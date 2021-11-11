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Ментальные вирусы убивают физически, - Сергей Худиев
09:17 11.11.2021

Ментальные вирусы убивают физически
Сергей Худиев
публицист, богослов
11 ноября 2021,
Значительную часть новостных лент продолжает занимать ковид – заболеваемость растет, люди заражаются и умирают, положение в стране очень тяжелое, власти разрываются между ограничениями, которые бьют по экономике, и желанием как-то снизить нагрузку на больницы.

Между тем средство для борьбы с эпидемией существует уже давно – это то же средство, которое помогло человечеству избавиться от кори, оспы и других заразных болезней. Это прививки. И отечественная вакцина давно уже создана – даже, как мы знаем, не одна. На днях в авторитетном международном медицинском журнале "Ланцет" было опубликована исследование вакцины "Спутник-лайт", которое показывает ее эффективность и безопасность.

Не существует вакцин, которые обеспечили бы вам неуязвимость и бессмертие – но вакцинация резко снижает вероятность того, что вы тяжело заболеете и умрете. Это единодушно утверждают медицинские сообщества – в самых разных странах мира, гражданские власти, Церковь – вот недавно один из самых известных епископов Русской православной церкви, митрополит Тихон, еще раз выступил с настойчивыми призывами вакцинироваться.

Их голосам противостоят те, кто верит, что вакцинироваться не просто не нужно, но вредно и опасно – причем описания бед, которые постигнут тех, кто все же прибегнет к вакцине, очень разнятся. От перспективы умереть через два года до вечной погибели – потому что некоторые видят в вакцинации даже печать антихриста. Мне, наверное, стоит еще раз сказать, почему я нахожу все эти страхи неосновательными – и сам давно вакцинировался.

Чтобы согласиться с тем, что вакцинация действительно вредна и опасна, я должен был бы признать всех, кто ее проводит, преступниками – ведь им не может быть неизвестно то, что известно любому пользователю "Фейсбука". В этом случае тяжкими злодеями являются и разработчики вакцин, и те, кто, обладая соответствующими профессиональными знаниями, их одобряет и рекомендует, и гражданские власти, которые отказываются прислушиваться к "страшной правде", давно известной антипрививочникам. Вот, например, та же публикация в "Ланцете" – не первая, подтверждающая эффективность и безопасность "Спутника". Если бы я стал антипрививочником, я должен был бы считать ее коварной ложью. Но это поставило бы меня перед множеством неразрешимых вопросов.

Первый вопрос – о глобальном характере действий предполагаемых злоумышленников. Тот же "Спутник" признается за безопасную и эффективную вакцину учеными самых разных стран. Более того, вакцинация против ковида проводится властями множества разных государств, которые имеют разные идеологии и нередко находятся в сложных отношениях друг с другом – России, США, Китая, Европы, Израиля, Кубы и т.д. Если вакцинация причиняет людям вред, то и медицинские сообщества, и власти всех этих стран вовлечены в глобальный преступный заговор – для вида конфликтуют, ищут какое бы нарушение прав человека предъявить друг другу, какие бы санкции ввести – а сами, распри позабыв, единодушно губят все народы вакцинами.

Конечно, мы могли бы, с некоторым правдоподобием, предполагать масштабные преступные действия за каким-то отдельным правительством или корпорацией. Но чтобы все правительства вошли в тайное сотрудничество на международном уровне, чтобы губить свое население, и американские, и российские, и китайские власти, и "Пфайзер", и Центр имени Гамалеи, и все остальные составили всепланетный сговор – это выглядит, по меньшей мере, неубедительно.

Второй вопрос – о предполагаемых мотивах злодеев. Допустим, "Ланцет" распространяет заведомо ложную информацию о вакцинах, поддерживая коварную ложь ученых из Центра имени Гамалеи. Но зачем? Какие цели они преследуют? Какую выгоду извлекают? Для чего сотрудникам научных институтов по всему миру идти на преступления и подвергать себя опасности разоблачения и наказания?

Третий вопрос – о том, откуда я знаю все эти страшные тайны о великом вреде вакцин. Ведь я же не сам обнаружил эти данные, проводя самостоятельные исследования. Я где-то прочитал или услышал об этом. Почему я считаю, что источники, сообщившие мне об этих зловещих тайнах, достойны доверия? В самом деле, если бы я стал антипрививочником, я должен был бы признать, что доверять в этом мире нельзя никому – ни научному сообществу (какой бы то ни было страны), ни гражданским властям (чьим бы то ни было), ни Церкви. Но если все кругом (медицинское сообщество, ученые, власти, епископы) – коварные злодеи, которые хотят причинить нам вред, то почему такими злодеями не могут быть авторы антипрививочных материалов? Почему все перечисленные могут быть (при этом вместе и одновременно) злыми обманщиками и слугами всякого страшного и коварного зла – а вот авторы антипрививочных материалов не могут? Что выводит их за пределы всяких подозрений?

Если я должен видеть какие-то коварные планы за прививками, предполагать за этой медицинской процедурой какой-то страшный и всеохватный заговор, и вообще смотреть на мир с напряженной подозрительностью, то почему я должен с безоглядным доверием относиться к каким-то ссылкам из интернета, полагая, что уж в интернете-то врать не станут? Это лишь немногие из причин, по которым я нахожу всю антипрививочную кампанию крайне неубедительной. Но сама кампания требует осмысления. Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете.

Это признак опасной уязвимости нашего общества – и эта уязвимость может проявиться еще не раз, с какими бы будущими кризисами мы ни столкнулись. Эта массовая вера паническим вбросам, которая поражает людей подобно вирусу, нуждается в не менее тщательном исследовании, чем сам коронавирус. Конечно, ковидоотрицатели и борцы с прививками часто пересматривают свое мнение, оказавшись на больничной койке. Но социологам и психологам стоит подумать над тем, что могло бы предохранить людей от подобных ментальных эпидемий в будущем. Потому что этот ментальный вирус, приводя к отказу от необходимых медицинских мер, убивает людей вполне физически.

Источник - vz.ru
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