая валюта. Теперь экономика Турции сильно сдала позиции: инфляция зашкаливает, турецкая лира продолжает слабеть.

Если раньше были ожидания бурного роста потребления электроэнергии в Турции, то теперь прогнозы уже не такие радужные. С другой стороны, потенциальные энергоблоки новой АЭС будут введены не раньше 2030 года. Потребуется время на переговоры и составление контрактов, плюс пять–шесть лет уходит на само строительство. И каков будет спрос на электричество через десять лет, сейчас не так просто предугадать.

"Мы сейчас находимся в историческом переломном моменте, когда появляются новые отрасли экономики, которые могут серьезно увеличивать спрос на электроэнергию. Это не только электромобили, но и достаточно быстрое распространение электроотопления", – говорит отраслевой эксперт.

По его мнению, Турция может выбрать выгодное местоположение для новой атомной электростанции, где будет спрос. Например, если построить АЭС в европейской части страны, то, с одной стороны, можно будет передавать электроэнергию в Стамбул, крупнейший мегаполис страны, с другой – на экспорт в Европу, в первую очередь в Балканские страны – Болгарию, Грецию и другие, считает собеседник.

Ключевой момент в том, какие условия предложит Турция. Потому что ни китайские, ни российские, ни тем более европейские инвесторы сегодня не захотят вкладываться в строительство новых АЭС в Турции и нести риски на своих плечах, считает эксперт. Анкаре придется предложить гарантии возврата инвестиций: например, прописать в контракте обязательства покупать электроэнергию по определенной цене.

В пример можно привести инвесторов в АЭС "Хинкли Пойнт", которые потребовали от британского правительства заключения долгосрочного соглашения на обязательную покупку электроэнергии с этой АЭС почти по 100 фунтов за мегаватт·час. "В то время это было более чем в два раза выше обычных цен, которые находились на уровне 40 фунтов за мегаватт·час", – говорит эксперт.

Если Анкара готова предложить гарантии возврата инвестиций, то Росатом, конечно, возьмется за проект. "Пока спрос внутри России составляет менее одного энергоблока в год, поэтому у Росатома есть свободные мощности для экспортных проектов и он находится в поиске новых проектов и в Европе, и в Азии", – говорит Кондратьев.

Но здесь возникает "фактор Газпрома". Турецкий рынок для него – один из крупнейших в Европе. Чем больше атомной энергии предоставляет Росатом Турции, тем меньше туркам нужно сжигать газа для выработки электроэнергии. Отсутствие атомной генерации заставило бы Анкару еще больше угольных станций переводить на газовую генерацию и тем самым наращивать экспорт газа.

По оценке Кондратьева, появление одной АЭС с четырьмя атомными энергоблоками в Турции может привести к уходу с рынка более 5 млрд кубометров газа. Значит, три такие станции заберут все 15 млрд кубометров газа, которые сейчас Анкара покупает в том числе и у России.

Впрочем, поставщиков газа у Турции много – кроме Газпрома, это еще Иран и Азербайджан, а также многочисленные поставщики СПГ. При удачном стечении обстоятельств от превращения Турции в атомную страну Газпром может не так сильно пострадать. "Мы можем увидеть снижение поставок газа со стороны Ирана и Азербайджана. В Иране за последние годы сильно выросло внутреннее потребление, и ресурсы для экспорта могут сократиться. В Азербайджане добыча газа на месторождении Шах-Дениз может начаться как раз после 2030 года", – говорит эксперт. Газпром может заполучить их долю рынка. Для этого, конечно, надо, чтобы спрос и цены на СПГ оставались на высоком уровне. Потому что Турция может легко поменять газпромовский газ на дешевый СПГ. Еще одна угроза для Газпрома будет со стороны ВИЭ, потому что в Турции неплохие климатические условия для развития ветряных и солнечных электростанций.

"Перед глазами есть пример Белоруссии, которая уже ввела первый энергоблок своей АЭС, и это не привело к снижению спроса на газ. Но, конечно, появление до 12 энергоблоков, скорее всего, кардинально изменит энергетическую систему Турции, где сейчас нет ни одного энергоблока", – говорит Кондратьев.

Однако если Анкара предложит Росатому выгодный контракт с гарантией окупаемости проекта, то он вряд ли откажется из-за опасений ударить по Газпрому, который первым застолбил этот рынок. Просто потому, что на такие привлекательные условия быстро найдутся другие желающие.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636579440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инвестштаб рассмотрел ход реализации проектов в сферах возобновляемой энергетики и здравоохранения
- Министерство нацэкономики – первые в очереди на критику
- Законопроект о перераспределении полномочий госорганов направлен на рассмотрение Сената во втором чтении
- После депутатского запроса фракции "Ак жол" будет пересмотрен порядок исчисления транспортного налога на малый коммерческий транспорт
- Министры обороны Казахстана и России утвердили новую программу стратегического партнерства
- Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
- Глава МИИР РК отчитался о деятельности ведомства перед Общественным советом
- О текущей ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа
- Выявлено более 260 тысяч фиктивных диагностических карт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  