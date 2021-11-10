Украинский флот идет на прорыв в Азовское море, - "НГ"

07:42 12.11.2021

Военные действия Киева в Донбассе могут начаться в ближайшее время

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Как следует из сообщения Минобороны РФ, флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter, которые в среду покинули грузинский порт Батуми, движутся в западную часть Черного моря. Их проход осуществляется недалеко от российских границ. В Кремле в очередной раз высказали озабоченность. А в Киеве, похоже, этот фактор намерены использовать для прорыва через Керченский пролив кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины. Именно прорыва, поскольку вот уже почти три года Россия не пропускает в Азовское море иностранные военные корабли.



Депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал о том, что "правительство Украины одобрило предложение Минобороны страны о передислокации ряда военных частей и судов ВМС страны из Черного моря в Азовское".



В частности, в Бердянск, где Украина при поддержке Великобритании и США возводит военно-морскую базу, планируется передислоцировать из Черного моря "поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман", а также морской буксир "Корец". Фактически это целое соединение малых ракетных катеров, которые в случае решения Киева "освободить" Донбасс будут задействованы как мощная наступательная военно-морская сила.



Но даст ли Россия разрешение на проход через Керченский пролив этих кораблей? Памятная попытка проникнуть в Азовское море трех кораблей ВМСУ произошла 25 ноября 2018 года. По версии российской стороны, украинские корабли нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ, были задержаны и доставлены в Керчь. Моряки были арестованы, и лишь почти спустя год (7 сентября 2019 года) их возвратили на родину. Минувшим летом у южных берегов Крыма британский эсминец Defender 23 июня зашел в территориальные воды России. Черноморскому флоту удалось предотвратить инцидент. Но не исключено, что находящиеся в Черном море корабли ВМС США попробуют повторить подобные действия.



31 октября перестало действовать введенное российским военным ведомством в апреле 2021 года решение об ограничении прохода иностранных военных кораблей через Керченский пролив сроком на шесть месяцев. Но в июле президент Владимир Путин утвердил закон, согласно которому российские военные смогут де-юре в целях безопасности блокировать Керченский пролив. И, конечно, таким правом они воспользуются. Из военного ведомства РФ уже прозвучала озабоченность тем, что помимо захода военных кораблей США в последнее время "разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе". По данным Минобороны, за последние сутки в районе Черного моря радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России сопровождались четыре разведывательных самолета НАТО. По мнению военных, одна из целей США и НАТО в этой акватории – "военное освоение Украины". В российском военном ведомстве уверены, что США "изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой".



Косвенным подтверждением служат слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о том, что "военные США продолжат проводить операции в Черном море во всех случаях, когда это необходимо". Настораживает и то, что подобные настроения присутствуют среди американских политиков. СМИ сообщили, что пять конгрессменов из Палаты представителей США обратились к президенту Джозефу Байдену с письмом, в котором потребовали "рассмотреть вопрос о направлении дополнительных сил США в Черноморский регион, немедленно поделиться разведданными с Украиной и вооружением на фоне необычных военных маневров РФ возле границы с Украиной". А государственный секретарь США Энтони Блинкен, подписавший с Киевом в среду обновленную хартию о двустороннем сотрудничестве, заявил о "приверженности Соединенных Штатов отстаиванию независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".



Украинские эксперты прикидывают возможность повторения сценария по освобождению Донбасса за месяц, как это произошло год назад в Карабахе. СМИ цитируют некоего Якуба Войнаровского. Тот уверен, что тактику Азербайджана, который успешно задействовал ударные беспилотники "Байрактар" в войне с Арменией, можно успешно применить в Донбассе. Военный эксперт Олег Жданов считает, что уже "на следующий год в Украине запланировано серийное производство беспилотников нового поколения Bayraktar Akıncı". По его мнению, украинской армии "нужно не только наращивать количество этих БПЛА, но и активно применять их на фронте". Для этого нужна политическая воля президента, отмечает Жданов.



Свою "волю" президент Украины Владимир Зеленский попытался отразить в видеообращении, опубликованном в среду вечером в Telegram-канале. Глава государства заявил: "Наша армия готова дать отпор любому в любое время и в любом месте". Очередные воинственные заявления, свидетельствующие о подготовке Украины к войне, сделал и бывший глава "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), а теперь советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош. Он призвал личный состав "Украинской добровольческой армии" (запрещенная в России экстремистская организация), которой руководит, к готовности встать на защиту государства. "Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция опять будут нужны нашей матери-Украине!.. Будьте готовы к защите государства!" – написал Ярош в Facebook.



Россия реагирует на эти сообщения. Войска на юго-западном стратегическом направлении находятся в повышенной боевой готовности. Организуются регулярные учения войск и сил Черноморского флота. Контроль за действиями американских кораблей в Черном море ведут крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен", боевая авиация несет боевое дежурство в воздухе. В четверг, к примеру, "российские военные поднимали в воздух истребитель Су-30 из-за приближения к Крыму на 30 км самолета-разведчика ВВС Британии", – сообщают в МО РФ.