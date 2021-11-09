 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 10.11.2021
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У нас дефицит электроэнергии 3 млрд киловатт..., - кырпремьер Жапар-бек (не путать с Жапар-ханом)
10:46 11.11.2021

Глава Кабмина Акылбек Жапаров дал интервью российскому изданию (тезисно)
13:14, 11 ноября 2021736

Tazabek - Российское издание Коммерсантъ 10 ноября опубликовало интервью с председателем Кабинета министров - руководителем Администрации президента Акылбеком Жапаровым (материал приводится в сокращенном виде).

- Об увеличении бюджета

- Сегодня передо мной тоже поставлена задача практически в два раза увеличить бюджет страны за счет поступлений из налоговой и таможенной службы, цифровизации, фискализации и выведения экономики из тени.

(прим. Глава кабмина 13 октября, в парламенте, в ходе утверждения на должность, сообщил о планах довести бюджет до конца 2021 года до 280 млрд сомов, 2022 год - 400 млрд сомов, 2023 год – 500 млрд сомов, 2024 год – 600 млрд сомов).

- О Centerra

- Сейчас мы находимся в активной фазе переговоров с менеджментом и акционерами компании Centerra.

- О Райымбеке Матраимове и Таможне

- У меня нет времени и желания бороться с тем, что было вчера. Мы работаем сегодня на завтра. Мы внедряем новые технологии. Это цифровизация и виртуальный склад, электронные счета-фактуры, центрально-кассовые машины, маркировка, штрих-кодирование, которое до этого не очень активно внедрялось в Кыргызстане. В этом плане нам активно помогает правительство России. Если в этом году таможня должна собрать около 52 млрд сомов, то в следующем году таможенные планы подняты до 100 млрд сомов.

- О ЕАЭС

- Главным принципом ЕАЭС была свобода передвижения товаров. Если эта свобода есть - ЕАЭС работает, проблем нет. Но из этого принципа есть исключения. Главенствуют правоохранительные органы, которым что-то мерещится, и мы придумываем новые правила пересечения товаров автомобильным транспортом. В следующем году председательствование ЕАЭС перейдет нашей стране, и мы постараемся эти принципы не только провозглашать, но и делать так, чтобы эти принципы работали.

(прим. Глава кабмина 19 августа на кыргызско-российском бизнес-форуме в Иссык-Кульской области призвал страны ЕАЭС не искать среди наших товаров наркотики или спрятавшихся террористов).

- О Кумторе

По Кумтору я сразу констатирую факт, что никто ничью собственность не захватывал. Мы являемся крупнейшим акционером Centerra, мы владели 33%, а сейчас владеем 26% акций. Не было справедливого распределения потоков - как налоговых, так и дивидендов и прибыли. За те 20 лет, которые работает здесь компания Centerra, они вывезли 410 тонн золота на сумму $11,4 млрд и ни грамма золота у нас не осталось. Плюс компания показывает чистую прибыль $2,9 млрд, из которых кыргызской стороне, самому крупному акционеру, дивидендов выплачено только на $74 млн. Вместо вывоза горных отвалов на 3,5−4 км вниз в долину, они начали эти все отвалы складывать на ледниках.

(прим. Жогорку Кенеш 17 мая поручил кабмину ввести временное внешнее управление в ЗАО "Кумтор Голд Компани" и назначить временного управляющего Тенгиза Болтурука).

- О Джеруе

С Россией в прошлом году запущено крупное золотое месторождение Джеруй, первые 5 тонн золота, надеюсь, в следующем году уже будут добыты.

- О гидроэнергетике

У нас колоссальный потенциал в гидроэнергетике. Если от Советского Союза у нас остались установленные мощности ГЭС на 3,8 млрд киловатт, то у нас потенциал, который мы хотим задействовать в ближайшие десять лет,- это 6,6 млрд киловатт установленной мощности. Створы для 50 малых ГЭС до 30 мегаватт готовы, весной уже они будут запущены - там очень много российских инвесторов.

(прим. в ходе Кыргызско-российского бизнес-форума 19 августа были представлены проекты по строительству Бала-Саруу ГЭС на Кировском водохранилище и деривационной ГЭС "Куланак" на месте слияния рек Нарын и Ат-Башы).

- О зеленой энергетике

Первая ветровая станция, первая солнечная станция, я думаю, с 1 марта начнет уже строиться в Кыргызстане.

- Об инвестициях

Начал активно работать Кыргызско-Российский фонд развития. Мной поставлена задача перед его руководством, чтобы в следующем году все деньги (а это где-то около $300 млн) были освоены в Кыргызстане. И плюс мы должны были получить еще $500 млн инвестиций на маровских (МАР, Международная ассоциация развития.- "Ъ") условиях у Евразийского банка развития при вступлении в ЕАЭС. Такая возможность была Кыргызстану предоставлена, и в следующем году, я думаю, мы начнем ею пользоваться. Мы уже направили соответствующие письма как российскому правительству, так и в Евразийский экономический банк развития.

Кроме Кыргызско-Российского фонда до Нового года заработает Кыргызско-Венгерский фонд - это €50 млн. Первые €16,5 млн уже пришло. Кыргызско-Узбекский фонд развития - еще $200 млн. На днях я разговаривал со своими коллегами из Узбекистана - до Нового года мы начнем осваивать первые $50 млн.

(прим. Глава кабмина 19 августа на кыргызско-российском бизнес-форуме сообщил о начале работы Кыргызско-Узбекского фонда с уставным капиталом в $200 млн).

- О дороге Север-Юг

- По альтернативной дороге. Надеемся, что в следующем году, к концу года, мы запустим эту дорогу, и она начнет служить нашему народу. Да, были тяжелые условия кредита, но это уже в прошлом - мы ее закончим и введем в действие.

- О железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Мы уже сделали все полевые исследования, ведутся интенсивные консультации проектных институтов, надеемся, в следующем году этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Я сам просмотрел этот маршрут: 280 км, из которых около 57 км - тоннели. Мы на своем уровне уже полностью готовы начать это строительство, переговоры между Узбекистаном и Кыргызстаном почти завершены, осталось только решить вопрос с КНР.

- Об импорте электроэнергии из Беларуси

У нас самих отложенный дефицит электроэнергии на сегодня, вот сейчас смотрел, 3 млрд киловатт. То есть наши инвесторы готовы вложить $1 млрд, но нет электроэнергии. Мы об этом говорили с моим коллегой, премьером Белоруссии. У них сейчас профицит, у нас дефицит, нам надо транзит налаживать через Россию и Казахстан к нам. И этот белорусский профицит мы могли бы с удовольствием продавать КНР. Как раз такой проект в нашем правительстве сегодня запускается.

Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636616760
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