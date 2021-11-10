Совет улемов Индонезии объявил криптовалюты харамом

19:50 11.11.2021

В крупнейшей мусульманской стране криптовалюту объявили харамом



Совет улемов Индонезии (MUI) объявил криптовалюту харамом, сообщает Zakon.kz.



Религиозные лидеры Индонезии призвали перестать использовать криптовалюту в качестве платежного средства, поскольку она подпадает под описание греха в Коране, пишет Bloomberg.



Как пояснил председатель комиссии духовной организации по фетвам Асрорун Ниам Шолех, использование криптовалюты сопряжено с неопределенностью, азартом и вредом.



Вместе с тем MUI позволяет торговать криптовалютами, которые соответствуют принципам шариата, то есть имеют обеспечение и "имеют явные преимущества".



MUI не входит в правительство страны, поэтому указ азиатских религиозных лидеров не имеет обязательной юридической силы, однако может повлиять на инвестиционные решения многих мусульман. Совет является высшим религиозным органом и отвечает за соблюдение шариата в Индонезии, где проживает самая многочисленная мусульманская община в мире.



Запрет на использование токенов для мусульман вряд ли приведет к полной остановке операций в Индонезии, но может сказаться на желании инвестировать в такие активы жителей страны с самым крупным мусульманским населением.