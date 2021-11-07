Из-за американо-китайской борьбы за доминирование миру грозит дефицит продовольствия и голод, - Зоран Метер

16:14 11.11.2021

Для рискованной антикитайской игры западным стратегам потребуется намного больше времени, чем ожидалось, пишет издание Geopolitika. Эта борьба за доминирование будет иметь серьезные последствия для экономики всего мира. Особенно если учесть возможный в скором будущем дефицит продовольствия и рост цен. Автор предупреждает о реальности такого развития событий.

Geopolitika.news (Хорватия): из-за американо-китайской борьбы за доминирование нам грозит дефицит продовольствия и голод



Зоран Метер (Zoran Meter)

Китай продолжает вести активную экономическую деятельность, и поэтому для рискованной антикитайской игры западным стратегам требуется явно намного больше времени, чем ожидалось. Это может повлечь очень серьезные последствия и для экономики Запада, и всего мира в целом. Особенно если ко всему этому добавить возможный в скором будущем дефицит продовольствия и рост цен. О реальности такого развития событий говорится в докладе ООН, где отмечается рост числа голодающих в мире, которое сегодня достигает 680 миллионов человек.



Несмотря на все политические, дипломатические, таможенные удары и давление на Китай, включая действия военного характера, эта страна, похоже, неукротимо движется по пути экономического укрепления в условиях, когда большая часть мира столкнулась с последствиями пандемии коронавируса, а также энергетического кризиса.



По последним данным, китайцы рекордно увеличили поставки товаров в другие страны. Порты Дальнего Востока переполнены китайскими товарами, и положительное сальдо китайского торгового баланса в октябре составило 84,5 миллиардов долларов. Это максимальная цифра за всю историю наблюдений, как следует из данных китайских статистиков.



В период с января по октябрь текущего года китайский экспорт в другие страны вырос на 32,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 2,7 триллионов долларов. При этом импорт в Китай вырос на 31,4% до 2,2 триллионов долларов. Китайская внешняя торговля выросла на 32% и достигает 4,9 триллионов долларов. Положительное сальдо Китая в период с января по октябрь выросло, достигнув 510,6 миллиардов долларов.



Самый крупный торговый партнер Китая - Европейский Союз с 670,4 миллиардами долларов. На втором месте стоят Соединенные Штаты Америки с 610 миллиардами долларов, а на третьем месте - Россия, с которой за первые десять месяцев текущего года торговый оборот вырос на 31% до 115,7 миллиардов долларов. Российский экспорт в Китай увеличился на 31,2% до 62,8 миллиардов долларов. Китайско-российская торговля в пандемическом 2020 году сократилась на 2,9% и составил 107,8 миллиардов долларов.



Хотя китайский экономический рост замедлился ввиду мирового кризиса и последних шагов Запада, предпринятых для того, чтобы помешать возвышению Пекина на мировом уровне, Китай продолжает вести активную экономическую деятельность, и поэтому для рискованной антикитайской игры западным стратегам требуется явно намного больше времени, чем ожидалось. Это может повлечь очень серьезные последствия и для экономики Запада, и всего мира в целом. Особенно если ко всему этому добавить возможный в скором будущем дефицит продовольствия и рост цен. О реальности такого развития событий говорится в докладе ООН, где отмечается рост числа голодающих в мире, которое сегодня достигает 680 миллионов человек.



В отличие от Черной Африки и некоторых регионов Азии и Латинской Америки, зоны, охваченные голодом, впервые появляются и на Западных Балканах, а также в некоторых областях бывшего СССР, в том числе в Грузии.



Из-за энергетического кризиса и высоких цен на газ и электроэнергию аграрный сектор столкнется с серьезными проблемами. Одной из серьезнейших будет нехватка искусственных удобрений, производство которых закрывается по всему Евросоюзу и Великобритании из-за нехватки газа или высоких цен на него. А нехватка искусственных удобрений для аграриев означает не что иное, как уменьшение урожая.



Из всего этого следует вывод (конечно, нельзя забывать о роли пандемии COVID-19 с ее запретами и ограничениями, включая закрытие фирм и рост безработицы), который напрашивается сам по себе. Появление уволенных и голодных людей, энергетический и экономический кризис больших масштабов на фоне политической и медиа-шизофрении пропаганды, которая постоянно указывает на "ненавистного врага" по ту сторону, который на нас только что не напал, - это идеальная почва для сценария аналогичного событиям накануне Второй мировой войны. Мы помним только биржевой крах в США в 1929 году, последующие недовольства многих слоев населения и голов в США и Европе. Тогда появился Гитлер и его идеи, а вся Европа ополчилась на советский коммунизм. Результаты всего этого нам хорошо известны.



Однако проигрывать тот же сценарий сегодня, по прошествии 80 лет, с совсем другими действующими лицами и в других военных и экономических условиях не просто очень рискованно, но и буквально самоубийственно. Управлять процессами в таких условиях трудно, а значит, невозможно гарантировать, что этот опасный процесс, который уже начался, приведет к желаемым результатам. Еще большой вопрос, можно ли его вообще остановить? Судя по количеству горячих голов и сложившимся условиям, сделать это будет крайне непросто.



Поэтому, прежде всего, малые и слабые государства должны задуматься и не дать втянуть себя в игры больших и сильных, чтобы в итоге не закружилась голова и они не рухнули в пропасть вместе со странами, которые ведут за собой. Стоит подумать о том, как защитить то, что еще можно защитить и что касается самого насущного, в том числе продовольствия. Ведь мы вступаем в неопределенные и зловещие времена, и мудрость и ответственность политиков теперь нужнее, чем когда-либо.



Оригинал публикации: Zbog američko-kineske borbe za dominaciju prijeti nam nestašica hrane i gladОпубликовано 07/11/2021