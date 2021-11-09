"Казатомпром" запустил в Ульбе новый завод по выпуску урановых "таблеток"-ТВС для китайских АЭС

11:22 11.11.2021

"Казатомпром" запустил производство топлива для АЭС

Для производства тепловыделяющих сборок выбрана передовая технология французской компании Framatome



НУР-СУЛТАН, 10 ноя - Sputnik. В Усть-Каменогорске прошла церемония открытия нового завода - "Ульба-ТВС".



На заводе будут выпускать тепловыделяющие сборки (ТВС) – инженерные конструкции, предназначенные для получения тепловой энергии в ядерном реакторе, сообщает "Казатомпром".



"Открытие инновационного производства позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций. Проект является хорошим примером успешной многосторонней кооперации ведущих компаний мира в атомной промышленности. Организация наукоемкого производства открывает новые возможности для нашей страны по дальнейшему развитию сотрудничества с другими государствами в атомной сфере", - сказал председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Мажит Шарипов.



ТОО "Ульба-ТВС" – казахстанско-китайское совместное предприятие, учредителями которого являются АО "Ульбинский металлургический завод" с долей 51% (дочерняя компания АО "НАК "Казатомпром") и CGNPC-URC с долей 49% (дочерняя компания China General Nuclear Power Corporation).



Новое производство находится на территории Ульбинского металлургического завода.



"Развитие атомной отрасли – стратегический приоритет для Фонда. Наша страна заинтересована в производстве и сбыте урановой продукции высокого передела, с высокой добавленной стоимостью. Успешная реализация проекта "Казатомпром" с зарубежными партнерами обеспечила вхождение в ограниченный круг государств-поставщиков ядерного топлива для АЭС" - отметил в своем выступлении председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев.



Для производства выбрана передовая технология французской компании Framatome – одного из мировых лидеров в изготовлении тепловыделяющих сборок.



Одна ТВС содержит 264 твэла (тепловыделяющих элемента). Твэлы представляют собой длинные металлические стержни, в полость которых помещаются топливные таблетки, которые выпускает АО "УМЗ". Таким образом, новый завод позволит, наряду с собственной деятельностью, "загрузить" мощности Ульбинского металлургического завода.



ТОО "Ульба-ТВС" получило сертификат компании Framatome, который подтверждает, что завод может изготавливать ТВС дизайна AFA 3GTM в объеме 200 тонн по урану в год. Также выполнены все требования компании CGNPC-URC – покупателя ТВС – и получен статус сертифицированного поставщика для ядерной отрасли КНР.



Компания CGN сотрудничает с АО "НАК "Казатомпром" в сфере добычи урана, торговли природным ураном и производства таблеток с 2006 года.



"Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия компании, в размере около 23% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2020 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. "Казатомпром" вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Казахстана.



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Ценные бумаги "Казатомпрома" размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже.



"Казатомпром" является национальной атомной компанией Казахстана, основные клиенты группы - это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа.