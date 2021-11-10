Взорвать, к херам! Лукашенко грозит перекрыть газопровод "Ямал - Европа"

18:27 11.11.2021

Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал - Европа"

Алексей Иванов



Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии будет готов к 15 ноября. Это подтвердил врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас: "Европейский союз расширит и ужесточит свои санкции против режима Лукашенко. Мы примем решение об этом на СМИД в Брюсселе в понедельник". В Брюсселе кричат, что появление большого числа мигрантов на белорусско-польской границе следует рассматривать как "гибридную войну". Главы МИД Эстонии и Литвы призвали Евросоюз "ускорить работу над санкциями по режиму Беларуси". "Мы намерены быстро расширить санкции против самого режима", – заявила председатель Европейской комиссии, свирепый акушер-гинеколог Урсула фон дер Ляйен телеканалу MSNBC. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о "войне нового типа" ("Безопасность нашей восточной границы очень жестоко нарушается. Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жестко атакуется... Мы убеждены, что эти операции на восточной границе Польши являются частью широкой скоординированной операции, атаки войны нового типа, в которой люди используются как живые щиты... Это, возможно, поворотный момент в польской истории"), обвинил во всем Россию ("Империалистическая, неоимпериалистическая политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве... Сегодня мы снова сталкиваемся с агрессией со стороны нашего восточного соседа") и потребовал немедленного ужесточения антибелорусских санкций, ибо нынешние "не производят должного впечатления на режим Лукашенко". Власти Польши допустили возможность закрытия границы с Белоруссией, полного прекращения торговли и запрета на передвижение людей между Польшей и Белоруссией. Bloomberg сообщает о планах Евросоюза совместно с США и Великобританией ввести санкции против российской авиакомпании "Аэрофлот", якобы "причастной к доставке мигрантов к границам ЕС через Беларусь".



Итак, ответ Минска.



Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании с руководством кабмина: "Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко - Прим.), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем".



Президент Белоруссии заметил, что через страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа (соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе; проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии), причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились. "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать", - подчеркнул Лукашенко.



"Надо Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договорам они обязаны это делать. Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай Бог что. Мы не разворачиваем (я таких указаний не давал) свою группировку Вооруженных Сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы", - цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА. По его словам, он попросил (через Владимира Путина) Министерство обороны России подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах: "Они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами. Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят. Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию".



"За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу. Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) - они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение", - добавил руководитель Белоруссии.



Несколько двусмысленным (скажем так) смотрится высказывание Батьки о переброске оружия и боеприпасов мигрантам на границу: "У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды - это вояки. И когда они (польская сторона - Прим.) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт".



Политолог Герман Куликовский: "Он заявил, что беженцам, скопившимися в лесах, пытаются перебросить оружие из Донбасса. Кто именно и из какой части Донбасса это делает, Лукашенко не уточнил, оставил поле для маневра".



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Сегодня же Александр Лукашенко направил "поздравление народу Польши с Национальным праздником независимости".



"Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах. На протяжении столетий белорусско-польское взаимодействие приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений", - говорится в обращении. "Глава государства выразил уверенность, что и в нынешних обстоятельствах, несмотря на политическую конъюнктуру, жесткие вызовы и угрозы, путем открытости и рационального диалога, непредвзятого взгляда на прошлое и современность народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи", - сообщает лукашенковская пресс-служба.



"Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества", - отметил президент Белоруссии, пожелав "народу Польши солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне".