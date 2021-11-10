Умер Фред де Клерк - президент ЮАР, убивший апартеид и подаривший неграм свободу

22:55 11.11.2021

Африканский Горбачев: Cкончался последний белый президент ЮАР, отменивший апартеид и получивший за это Нобелевскую премию мира

Фредерику де Клерку было 85 лет

Антон ФОКИН



В истории ЮАР уходит целая эпоха. Сегодня умер последний белый президент этой страны Фредерик де Клерк, который отменил апартеид. Как сообщил представитель фонда экс-президента Дэйв Стюарт, "де Клерк скончался нынешним утром у себя в доме в городе Фресне от последствий онкологического заболевания". В марте этого года у бывшего главы государства была диагностирована редкая форма рака, обычно поражающая слизистую оболочку легких, после чего было начато лечение, а в июне проведена операция. Примечательно, что годом ранее от этой же болезни умер 53-летний сын де Клерка.



Сам скончавшийся президент стал одним из ярких символов окончания апартеида в ЮАР и всей холодной войны.



Уроженец крупнейшего города ЮАР Йоханесбурга, де Клерк происходил из состоятельной семьи африканеров – потомков колонистов голландского, немецкого и французского происхождения (поговаривали даже, что один из его предков прибыл в Южную Африку в конце XVII века). Чтобы понять влияние семьи де Клерка надо отметить, что его отец Йоханнес являлся крупной фигурой на местной политической карте: глава Сената, министр труда, а под конец жизни даже исполнял обязанности главы государства в течение полутора недель. Он же был одним из архитекторов системы апартеида в ЮАР.



После окончания университета Почефструма в 1958 году будущий президент занялся юридической карьерой и основал в итоге собственную успешную компанию. Однако уже в 70-х годах де Клерк решил пойти в политику. Начав с избрания в парламент в качестве депутата, он постепенно приобретал все большую популярность, побывав министром внутренних дел, образования, связи, шахт, охраны окружающей среды, энергетики. В конце концов в 1989 году де Клерк возглавил правящую Национальную партию, находившуюся у власти без перерыва с 1948 года, и в том же году выиграл президентские выборы.



Хотя де Клерка и называют человеком, который разрушил апартеид, постепенное ослабление этого жестокого режима началось еще раньше. В 1983 году власти были вынуждены пойти на создание особых палат парламента для негров и других нацменьшинств, прежде всего индийцев. Кроме того, были уравнены права черных и белых полицейских, а частным школам и вузам разрешили принимать темнокожих, правда в особом статусе.



Более того, постепенно снимались ограничения и на различные виды работ, в которых могли участвовать чернокожие, им также разрешили играть в одних спортивных командах с белыми.



Так что к моменту прихода де Клерка к власти в необходимости изменения режима апартеида были уверены многие жители ЮАР. Тем более, что страна, находившаяся в изоляции от всего мира с 1960-х годов, все сильнее нуждалась в экономическом рывке.



К моменту прихода де Клерка к власти в необходимости изменения режима апартеида были уверены многие жители ЮАР.



Фото: EAST NEWS



Парадоксально, но в момент своего избрания "южноафриканский Горбачев" имел имидж консерватора и даже человека, в какой-то мере симпатизирующего расовой сегрегации. Однако уже в начале 1990 года он заявил о готовности начать диалог со всеми оппозиционными силами и подписал указы об освобождении ряда известных деятелей оппозиции, прежде всего Нельсона Манделы, который томился в застенках 27 лет. В том же году президент легализовал Африканский национальный конгресс, который несколько десятилетий вел партизанскую борьбу против белого режима. В октябре 1993 года Де Клерк и Нельсон Мандела стали лауреатами Нобелевской премии мира.



Фредерик де Клерк и Нельсон Мандела в 1990 году.



Фото: EAST NEWS



Далее события стали развиваться стремительно. Черное население ЮАР за несколько лет было полностью уравнено в правах с белым, а в апреле 1994 года в стране прошли первые всеобщие выборы, на которых чернокожее население получило полноценное право голоса. В результате первым демократически избранным президентом ЮАР стал Мандела, а де Клерк получил пост вице-президента как глава Национальной партии, занявшей второе место.



Правда долго де Клерк в руководстве ЮАР не продержался. Уже в 1996 году он подал в отставку с поста вице-президента, а через год ушел и из партии. Закончив политическую карьеру, вице-президент сосредоточился на общественной деятельности. В 2000 году он создал фонд своего имени, чтобы с целью содействия мирному решению проблем в многонациональных государствах.



Деятельность де Клерка на посту президента ЮАР не всеми оценивалась однозначно. Например в 1991 году его освистали члены Консервативной партии, окрестили предателем после заявления о грядущей отмене законом апартеида. Да и сейчас многие африканеры считают его предателем расы который допустил хаос у них на родине.



Некоторые называют де Клерка африканским Горбачевым и действительно, экс-президент был чем-то похож на генсека КПСС. Тоже невысокого роста, лысый, обладающий определенной харизмой. И, как и его советский коллега разрушивший политический строй страны, которой руководил.