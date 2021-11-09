В Бишкеке и Чу-области вскрыта очередная ячейки "хизбутов" - вербовали детей

09:25 11.11.2021

Видео - Членов "Хизб ут-Тахрира" поймали, когда они вербовали подростков

– Пресечена деятельность лидеров и активных членов религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили 10 ноября в пресс-службе ГКНБ.



По данным спецслужб, подпольная ячейка действовала в Бишкеке и Чуйской области. Они занимались тем, что распространяли запрещенную литературу, а также вербовали детей и подростков.



С несовершеннолетними члены "Хизб ут-Тахрир" организовывали встречи, где рассказывали об идеологии движения, чтобы подготовить молодых экстремистов. На одной такой "сходке" вербовщики и были задержаны.



В ГКНБ отметили, что руководителем экстремистской группировки был иностранец (гражданин одного из сопредельных государств). Всех арестованных водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.



Во время обысков в домах, где жили задержанные, силовики нашли большую коллекцию экстремистской литературы и диски. По всему обнаруженному назначена экспертиза.