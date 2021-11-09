 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.11.2021
00:25  О Китае и ракетах, - Дм. Стефанович
00:24  Турция меняет российский газ на атом
00:22  "Пообещали и разошлись": сможет ли Азия отказаться от "грязного" топлива
00:18  Антропологи восстановили облик предка казахов - арийца из Кумсая
00:13  Как Вашингтон потерял постсоветский мир, - М.Саротт
Среда, 10.11.2021
22:49  Грузите апельсины бочками... В Кыргызстан прибыла "крупнейшая деловая миссия из России", - "ВБ"
20:37  Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган, - Bild

20:34  Назад для будущего: зачем в Китае принимают "историческую резолюцию", - Н.Портякова
20:31  Центральная Азия опять поворачивается к Москве. Ч. 1, - Л.Кеннеди, Н.Саузерн
20:27  Девочки, не верьте пропаганде. Феминизм - это гендерный национализм, - Д.Ольшанский
20:03  В Афганистане русские с китайцами не братья навек, - В.Скосырев
19:54  Новые "правила игры" для туркменских беженцев в России
19:49  КырОлигарх Абдыкеримов объявил кастинг женихов для своей старшей дочери (ее фото)
13:05  Чем отличается положение Казахстана перед Голодомором 30-х годов от нынешнего положения Афганистана? - Н.Нуртазина
12:02  Майнеры размотали в Казахстане все электричество, - Л.Тастанова
12:00  Росли два баобаба... О Казпрезидентской власти на текущем этапе, - Д.Ашимбаев
11:57  Миннацэкономики Казахстана - это зловредная секта.., - А.Бектенова
11:05  Переживет ли Британия зиму? Вакцинация от COVID становится обязательной, - Джейн Спай
10:09  Американские генералы не готовы воевать с Китаем, - Н.Бобкин
10:03  Таджикская милиция - карательный или защищающий орган? - Хурсанд Хуррамов
10:01  США забрали себе спрятавшихся в Таджикистане афганских летчиков
09:26  SOS! Детские больницы Кыргызстана переполнены
09:23  Партизаны не сдаются! Две "большие группы мигрантов" хитрым маневром прорвались в Польшу
09:15  Выбор из более чем двух зол: белорусско-миграционный капкан для Польши, - В.Трухачев
09:08  Миллеровский "Газпром" максимально открыл газ-вентиль в Украину. Бандерня мерзнет
08:30  Как России решать/решить проблему этнической преступности, - "Взгляд"
08:06  Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, - Ирина Алкснис
06:18  Певица Ротару закрыла свой отель в Ялте и ждет возвращения Крыма Украине
00:55  Ректора Ошского универа Кожобекова уволили за принуждение студентов к голосованию
00:54  Бунтарь-обжорка Саакашвили из тюрьмы дирижирует революцией, - Ю.Рокс
00:37  Анкара подогревает тюркский сепаратизм в России, - "СП"
00:15  Американский "Музей Холокоста" обвинил Китай в геноциде уйгуров
00:06  Мафия педофилов. Кто прикрывает "ералашников"? - "КП"
00:04  Шпрехенфюрер разгулялся по Украине. Катится волна оголтелой дерусификации, - Св.Князев
Вторник, 09.11.2021
21:29  Скончался Кажахмет Балахметов - экс-министр просвещения КазССР
18:41  ВОЗ как наднациональная структура управления? - В.Катасонов
18:39  В казахстанском Туркестане заложена новая гигантския мечеть-медресе "Хилует". Вместо 3-х снесенных ранее
17:22  Зима совсем не будет? КырПрез Жапаров разъяснил кыргызам почему в стране нет угля и электричества
16:34  Афган-партизаны сколачивают свой "Фронт" и обещают талибам несладкую жизнь
16:24  Защитит ли китайская база Таджикистан? - В.Скосырев
16:17  Энергетический кризис в Китае грозит усугублением глобального дефицита, - "Къ"
15:44  "Дети Поволжья". Госсубсидии на квартиры чиновникам похожи на взятку, - "СП"
15:06  Между каторгой и славой. Как Федор Достоевский нес военную службу в Семипалатинске
14:59  Почему Брежнев не передал власть Щербицкому? (тайны истории)
14:58  Миллион просмотров за ночь. Как сестры из Кыргызстана стали популярными в TikTok
14:51  Ситуация на белорусско-польской границе: Против людей выставили бронетехнику
14:46  Начало многополярной демократии. Трехполярный мир создан, - А.Дугин
13:17  Сотрудники Комитета транспорта Казахстана создали ОПГ
12:56  Эффективности ради. В КазАгентстве по делам госслужбы насоздавали 13 департаментов
12:05  Айгуль Жапарова (жена Жапар-хана) - не финансирует партию.., - опровергает Султанбаев
11:50  Поддай газку: переход Таджикистана на самообеспечение ГСМ - миф или реальность
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
О Китае и ракетах, - Дм. Стефанович
00:25 11.11.2021

О КИТАЕ И РАКЕТАХ

ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ
Научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).

Китайский ракетно-ядерный (точнее – ракетный и ядерный) потенциал является значимым фактором международной безопасности в целом и российско-американских отношений в сфере стратегической стабильности в частности уже довольно продолжительное время. Но с лета 2021 г. градус эмоций вокруг китайского прогресса в наращивании этого потенциала значительно увеличился.

Конечно, разговоры про сотни китайских ракет и боезарядов, спрятанных в глубоких туннелях, шли всегда, но считались маргинальными. Однако силами администрации Трампа, а затем стараниями администрации Байдена и научно-экспертного сообщества тема обрела иной статус. Изображения объектов на спутниковых снимках, которые были распознаны как три новых поля с общим числом до трех сотен шахтных пусковых установок (ШПУ) – по мнению многих западных обозревателей, исключительно для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), а также некий гибрид частично-орбитальной системы с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, стали причиной дискуссий о стремительном наращивании китайского потенциала, способного подорвать все и вся. Заговорили о возможном изменении ядерной доктрины США с включением в нее положения об "исключительном назначении" ядерных сил, которое, якобы, может оставить американских союзников один на один с Китаем (и с Россией).

Что касается потенциального наращивания арсенала китайских МБР, здесь все еще слишком мало информации о так называемых ШПУ – и по их общему числу, и по назначению. Даже если большая часть этих объектов окажется именно пусковыми установками, не факт, что именно многоголовые межконтинентальные ракеты их заполнят. Там могут оказаться и ракеты средней дальности, и гиперзвуковые глайдеры, и противоракеты, и даже противоспутниковые системы. Сценарий наращивания числа МБР с РГЧ ИН вполне допустим, и он может быть связан не столько со стремлением выйти на уровень США и России, двух единственных ядерных сверхдержав, или с уходом от принципа минимального сдерживания, сколько с повышением уверенности китайских руководителей в качестве своих ракет и ядерных боезарядов. Пекину удалось избежать массового производства и развертываниях "сырых" ядерных вооружений, что было характерно для нескольких этапов противостояния между Москвой и Вашингтоном. Теперь же ситуация изменилась.

В плане "частично-орбитального глайдера" особенно забавными выглядят комментарии в духе "теперь Китай сможет напасть на США с юга, а там нет противоракетной обороны". Такой подход игнорирует как минимум официальную позицию Вашингтона о ненаправленности ПРО против Китая (и России) и об отсутствии такого потенциала. Отметим, что в целом инвестиции Китая в наращивание количественного и качественного потенциала СЯС не в последнюю очередь связаны с неограниченным характером развития ПРО США. Остается под вопросом точность новой системы (которая, к слову, может оказаться элементом многоразовой ракетно-планирующей системы космического назначения, как заявляет МИД КНР). Нельзя совершенно исключить вариант ее достаточной эффективности в обычном боевом оснащении для нанесения быстрого глобального удара и создания реальной угрозы объектам на территории Соединенных Штатов.

Конечно, это все гораздо интереснее, чем спутниковые снимки парада в Пекине, которыми американцы аргументировали наращивание китайского арсенала в конце срока администрации Трампа. Шаги Байдена и его команды более изящны. Однако главную роль здесь играют внутриполитические и внутриэкономические факторы. В США идет подготовка Обзора ядерной политики (Nuclear Posture Review), и вокруг этого процесса сплелись интересы и ценности самых различных групп, связанных с оборонно-промышленным комплексом, дипломатической службой, с идеологическими центрами. "Китайская угроза" является удобным инструментом для продвижения удобных внутренних нарративов, связанных с угрозой сокращения американского ядерного арсенала и наращивания ПРО США (и наоборот, с необходимостью соответствующего сокращения и наращивания).

Любопытно, что в последнее десятилетие о перспективах роста китайского арсенала неоднократно говорили и российские аналитики, однако их оценки не вызывали реакции за океаном. Вдруг проснувшийся интерес Запада, видимо, связан с переоценкой политической и экономической целесообразности – в конце концов, противостояние Вашингтона и Пекина нарастает по всем фронтам не первый год.

Для России же новых военных угроз не возникает. Имеющегося китайского ракетно-ядерного потенциала (в том числе средней дальности) вполне хватает для того, чтобы поражать объекты на всей территории нашей страны. А с учетом многолетнего плотного взаимодействия в области "мирного атома" нельзя исключать и качественно иной уровень понимания состояния дел в китайском ядерном оружейном комплексе со стороны соответствующих российских структур по сравнению с западными коллегами.

Однако политические последствия происходящих в Китае изменений, пусть и очень постепенных, будут весьма глубокими. Это усложнит диалог по стратегической стабильности с американскими партнерами. И пусть требование о вовлечении Китая в некие трехсторонние режимы пока ушло из повестки дня, очевидно, что при любых договоренностях фактор необходимости "генерировать вес залпа" на этом направлении для американцев становится все более весомым.

Претерпит изменения и структура взаимоотношений внутри "ядерной пятерки". В итоге мы можем увидеть уход от самой идеи паритета в ядерной сфере, если понимать его как примерное равенство средств доставки и боезарядов. В таком режиме невозможно многостороннее сдерживание, да даже и в двухстороннем варианте российские и американские стратегические ядерные силы расходятся и в части структуры, и в количественных показателях. В случае консенсуса среди руководства ядерных держав о том, что даже условная симметрия далее невозможна, мы можем увидеть дальнейшие преобразования уже в ближайшие десятилетия, в частности при разработке качественных и количественных характеристик для следующего поколения российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения или отказа от сухопутной составляющей американских СЯС. Инерция здесь, конечно, значительная, и обусловлена в том числе весьма продолжительными циклами перевооружения и большим объемом расходов на разработку и производство соответствующих вооружений, однако трансформация внешней среды, вне всякого сомнения, приведет к переменам.

Придется также корректировать режимы контроля над вооружениями и снижения ядерных рисков в целом. Вряд ли страны "ядерной пятерки", не говоря про другие ядерные державы, согласятся закрепить состояние своих арсеналов, которые значительно отличаются друг от друга и находятся на разных этапах модернизации. Экстраполяция двухсторонних подходов, например, на инспекционную деятельность в многосторонних форматах невозможна даже концептуально. К тому же согласие заинтересованных сторон на такую жесткую транспарентность остается под вопросом. Несколько перспективнее выглядит добровольная транспарентность в виде публикации ядерных доктрин, раскрытия структуры стратегических ядерных сил и перспективных планов по их развитию, взаимных уведомлений об учениях и испытаниях.

Конечно, в ближайшее время темпы ядерного разоружения вряд ли будут кого-то особенно радовать. Но на данном этапе снижение угрозы ядерной войны является куда более приоритетной задачей. И ее, безусловно, надо решать в комплексе с прочими угрозами миру и безопасности, однако приоритетом должна быть именно ядерная сфера.

Источник - Россия в глобальной политике
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636579500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инвестштаб рассмотрел ход реализации проектов в сферах возобновляемой энергетики и здравоохранения
- Министерство нацэкономики – первые в очереди на критику
- Законопроект о перераспределении полномочий госорганов направлен на рассмотрение Сената во втором чтении
- После депутатского запроса фракции "Ак жол" будет пересмотрен порядок исчисления транспортного налога на малый коммерческий транспорт
- Министры обороны Казахстана и России утвердили новую программу стратегического партнерства
- Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
- Глава МИИР РК отчитался о деятельности ведомства перед Общественным советом
- О текущей ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа
- Выявлено более 260 тысяч фиктивных диагностических карт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  