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КНР перешла к действиям в преодолении раскола между островом и материком, - В.Пироженко
00:51 12.11.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 11.11.2021

США рискуют, если не прояснят свою стратегию в отношении Тайваня

Ситуация вокруг Тайваня остается напряженной. США наращивают дипломатические контакты и военно-техническое сотрудничество с Тайванем, балансируя у "красной линии", очерченной Китаем в тайваньском вопросе. По сообщениям тайваньских СМИ, группа американских конгрессменов (очередная) 9 ноября прибыла на остров по договоренности с Американским институтом Тайваня и провела неафишируемые переговоры в министерстве обороны.

В начале ноября власти КНР ввели санкции против некоторых видных тайваньских политиков и членов островной администрации – сторонников независимости от КНР. Этот шаг Пекина является частью ответной реакции на активность США и тайваньской администрации, фактически отрицающих принцип "одного Китая".

Фактически КНР перешла к практическим действиям в преодолении раскола между островом и материком. В частности, тайваньским политикам из санкционного списка и их семьям запрещен въезд в материковый Китай и в специальные административные районы Гонконг и Макао. Ограничения распространяются также на связанные с этими политиками учреждения. Сами фигуранты списка становятся объектами пожизненного уголовного преследования.

Санкции дополняют демонстрацию военных возможностей КНР. При этом Пекин посылает Вашингтону сигнал – воссоединение между Китаем и Тайванем неизбежно, нарушение тайваньской администрацией в союзе с Соединенными Штатами очерченных Пекином "красных линий" приближает решение тайваньского вопроса силой, хотя приоритетом КНР остается мирное воссоединение.

Китай в тайваньском вопросе стал использовать против США политику "стратегической двусмысленности", которую до сих пор сами США использовали против Китая. Как результат, американцы не знают, чего и когда ожидать от Китая в отношении Тайваня.

С момента принятия в США в 1979 г. Закона об отношениях с Тайванем "стратегическая двусмысленность" была основой американской стратегии. Этот закон обязывает США поддерживать Тайвань, включая предоставление ему военных возможностей, но не обязывает участвовать в военном конфликте. США предоставляют Тайваню вооружение, но оставляют неопределенность в вопросе о своем прямом военном вмешательстве.

Столкновение двух похожих стратегий, американской и китайской, в условиях географических и военно-логистических преимуществ КНР задает логику развития всей ситуации в западной части Тихого океана. По мере того, как военное преимущество США у берегов Китая исчезает, растет цена, которую Соединенным Штатам придется заплатить в случае вооруженного вмешательства в конфликт.

Влиятельные китайские эксперты прямо говорят, что "любой шаг, направленный на блокирование воссоединения Китая, обречен привести к борьбе не на жизнь, а на смерть, в которой США придется сражаться, жертвуя жизнями американцев". Эта ситуация на фоне демонстрируемой Пекином решимости превращает американскую "стратегическую двусмысленность" в неопределенность. Сейчас "стратегическая двусмысленность" американцев лишь маскирует отсутствие у них какой-либо стратегии в тайваньском вопросе.

Об этом говорят противоречивые заявления из Белого дома и дискуссии в американском экспертном сообществе. Сначала Байден заявил 21 октября, что США намерены встать на защиту Тайваня, если он "подвергнется нападению" со стороны Китая, что само по себе противоречило принципу "стратегической двусмысленности".

Затем официальный представитель Белого дома уточнил слова Байдена: "Оборонные отношения США с Тайванем регулируются Законом об отношениях с Тайванем... Мы будем продолжать поддерживать самооборону Тайваня и будем продолжать выступать против любых односторонних изменений статус-кво". В этом уточнении, как видим, упор делается на косвенную поддержку Тайваня, а не на прямое участие американской армии в конфликте с КНР.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, оценивая 3 ноября вероятность активных шагов КНР в отношении Тайваня, сказал: "Я не думаю, что это... произойдет в... следующие 6, 12, может быть, 24 месяца…" Он также сказал, что "нет никаких сомнений" в том, что у США "есть абсолютно все возможности" защитить Тайвань. Однако проблемой Вашингтона являются не "возможности", а решимость их использовать в предполагаемом конфликте с равным по силе противником.

В начале ноября президент США продолжал отыгрывать ситуацию от жестких заявлений по "защите Тайваня" к "стратегической двусмысленности". Он заявил 2 ноября, что его не беспокоит возможность вооруженного конфликта с Китаем, поскольку-де "нет никаких причин для конфликта": мол, это "конкуренция", а не "конфликт".

Эти заявления, поставленные рядом, обнаруживают колебания американского военно-политического руководства. Как подчеркивает Time, США рискуют потерпеть катастрофу, если не прояснят свою стратегию в отношении Тайваня.

Пока США готовы поддержать Тайвань только косвенно, вооружением и обучением местных военных. Сенаторы-республиканцы США 4 ноября внесли в конгресс "закон о поддержке Тайваня", который включает предоставление ежегодно 2 млрд. долл. и другой помощи для укрепления обороны острова.

Global Times, отражающая официальную точку зрения Пекина, проясняет условия решения тайваньской проблемы силой: "Американская политическая элита должна четко понимать: будет ли материк прибегать к силе против Тайваня, не зависит от того, даст ли Вашингтон явное обещание защищать Тайвань, как только начнется война. Скорее, это определяется тем, пересекут ли власти Тайваня красную линию и закроют ли возможность мирного воссоединения через проливы вопиющими сепаратистскими действиями. Как только сепаратистские силы подтолкнут материк прибегнуть к силе, ситуация обострится".

Логика подводит к тому, что Соединенным Штатам придется смириться с потерей Тайваня как плацдарма сдерживания КНР.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636667460
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