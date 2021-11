Казахстанские эксперты и реакция на статью С. Лаврова – умеренная, узкоглазая, узколобая, - А.Уваров

00:34 12.11.2021

АНДРЕЙ УВАРОВ | 11.11.2021



Как деформируют информацию



Третьи сутки казахстанское общество обсуждает статью главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованную в "Российской газете" 9 ноября.



Увы, обсуждают не отмеченные Лавровым "гармонию и достижения буквально во всех сферах двухсторонних отношений", не его положительный отзыв об "отлаженной системе механизмов институционального диалога", не заявления "о духовной близости россиян и казахстанцев", о скоординированной экономической политике и о том, что "мощными связующими звеньями (двух государств) служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская – в России".



Нет. Эксперты и мыслители из юрты обнаружили посягательство на суверенитет и самостоятельность Казахстана там, где российский министр выразил сожаление о "резонансных проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана".



Сергей Лавров написал: "Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией. Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи – по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран".



Часть комментаторов, среди которых, к примеру, Дарига Назарбаева, отметили, что "оскорбившие нацпатов" слова Лаврова "вырваны из контекста, это легко увидеть, если прочесть статью Лаврова от начала до конца".



Дарига Назарбаева



Однако и она выразила сожаление, что "на самом высоком уровне из России звучит такая реакция на отдельные проявления бытового национализма, которые, да, в нашей стране, как впрочем и во многих других странах мира, иногда случаются". "Сергей Викторович пишет, "отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик". Мне видится, что российская официальная реакция на такие случаи как раз и доказывает, что диверсионная работа иноагентов, если такая имеет место, достигла своей цели. И вот это печально вдвойне", – хитро отметила депутат мажилиса. Как говорится, вся в отца!



При этом "восточный" подход Дариги и других солидарных с ней комментаторов вошел в резонанс с той частью "экспертного сообщества", что не может перешагнуть через свою если не узколобость, то узкоглазость.



Вот политолог Газиз Абишев пишет: "Глава МИД РФ написал статью о сотрудничестве России и Казахстана. Много слов о том, как плодотворно взаимодействуют два евразийских союзника. Но все это – прелюдия для одной конкретной идеи". Какой же? А вот какой: эта идея – наезд на Казахстан, на что, говорит Абишев, необходимо отреагировать "системно, конструктивно, выдержанно". Отреагировать на "обвинение в ксенофобии".



Газиз Абишев



Абишев сожалеет: "В США куча политических экспертов из десятков think tanks уже высказались бы в эфирах CNN, Fox News, MSNBC и на страницах The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Politico, появились бы сотни постов и перепостов в Twitter, причем коридор мнений был бы не таким уж и широким", Казахстан же должной волны не подымет.



По мнению политолога, "сотрудничество Казахстана с Россией дискредитируется не только извне (хотя и извне тоже), но и со стороны самих россиян, в том числе высокопоставленных". "Москва готова на любые действия против Казахстана", – запугивает Абишев.



А политолог Жаксылык Сабитов наблюдает не конфликт, а разноуровневый "диалог", в котором "отдельные личности с крупноячеистой сеткой мышления из России воспроизводят в информационном пространстве, причем в примитивизированном виде, историографические мифы об "исторической несправедливости" или "исторических подарках", а казахстанская сторона реагирует по-разному, в зависимости от "личности" спикера, высказывающего такие антинаучные тезисы".



Жаксылык Сабитов



Сабитов считает, что вряд ли у России "существует целенаправленная стратегия по озвучиванию таких "претензий". Просто российские бета-политики, убежденные в тефлоновости своего статуса внутри своей страны, часто озвучивают неполиткорректные вещи, присутствующие в их черепных коробках, забывая, что Казахстан – это отдельное суверенное государство".



Инициатор создания гражданского движения "Халық сенімі" Казбек Бейсебаев уверен: "Если оценивать известные высказывания отдельных российских политиков, то следует сказать, что большинство из них видят языковую проблему в Казахстане однобоко, со своей колокольни".



Признанное в РФ иностранным агентом проамериканское радио "Азаттык"** пока отреагировало провокационными заголовками вроде "Чем ответит Лаврову Ак-Орда?", но комментаторы на этом сайте выплеснули свою русофобию, что называется, "от души".



Комментаторы "Радио Азаттык". Русофобия на нуле?



За соцсети, которые вдруг стали подогревать "случайно заглянувшие" туда украинские пользователи, и говорить не приходится. Там все на обычном уровне: "Мы вас предупреждали, как с русскими дружить".



Эксперты, обвиняющие Россию в эскалации после справедливых замечаний (справедливых, прежде всего, с позиции законодательства Казахстана), вползают эпизодически. Совсем недавно Амиржан Косанов, недовольный дискуссией на тему "языковых патрулей", заявил в "Новой газете": "Россия первой бросила камень в наш огород. Не нужно провоцировать казахстанскую сторону на ответные шаги".



"Прижать" имперцев с шовинистическим душком" потребовал Бауыржан Маханов.



При этом "эксперты", отбиваясь от критики "языковых патрулей" (которые, Лавров здесь абсолютно точен, действительно являются "резонансным проявлением ксенофобии"), фактически оправдывают "патрульных" казахов, "всего лишь требующих обслужить их в магазине на родном языке". "Адвокаты" опускают тот факт, что патрули требуют это именно от русских, требуют ультимативно, с угрозами применения физической силы и сопровождают свои требования унижениями. О правах русских граждан Казахстана "адвокаты" молчат.



Задача таких "экспертов" отнюдь не в защите казахского языка. Их задача – не признать (даже частично) конкретные факты нарушения законов Республики Казахстан со стороны "патрульных нацистов", навязав казахстанскому обществу миф о давлении "северного соседа" и его представителей в республике.



Примечательно, что среди комментаторов были и такие, что статью Лаврова не читали, но высказались со слов других. Например, "политолог" Толганай Умбеталиева.



Она, оправдывая "языковые патрули", тоже позабыла о правах русских. Министру Лаврову госпожа Умбеталиева указала на то, что "портить отношения с Казахстаном недальновидно", что Лавров вмешивается во внутренние дела, а это "не совсем добрососедски". При этом, сообщила "политолог", статья свидетельствует, что Россия выбрала для Казахстана "украинский вариант", "где тоже все так начиналось" (??? – А.У.) и что слова Лаврова еще раз подчеркивают: "...колониализм де-юре отменен, но де-факто он продолжается".



Таким образом, фиксируем факт: определенная часть пресловутых "лидеров общественного мнения" в Казахстане сознательно деформирует информацию, относящуюся к России и русским.