Талибы закрыли кинотеатры в Кабуле

22:09 11.11.2021

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило работу кинотеатров в Кабуле, сообщает Фергана со ссылкой на агентство Associated Press.



Как уточняется, талибы пришли к выводу, что работа кинотеатров, где демонстрировались преимущественно индийские, европейские и американские фильмы, противоречит нормам шариата.



Среди закрытых оказался и исторический кинотеатр "Ариана", который начал работать несколько десятилетий назад. Он был старейшим действующим кинотеатром афганской столицы.



"Ариана" пострадала во время гражданской войны в 1992-1996 годах. После свержения власти талибов кинотеатр был восстановлен и возобновил работу в 2004 году.



Сотрудники продолжают выходить на работу в надежде, что кинотеатр снова откроют, однако не думают, что им снова позволят показывать развлекательные фильмы.



"Кино очень важно, без него в стране не будет культуры. Через фильмы мы могли видеть другие страны - Америку, Европу, Индию", - высказался в разговоре с журналистами один из работников "Арианы".



В августе нынешнего года после захвата Кабуле талибами Афганистан была вынуждена покинуть первая женщина-директор единственной афганской кинокомпании Afghan Film Сахра Карими. Она вылетела одним из эвакуационных рейсов в Киев, так как опасалась за свою безопасность при власти радикального движения.



Стоит отметить, что в первый период своего правления в Афганистане - с 1996 по 2001 год - талибы также запретили киноиндустрию и работу кинотеатров.



В начале 1990-х в Афганистане насчитывалось 43 кинотеатра, 23 из них находились в Кабуле. По данным на декабрь 2020-го года, в афганской столице насчитывалось 4 действующих кинотеатра.