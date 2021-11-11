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Турецкие ударные БЛА для Украины - реальна ли угроза? - А.Фролов
18:06 11.11.2021

ТУРЕЦКИЕ УДАРНЫЕ БЛА В УКРАИНСКОЙ АРМИИ – РЕАЛЬНА ЛИ УГРОЗА?

АНДРЕЙ ФРОЛОВ
Кандидат исторических наук, эксперт Российского совета по международным делам.
11.11.21
Пока ударные БЛА в составе украинской армии вряд ли способны серьезно изменить баланс сил, но при наращивании их числа до нескольких десятков это станет серьезным вызовом для армий Донецка и Луганска.

Одним из наиболее ярких событий октября стала новость о первом опыте боевого применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 вооруженными силами Украины. Доказательством этого стала видеозапись, сделанная камерой БЛА, на которой осуществляется поражение старой советской 122-мм гаубицы Д-30. Что характерно, видео появилось в неофициальном паблике, а официальные украинские ресурсы от такого информационного повода в тот момент отвернулись. На видео даже сохранились координаты цели, что позволило осуществить точную привязку место действия к карте Украины, и это не оставляло сомнений в том, что все происходило именно там, где и было заявлено.

Показательно, что практически сразу факт боевого применения стал опровергаться министерством обороны Украины, хотя официальные украинские лица, не исключая и президента Владимира Зеленского, подчеркивали свое право на подобного рода действия. В дальнейшем авиаудар подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также обращает на себя внимание тот факт, что полеты украинских БЛА от Николаева до Харькова в конце октября фиксировались и на приложении Flightradar24, отслеживающем транспондеры гражданских и военных самолетов.

Как бы то ни было, стало очевидным, что украинская армия вышла на новый уровень в вопросах применения беспилотной авиации. Она сделала серьезный шаг вперед по сравнению с событиями 2014–2015 гг., когда в ходе боевых действий в основном применялись гражданские коптеры, частично приобретенные на средства волонтеров, а ударные БЛА или барражирующие боеприпасы не использовались совсем. Активное использование Bayraktar TB2 в районе границ Донецкой и Луганской областей позволяет говорить о том, что украинские операторы окончили курс боевой подготовки и начали войсковую эксплуатацию БЛА, полученных из Турции.

Напомним, что первый контракт с Турцией на поставку БЛА Bayraktar TB2 на сумму 74 млн долларов был подписан еще в 2018 году. В соответствии с его условиями Украина уже на следующий год получила шесть БЛА, две станции управления и 208 управляемых ракет MAM-L и MAM-C. В 2020 г. заключен второй контракт, который также включал шесть БЛА, три модернизированных станции управления (что позволило увеличить дальность полета до 300 км). Он досрочно выполнен летом 2021 г., а получателем турецких машин стал украинский флот.

Опора украинской армии на Bayraktar TB2 будет продолжаться. Наряду с обнародованными планами по приобретению еще четырех БЛА непосредственно в Турции, на Украине уже в ближайшее время планируется создать Центр обслуживания, модернизации и ремонта турецких БЛА, а также учебную площадку для подготовки инженерно-технического состава и операторов. По информации Министерства обороны Украины, на следующем этапе предусмотрено разворачивание совместного производства БЛА на украинской территории с привлечением турецких инвестиций. Последнее подается в том числе как шаг в интересах турок, которым "не хватает собственных мощностей для выполнения всех имеющихся заказов на БЛА Bayraktar".

Очевидно, что с имеющимися двенадцатью БЛА (видимо, это число в ближайшее время возрастет до шестнадцати) украинская армия вряд ли получит оружие, способное радикально изменить баланс сил в зоне проведения Операции объединенных сил. Но качественные возможности по ведению дальней разведки и тылов войск сил Новороссии, безусловно, возросли. В принципе, у украинской армии появляется возможность вести круглосуточную разведку отдельных участков фронта и наносить отдельные удары по наиболее важным целям.

Эта задача намного упрощается с учетом отсутствия у ополченцев дееспособной ПВО, которая в состоянии эффективно противостоять таким БЛА, как Bayraktar TB2. По открытым данным, в Вооруженных силах ДНР имеется по шесть единиц ЗРК "Стрела-10" и зенитных установок ЗУ-23-2, а также некоторое число ПЗРК "Игла". Вероятно, примерно такими же силами и средствами располагает армия союзной ЛНР, которая к тому же имеет довольно большой опыт борьбы с украинскими БЛА[1]. Но даже с учетом отдельных частей радиоэлектронной борьбы очевидно, что этими минимальными силами весь фронт прикрыть физически невозможно. Этого не удалось сделать даже армянской армии, на вооружении которой имелись более совершенные и многочисленные ЗРК, например, "Тор-М2КМ", "Оса-АКМ" и С-300ПС, а также многочисленные зенитные самоходные установки с 23-мм и 20-мм автоматами. Впрочем, и на стороне Азербайджана применялись не только турецкие БЛА, но и многочисленные израильские БЛА и барражирующие боеприпасы, а также пилотируемая авиация.

Таким образом, можно констатировать, что появление на вооружении украинской армии турецких БЛА представляет собой шаг вперед для украинской армии, и противопоставить этому силам Новороссии нечего.

С учетом того, что известные базы украинских БЛА (Староконстантинов в Хмельницкой и Кульбакино в Николаевской областях) находятся в глубоком тылу, действия против них подразделений специального назначения ДНР/ЛНР и средств огневого поражения представляются маловероятным.

В нынешнем виде ударные БЛА в составе украинской армии вряд ли способны серьезно изменить баланс сил, но при наращивании их числа до нескольких десятков это станет серьезным вызовом для армий Донецка и Луганска. Впрочем, темпы получения заказанных аппаратов (двенадцать единиц за три года) позволяют сделать вывод, что резко нарастить их число украинская армия может только при резком росте расходов на закупку (не менее 100 млн долларов в год, принимая во внимание средний уровень 50 млн долларов в год для шести аппаратов). И это при наличии других затратных программ перевооружения украинской армии, что в целом довольно чувствительно для украинского военного ведомства.

Кроме того, азербайджанский опыт показывает, что для успешного применения БЛА требуются не только существенные финансовые средства, но и длительная комплексная подготовка, и увязка действий БЛА с другими видами вооружений. А это означает коренную перестройку всей военной машины. Немаловажно и наличие опытных консультантов, которые могут существенно сократить сроки обретения необходимого опыта применения БЛА, а также снизить ошибки и потери. У Азербайджана было как минимум два источника таких опытных советников – Турция и Израиль. Кто выступит в этой роли для Украины – пока неизвестно. Все это означает, что время для принятия соответствующих решений еще есть, но его остается не так уж и много.

СНОСКИ
[1] Например, в 2017 году, по официальным данным, силы ЛНР уничтожили более 10 украинских БЛА.

Источник - globalaffairs.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636643160
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