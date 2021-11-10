Построение целого мира в отдельно взятой стране. Китай меняет стратегию развития, - С.Строкань

08:42 11.11.2021

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В Пекине завершает работу Шестой пленум Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), который подводит итоги "столетней героической борьбы" китайских коммунистов, добившихся превращения отсталой азиатской страны в сверхдержаву 21-го века. Главным итогом пленума станет "историческая резолюция", определяющая новую стратегию развития КНР. В условиях противостояния с Западом Китай делает упор на внутреннее развитие, призванное сделать его самодостаточным мировым центром силы, не зависящим от внешнего окружения,- доминирующей военной державой в Азии и крупнейшей экономикой мира, в своем технологическом развитии не уступающей США.



Шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва, проходящий в Пекине с 8 по 11 ноября, стал для 90-миллионной армии китайских коммунистов, отметившей в июле свой столетний юбилей, последней сверкой часов перед ХХ съездом КПК, намеченным на будущий год. Пленумы ЦК КПК обычно проходят в закрытом формате, и их итоги обнародуются в сообщении для печати после завершения. Но главная цель нынешнего пленума была названа на состоявшемся в октябре заседании Политбюро. В его постановлении задачей Шестого пленума обозначено "всестороннее обобщение великих свершений и исторического опыта столетней героической борьбы партии".



"По традиции последний пленум ЦК КПК, предваряющий партийный съезд, посвящается вопросам идеологии. Но на этот раз значение проходящего в Пекине собрания 400 членов и кандидатов в члены ЦК выходит далеко за рамки традиции",- заверил "Ъ" китаист, автор книг об истории КПК и ее нынешнем лидере Си Цзиньпине Юрий Тавровский. Он обратил внимание на то, что на пленуме будет принята "Резолюция о важнейших достижениях и историческом опыте КПК за сто лет борьбы". Подобные документы ранее принимались в истории Компартии Китая лишь дважды - в 1945 и 1981 годах.



"В обоих случаях партийные резолюции не только анализировали пройденный путь, но и формулировали стратегию развития накануне нового прорыва",- добавил господин Тавровский.



Напомним, что в 1945 году в своей первой резолюции пленум ЦК КПК утвердил ключевую идею Мао Цзэдуна о "китаизации марксизма", ставшую теоретической основой концепции "социализма с китайской спецификой". В резолюции, принятой еще до провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году, подводились итоги 20-летней борьбы китайских коммунистов за выживание под ударами гоминьдановцев и японцев накануне решающей схватки за власть.



В резолюции 1981 года была подведена черта под "смутным временем" Мао Цзэдуна с его "большим скачком" и "культурной революцией", а также провозглашена "политика реформ и открытости", архитектором которой был Дэн Сяопин. Именно он стал главным модернизатором закрытой и неэффективной китайской экономики эпохи Мао, поставив амбициозную задачу синтеза социалистического планового хозяйства и рыночной экономики. При этом открытость Дэн Сяопина подразумевала немыслимое при Мао Цзэдуне включение КНР в производственные цепочки Запада.



Необходимость принятия третьей резолюции продиктована осознанием того, что потенциал модели Дэн Сяопина, которая помогла Китаю разбогатеть благодаря завоеванию внешних рынков, к сегодняшнему дню исчерпан.



"Рост противоречий с США, ослабление мировой экономики в период пандемии коронавируса и повсеместное торможение глобализации заставили Китай внести серьезные коррективы в свою модель развития,- заявил "Ъ" замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.- Первый шаг был сделан весной 2020 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил стратегию "двойной циркуляции", предполагающую, что внутренний цикл производства, распределения и потребления должен преобладать над взаимодействием китайской экономики с внешними рынками. Не отказываясь от сотрудничества с внешним миром, в новой стратегии развития Китай делает упор на внутренний рынок". В этом, по словам эксперта, "принципиальное отличие новой модели от предыдущей, в которой Китай выполнял функцию дешевого сборочного цеха для иностранных компаний".



В августе Си Цзиньпин провозгласил "стратегию всеобщего благосостояния". Ее главная идея состоит в том, что разрыв в доходах в китайском обществе будет уменьшаться, возможности граждан начнут выравниваться, а доступность социальных услуг государства значительно возрастет.



"Китай хочет построить самую большую в мире внутреннюю потребительскую экономику, которая будет опираться на стремительно растущий, но пока не созданный средний класс, который еще не стал преобладающим большинством,- резюмировал Александр Ломанов.- Сегодня его численность составляет 400 млн человек, однако через десять лет он должен стать вдвое больше".



В своей новой стратегии, как отмечает собеседник "Ъ", "Китай ставит на первое место благосостояние собственных граждан, делает упор на развитие собственных технологий и производств, превращаясь в сотрудничающий с внешним миром, но в целом самодостаточный центр экономической и политической силы".



Обращает на себя внимание, что Шестой пленум предваряет намеченный на будущий год ХХ съезд Компартии, на котором с большой долей вероятности Си Цзиньпин выдвинется на третий пятилетний срок - в обход сложившейся неформальной практики, согласно которой высший руководитель должен возглавлять партию лишь два срока.



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"Шестой пленум станет важной вехой в консолидации личной власти Си. В резолюции пленума, скорее всего, будет отражено наступление "новой эпохи" под руководством Си Цзиньпина, которая завершит период "реформ и открытости", начатый Дэн Сяопином. Тем самым Си встанет вровень с основателем КНР Мао Цзэдуном и отцом реформ Дэн Сяопином",- пояснил "Ъ" руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. По его мнению, сам Си Цзиньпин "намерен стать лидером, при котором Китай будет сильным - доминирующей военной державой в Азии, а также крупнейшей экономикой мира и столь же передовой в плане технологий, как США".



По словам эксперта, внутри страны курс Си Цзиньпина будет направлен на дальнейшее сглаживание социальных противоречий: "В этом году страна официально победила крайнюю бедность, начата кампания по повышению социальной ответственности крупного бизнеса, а "всеобщее благоденствие" воспринимается как ответ на изъяны капиталистической модели". Александр Габуев уверен: "Такой идейный багаж, который закрепит резолюция пленума, должен обосновать претензии Си на беспрецедентную со времен Мао власть в партии и стране. Отличие его эпохи от эпохи Дэна еще и в том, что у Си не осталось видимых оппонентов, с которыми надо бороться или к мнению которых надо прислушиваться".



Между тем принятие третьей партийной резолюции связано не только с необходимостью произвести принципиальную смену акцентов в экономической модели.



"Китай развивается циклами, и власти точно улавливают момент начала этого естественного цикла, оформляя его в виде политических решений. Очевидно, что Китай не может развиваться в рамках модели, делающей его источником дешевой продукции для Запада и вынуждающей его опираться на западные технологии. Китай активно предлагает свою модель, в том числе китайскую кибервалюту и инновационные технологии, формирует вокруг себя свой макроэкономический регион,- заявил "Ъ" директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.- Однако Си Цзиньпин вынужден также устранять угрозу нарушения "идеологических скреп", которые представляют собой ядро современной китайской культуры. Поэтому сегодня главная задача - не просто напомнить населению, чего достиг Китай за последние сорок лет, но и усилить осознание своего национального единства и уникальной идентичности".



По словам господина Маслова, учитывая, что Си Цзиньпин стремится войти в историю как реформатор не меньший, если не больший, чем Дэн Сяопин, одной только экономической модернизации недостаточно. "Нужна новая, но вполне традиционная идеологическая модель. Решения пленума призваны сформулировать такую новую "старую идеологию" не только на нынешний момент, но и на будущее",- резюмировал собеседник "Ъ".



Сергей Строкань

10.11.21