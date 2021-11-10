УзбМинэнерго скулит: Зима есть, света и тепла - почти нет...

18:44 11.11.2021

Зима близко. Население в предчувствии холодов, а Минэнерго подает тревожные сигналы

Официальная информация Министерства энергетики в начале осенне-зимнего сезона этого года, против обыкновения, не была обнадеживающей. Напротив, она свидетельствовала об отсутствии излишнего оптимизма.



В 2021 году на электроэнергетику будет выделено 430 миллионов долларов. Выделены эти деньги или нет – нам неизвестно. Но дело в том, что свет продолжает гаснуть. Ситуация существенно не изменилась.



Наверное, самая неспокойная должность в Узбекистане - министр энергетики. Не только зимой, но и летом свет гаснет, люди нервничают, ругаются, жалуются. Хотя производство увеличивается, оно не может догнать потребление. Министр дает обещания президенту, но выполнить их не может. Население, как всегда, с тревогой ждет зимы.



Да еще председатель Сената Танзила Нарбаева "подлила масла в огонь" заявив: "Проблемы с гаснущим светом были пять лет тому назад. Сейчас все это устранено". Социальные сети тут же наводнили ядовитые комментарии, фото и видео людей, сидящих без света в темноте.



Пресс-секретарь Сената Мумин Ибодов попытался объяснить, что это был отрывок из выступления Нарбаевой и что он был вырван из контекста и неверно истолкован. Однако, то, как следовало понимать вполне конкретное высказывание главы Сената, он не объяснил.



Вообще проблема недостатка газа и электроэнергии настолько стара и болезненна для Узбекистана, что писать о том, что люди где-то страдают от этой проблемы – дело, совершенно привычное.



Но естественно, что все заинтересованы в решении проблемы. И хотя это не зависит полностью от какого-либо одного министерства или министра, основной мишенью для критики остается Министерство энергетики.



Действительно, положению министра не позавидуешь. На мероприятиях высокого уровня президент предъявляет жесткие требования. Чтобы выйти из ситуации или хотя бы облегчить ее, министр обещает, что скоро положение выправится, на улучшение системы выделены миллиарды, и этот год будет не таким сложным, как предыдущие. Но вскоре он "попадает из огня да в полымя". Зима подступает, свет продолжает гаснуть…



Министр может оправдаться (не без оснований) установкой и ремонтом рекордного количества трансформаторов, но высказывания, вроде: "Начиная с этого года, мы сможем удовлетворить спрос", "Наш газ прокормит три Узбекистана", "Кто будет работать, если все будут уходить в отставку?", а также советы плотнее прикрывать двери от холодов - гораздо больше запоминаются населением.



О том, что энергетическая система Узбекистана нуждается в серьезных реформах, говорилось неоднократно. Правда, в последние годы проблемы наконец-то осознаны, в отрасль вкладываются серьезные инвестиции, разными способами увеличиваются объемы производства. Самое главное, что порочный круг, когда министерство обвиняет людей в воровстве и долгах, а люди обвиняют систему в отключениях энергии, наконец-то разорван. То есть по новой системе свет горит только по предоплате, и залезть в миллионные долги практически невозможно.



Однако и это не стало решением проблемы. В последнее время даже в Ташкенте были зафиксированы отключения электроэнергии.



По данным Минэнерго, представленным для Kun.uz, в осенне-зимний период 2021/22 года потребителям будет поставлено 34 млрд 152 млн кВтч электроэнергии. Это на 12,5 процента больше, чем в прошлом сезоне.



Для этого в ноябре-декабре будут введены в эксплуатацию 8 электростанций, общей мощностью 1300 МВт. В частности, будут введены в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт в Самаркандской области, 3 тепловые электростанции общей мощностью 710 МВт в Ташкентской области, 2 тепловые электростанции общей мощностью 444 МВт в Бухарской и Хорезмской областях и 2 гидроэлектростанции в Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях.



В результате в январе-марте 2022 года будет дополнительно выработано 2 млрд 523 млн кВтч электроэнергии, а сэкономленные 370 млн кубометров природного газа будут направлены на потребление населения.



Эти цифры, конечно, важны. Но всех интересует один вопрос – будет ли гаснуть свет в этом году?



Будет. В этом нет никаких сомнений, нам нужно реалистично смотреть на ситуацию и принимать ее, не обманывая себя. Сколько бы ни было обещаний, какими бы привлекательными ни казались цифры, в общем, мало что изменилось.



Недавнее заявление Министерства энергетики, похоже, подтверждает это. Выяснилось, что из-за нехватки воды объем выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях в Узбекистане снизился почти на четверть по сравнению с ситуацией двухлетней давности.



"Если в 2019 году выработка на гидроэлектростанциях составила 6,5 миллиарда киловатт-часов, то в этом году - 5 миллиардов киловатт-часов или на 1,5 миллиарда (23 процента) киловатт-часов меньше, чем в прошлом году. При этом 1 млрд 200 млн кВтч электроэнергии достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать потребителей электроэнергией в течение месяца", - отметили в ведомстве.



Учитывая, что проблема нехватки воды растет из года в год, ясно, что энергетическая проблема Узбекистана, как минимум, не будет решена в обозримом будущем.



И хотя маловероятно, что те, кто наверху, открыто это признают, тем, кто внизу, следует запасаться дровами, углем и кизяками.



Аброр Зохидов,

перевод: Вадим Султанов