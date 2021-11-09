В КырКабмине опять радикальные реформы - министерства разукрупняют и переименовывают

14:11 11.11.2021

Кабмин реорганизовал Министерство здравоохранения и соцразвития и переименовал ряд госорганов (список)



Бишкек (АКИpress) – Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров постановлением кабмина от 6 ноября 2021 года № 242 принял организационные меры в связи с утверждением структуры и состава Кабинета министров.



Так, реорганизовано Министерство здравоохранения и социального развития путем разделения его на Министерство здравоохранения и Министерство труда, социального обеспечения и миграции.



Переданы от Департамента внешней миграции при Министерстве иностранных дел в Министерство труда, социального обеспечения и миграции:



1) функции с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами в сфере миграции, за исключением функций в сфере:



- защиты прав и законных интересов трудовых мигрантов за рубежом;



- содействия развитию и сохранению связей и контактов республики с кыргызскими диаспорами и соотечественниками, проживающими за рубежом;



- компенсации расходов по транспортировке в Кыргызстан тел умерших за рубежом граждан Кыргызстана.



Также в Минсоцтруда передан Информационно-консультационный центр при Департаменте внешней миграции при МИД с штатом, финансовыми и материально-техническими средствами, с переименованием его в Информационно-консультационный центр при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.



Переименованы:



- Государственный комитет по экологии и климату - в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора;



- Государственное агентство лесного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов - в Лесную службу при Министерстве сельского хозяйства;



- Государственную службу исполнения наказаний при Министерстве юстиции - в Службу исполнения наказаний при Министерстве юстиции;



- Государственную судебно-экспертную службу при Минюсте - в Судебно-экспертную службу при Минюсте;



- Государственное архивное агентство при Министерстве цифрового развития - в Архивную службу при Министерстве цифрового развития;



- Государственное агентство молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики - в Департамент физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики, с передачей функций в сфере молодежной политики в центральный аппарат данного министерства;



- Государственную инспекцию экологического контроля при Государственном комитете по экологии и климату - в Службу экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора;



- Агентство по гидрометеорологии (Кыргызгидромет) при Государственном комитете по экологии и климату - в Гидрометеорологическую службу, с передачей ее в ведение Министерства чрезвычайных ситуаций с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;



- Центр государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности при Государственном комитете по экологии и климату - в Департамент государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора;



- Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при Государственном комитете по экологии и климату - в Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора;



- Департамент экологического мониторинга при Государственном комитете по экологии и климату - в Департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора;



- Центр климатического финансирования при Государственном комитете по экологии и климату - в Центр климатического финансирования при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора;



- Департамент по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при Министерстве чрезвычайных ситуаций - в Службу по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при Министерстве чрезвычайных ситуаций;



- Государственную инспекцию по пожарной безопасности при Министерстве чрезвычайных ситуаций - в Службу по пожарному надзору при МЧС;



- Государственное агентство "Сельводзащита" при МЧС - в Службу "Сельводзащита" при МЧС;



- Агентство по обращению с хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных ситуаций - в Департамент по обращению с хвостохранилищами при МЧС.



Руководителям госорганов поручено внести на рассмотрение кабмина проекты решений, включая проекты положений и схем управления министерств, положений о подведомственных подразделениях, а также образовать комиссии для решения вопросов дальнейшего использования финансовых и материально-технических средств, а также проведения мероприятий, связанных с реорганизацией и ликвидацией подведомственных и территориальных подразделений, обеспечить выполнение соответствующих процедур.



Госорганам поручено учесть, что при передаче штата переводу подлежат сотрудники, занимающие соответствующие должности на дату вступления в силу настоящего постановления, для выполнения передаваемых функций с учетом соблюдения особенностей прохождения видов государственной службы. Также им поручено принять меры по трудоустройству высвобождаемых работников.