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|Выборы в КырПарламент. Дебаты лидеров партий пройдут 22-26 ноября (расписание)
19:16 11.11.2021
Выборы в ЖК. Дебаты лидеров партий пройдут 22-26 ноября
11 ноября 2021
Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах для партий, зарегистрированных для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября.
Дебаты лидеров партий пройдут с 22 по 26 ноября на КТРК:
22 ноября в 22:20
№1 "Аруузат"
№2 "Ишеним"
№3 "Ынтымак"
№4 "Альянс"
23 ноября в 22:20
№5 "Жашасын Кыргызстан"
№6 "Партия зеленых КР"
№7 "Ата-Журт Кыргызстан"
№8 "Азаттык"
24 ноября в 22:20
№9 "Күчтүү регион"
№10 "Ордо"
№11 "Ата Мекен"
№12 "Ыйман Нуру"
25 ноября в 22:20
№13 "Улуттар Биримдиги"
№14 "Улуу-Журт"
№15 "Патриотическая партия единения Кыргызстана"
№16 "Эл Үмүтү"
26 ноября в 22:20
№17 "Мекенчил Эл"
№18 "Багыт"
№19 "Бүтүн Кыргызстан"
№20 "Легалайз"
№21 "Социал-демократы".
В выборах участвуют 21 партия и 300 кандидатов по одномандатным округам.