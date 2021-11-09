"Тюркский совет" реорганизуется в "Организацию тюркских государств". Открывается саммит в Стамбуле

11:33 11.11.2021

Тюркский совет поменяет название: о чем говорят на курултае в Турции

В Стамбуле проходит заседание глав МИД стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств



АЛМАТЫ, 11 ноя - Sputnik. Среди тем, обсуждаемых на предстоящем саммите лидеров Тюркского совета, будет поднят вопрос об изменении названия организации. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии заседания глав МИД стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.



Глава МИД Турции Чавушоглу анонсировал изменения в названии Тюркского совета, сообщив, что в планах дать ему название Организация тюркских государств, сообщает агентство Анадолу.

Этот вопрос станет одним из главных на повестке дня предстоящего саммита лидеров Тюркского совета.



Также Чавушоглу сообщил, что будет обсужден статус наблюдателя Туркменистана в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.



"Это позволит организации охватить все тюркоязычные государства", - сказал глава МИД Турции.



Помимо этого, на предстоящем саммите будет обновлен устав Совета аксакалов Тюркского совета, а также утверждена Концепция-2040, подготовленная по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева.



"Нас должны объединять не только исторические и культурные корни, но и видение дальнейшего развития", - подчеркнул Чавушоглу.



Токаев посетит Стамбул



По его словам, тюркоязычные страны должны определять развитие процессов, а не реагировать на них, а это возможно лишь при наличии механизмов оперативного принятия решений.



Заседание глав МИД стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств предваряет VIII саммит лидеров Тюркского совета, в котором примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



К числу участников предстоящего саммита также планируют присоединиться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.