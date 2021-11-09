 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зыбучий кластер. Российская "Зарубежнефть" хочет закопаться в пески узбекского Джизака
11:10 11.11.2021

"Зарубежнефть" рассматривает приобретение доли в Jizzakh Petroleum
"Зарубежнефть" обсуждает покупку доли в Jizzakh Petroleum, сообщает "Коммерсантъ". Российская госкомпания намерена сформировать в регионе кластер по добыче нефти и газа.

Российская государственная нефтегазовая компания "Зарубежнефть" рассматривает покупку доли в компании Jizzakh Petroleum в Узбекистане. Об этом со ссылкой на три источника сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, условия сделки пока не согласованы. Jizzakh Petroleum "показывали" российскому "Лукойлу", однако сотрудничество "не задалось", сообщил один из собеседников.

В "Зарубежнефти" не стали комментировать сделку, однако сообщили о заинтересованности в "дальнейшем развитии в Узбекистане".

"Компания ведет работу над расширением присутствия в странах СНГ, в том числе в Казахстане, и надеется сформировать в этом регионе кластер по добыче нефти и газа", - отметили в нефтекомпании.

В 2019 году "Зарубежнефть" приобрела 50% в СП Andijanpetro с "Узбекнефтегазом" по разработке в Узбекистане зрелых месторождений Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум, добыча в 2021 году запланирована на уровне 20 тысяч тонн.

По словам Дмитрия Маринченко из агентства Fitch, Узбекистан добывает совсем мало нефти - около 50 тысяч баррелей в день. Добыча не покрывает потребностей экономики.

По его оценке, если исходить из кратности запасов в 15 лет, видно, что в теории Узбекистан может нарастить добычу нефти вдвое. Но для этого, уточняет аналитик, нужны инвестиции, в том числе в новые буровые установки, и технологии - привлечение иностранных инвесторов является в таком случае нормой для отрасли.

О Jizzakh Petroleum
Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года "Узбекнефтегазом" и Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International). Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли "Узбекнефтегаза" с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.

В июне 2020 года состав учредителей выглядел так: Belvor Holding Limited из Кипра (68%), "Узбекнефтегаз" (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%), на начало февраля 2021 года доли между "Узбекнефтегазом" и Belvor Holding Limited были распределены по 49%.

В конце мая "Узбекнефтегаз" вышел из состава учредителей, и теперь Belvor Holding Limited владеет долей в 98%. Кроме того, изменилось юридическое название и статус компании. Теперь это иностранная компания Sanoat Energetika Guruhi (Промышленная энергетическая группа).

СМИ связывают Belvor Holding Limited с предпринимателем Бахтияром Фазыловым, который является председателем правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же - основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане, среди акционеров - "Газпромбанк").

В июне 2020 года Jizzakh Petroleum получила в доверительное управление Ферганский нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщается на сайте Jizzakh Petroleum, компания - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в Узбекистане. На ее долю приходится около 80% добычи нефти и около 22% доказанных запасов нефти на 105 месторождениях. Общий объем добычи в 2020 году составил 498,7 тысяч тонн нефти и 497,4 млн кубометров природного газа.

"Газета.uz" сообщала, что по состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане компания "Лукойл" работает на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical - 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical - 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum - 84,9 млрд кубометров (4,5%).

Источник - gazeta.uz
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