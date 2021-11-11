Китай перекроил повестку саммита АТЭС, - В.Скосырев

20:04 11.11.2021

Пекин призвал Вашингтон отказаться от блоковой политики

Владимир Скосырев

11.11.21



Си Цзиньпин посоветовал лидерам стран Азиатско-Тихоокеанского региона забыть о менталитете холодной войны.

Пекин решил навязать свою повестку саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в онлайн-режиме под председательством Новой Зеландии. Хотя в форуме ожидаются выступления президента РФ Владимира Путина, президента США Джозефа Байдена, других лидеров 19 стран и территорий, входящих в группу, председатель КНР Си Цзиньпин, опередив их, осудил попытки делить государства по идеологическим мотивам и создавать в регионе альянсы по образцу холодной войны. Этот камень, по мнению экспертов, был брошен в огород США, которые сформировали под своей эгидой объединения QUAD и AUKUS для противодействия Китаю. В то же время Си пообещал, что КНР продолжит курс реформ и открытости.

Как передало агентство АР, на членов АТЭС приходится примерно 60% мирового ВВП и около 3 млрд человек. В него входят 19 стран, в том числе страны-учредители, такие как Австралия, Индонезия, США, Южная Корея, Япония; КНР вступила в 1991 году, впоследствии – Мексика, Чили, Россия, Вьетнам. Но в объединение, не имеющее юридического статуса организации, входят не только государства, но и территории. В 1991 году к нему присоединились две китайские территории – Гонконг и Тайвань.



Чиновники, представляющие государства и территории, провели до нынешнего саммита ни много ни мало 340 предварительных совещаний, но не признают, что прозаседались. Им удалось ликвидировать многие пошлины и заслоны на границах, мешающие импорту масок, вакцин и других медицинских изделий, необходимых для борьбы с пандемией.



Тем не менее речь Си послужила наглядным свидетельством того, сколь глубоки разногласия между участниками группы. Его предупреждение об опасности возвращения к порядкам холодной войны было сделано через считаные недели после того, как США, Британия и Австралия создали новый военный альянс AUKUS в регионе, который позволит Канберре строить подлодки на атомных двигателях.



АТЭС в принципе занимается проблемой облегчения условий торговли между его членами. Но в этот раз дополнительной интригой саммита служит то, что на нем в виртуальной форме участвуют лидеры двух сверхдержав. Зарубежная пресса гадает: обменяются они какими-ибо репликами в ходе общей дискуссии или нет? Возможно, в этом нет нужды. Ведь, судя по утечкам, Си и Байден проведут двусторонний виртуальный саммит 15 ноября.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "АТЭС ставила цель к определенному времени достичь либерализации рынков. Но эта цель не достигнута. Словом, эта структура раз в год собирается на высшем уровне, но в перерыве между саммитами довольно мало что делается. В принципе Китай как крупнейший производитель товаров в мире заинтересован в либерализации международной торговли и рынков. Поэтому на саммитах АТЭС он призывает снижать тарифы. Ему это выгодно. Но в практическом плане Китай больше действует в рамках других соглашений о зонах свободной торговли, в частности с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии".



Что касается критики Си Цзиньпином блоковой политики, то она сходна с политикой России, которая тоже говорит, что нужно прекратить делить мир на группы, нужно совместно развивать экономическое сотрудничество. "Для России главное на этом форуме – привлечь внимание инвесторов к российскому Дальнему Востоку. У нас с Японией есть проблемы. Но так как Китай из-за вируса сократил контакты с РФ, Япония, как говорят, вышла на первое место по размерам инвестиций в наш Дальневосточный регион", – подчеркнул эксперт.



В России много откликов вызвало предложение создать безналоговый или льготный режим на Южных Курилах. Наверное, это было бы интересно для инвесторов из Южной Кореи и Китая, полагает Лукин.



Джасинда Ардерн, глава правительства Новой Зеландии, сказала, что главная задача форума – "проложить путь к восстановлению, выходу из кризиса, подобного которому не было целое столетие". Но сколь торжественно ни озвучивала бы цели заседания его председатель, в реальности лидеры не прочь извлечь из встречи политические и экономические выгоды. Стивен Ходли, доцент университета в Окленде, говорит, что Байден будет стремиться обратить вспять курс своего предшественника Дональда Трампа, который отбрасывал сделки по региональной торговле под девизом "Америка прежде всего". Вашингтон при Байдене стал поддерживать более либеральный подход к мировой торговле.



Тем не менее Байден сохранил большинство ограничений, наложенных на китайские фирмы и товары Трампом. Соперничество США и Китая дает о себе знать даже в том, как они называют регион. США стали применять термин "Индо-Тихоокеанский регион", стремясь включить в него демократический противовес Китаю – Индию. А КНР по-прежнему говорит об Азиатско-Тихоокеанском регионе.