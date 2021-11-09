Укол за секс. В Вене открыли анти-ковидный бордель

14:28 11.11.2021

В бордель за прививкой. В столице Австрии пункт вакцинации открылся в заведении для взрослых



Пункт вакцинации от Covid-19 открылся в одном из борделей в Вене. Всем прививающимся обещают бонус - 30 минут бесплатного свидания с девушкой заведения или ваучер на 40 евро для посещения сауны.



Пункт вакцинации будет работать по понедельникам после обеда весь ноябрь.



Владельцы заведения пытаются помочь стране повысить уровень вакцинации: они сделали ставку на мужчин и мигрантов. Они, по австрийской статистике, прививаются реже.







В Австрии с 8 ноября ужесточены правила по отношению к непривитым гражданам - им запрещен вход в рестораны, отели, парикмахерские и на массовые мероприятия.