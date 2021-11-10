 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Совет улемов Индонезии объявил криптовалюты харамом
19:50 11.11.2021

В крупнейшей мусульманской стране криптовалюту объявили харамом

Совет улемов Индонезии (MUI) объявил криптовалюту харамом, сообщает Zakon.kz.

Религиозные лидеры Индонезии призвали перестать использовать криптовалюту в качестве платежного средства, поскольку она подпадает под описание греха в Коране, пишет Bloomberg.

Как пояснил председатель комиссии духовной организации по фетвам Асрорун Ниам Шолех, использование криптовалюты сопряжено с неопределенностью, азартом и вредом.

Вместе с тем MUI позволяет торговать криптовалютами, которые соответствуют принципам шариата, то есть имеют обеспечение и "имеют явные преимущества".

MUI не входит в правительство страны, поэтому указ азиатских религиозных лидеров не имеет обязательной юридической силы, однако может повлиять на инвестиционные решения многих мусульман. Совет является высшим религиозным органом и отвечает за соблюдение шариата в Индонезии, где проживает самая многочисленная мусульманская община в мире.

Запрет на использование токенов для мусульман вряд ли приведет к полной остановке операций в Индонезии, но может сказаться на желании инвестировать в такие активы жителей страны с самым крупным мусульманским населением.

Источник - Zakon.kz
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