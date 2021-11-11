Выборы в КырПарламент. Дебаты лидеров партий пройдут 22-26 ноября (расписание)

19:16 11.11.2021

Выборы в ЖК. Дебаты лидеров партий пройдут 22-26 ноября

11 ноября 2021



Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах для партий, зарегистрированных для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября.



Дебаты лидеров партий пройдут с 22 по 26 ноября на КТРК:



22 ноября в 22:20



№1 "Аруузат"



№2 "Ишеним"



№3 "Ынтымак"



№4 "Альянс"



23 ноября в 22:20



№5 "Жашасын Кыргызстан"



№6 "Партия зеленых КР"



№7 "Ата-Журт Кыргызстан"



№8 "Азаттык"



24 ноября в 22:20



№9 "Күчтүү регион"



№10 "Ордо"



№11 "Ата Мекен"



№12 "Ыйман Нуру"



25 ноября в 22:20



№13 "Улуттар Биримдиги"



№14 "Улуу-Журт"



№15 "Патриотическая партия единения Кыргызстана"



№16 "Эл Үмүтү"



26 ноября в 22:20



№17 "Мекенчил Эл"



№18 "Багыт"



№19 "Бүтүн Кыргызстан"



№20 "Легалайз"



№21 "Социал-демократы".



В выборах участвуют 21 партия и 300 кандидатов по одномандатным округам.