При раскопках древне-туркменской крепости Абиверда обнаружена уникальная ртутная фабрика

07:57 12.11.2021

В Абиверде археологами обнаружены ценные находки

11.11.2021



В Туркменистане, в рамках инициированной Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым программы углубленного изучения и сохранения национального историко-культурного наследия, поиска еще нераскрытых его страниц, продолжается целенаправленная работа, приносящая свои достойные результаты. Очередным подтверждением тому стали новые артефакты, обнаруженные туркменскими археологами в ходе осеннего сезона раскопок на памятнике Абиверд в Каахкинском этрапе Ахалского велаята.



Специалисты Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Министерства культуры Туркменистана проводили археологические изыскания на знаменитом средневековом поселении, позволившие собрать интересные материалы, свидетельствующие о развитии материальной культуры и, в частности, промышленности в средневековых городах нашей страны.



Так, в крепости Абиверд обнаружена производственная мастерская по изготовлению ртути. На площадке, именуемой учеными "ремесленный комплекс", найдены остатки шести круглых печей, предназначенных для получения металла путем плавки железной руды. Благодаря археологическим находкам исследователи установили, что здесь также была расположена и гончарная мастерская, где производилась оригинальная керамическая посуда, получившая в специальной литературе название "кувшинчик для хранения ртути".



Гипотеза о том, что в подобном сосуде, единичные образцы которого обнаруживаются в некоторых регионах Центральной Азии, хранилась именно ртуть, впервые в середине прошлого века была выдвинута известным археологом, академиком Михаилом Массоном.



На площадке ремесленного комплекса крепости Абиверд было обнаружено более 300 фрагментов, уцелевших и поврежденных при обжиге керамических сосудов для хранения ртути. Помимо этого, найдены и остатки горна (печи) для их обжига. По предположениям ученых, эти горны состояли из двух уровней – нижнего очага, где горел огонь, и верхнего, где размещались подвергающиеся обжигу сосуды. При этом печь располагалась под землей и представляла собой очаг округлой формы. Высота подземной печи составляла около полуметра, а диаметр – 90 сантиметров. От воздействия сильного пламени почва вокруг этого объекта приобрела багровый оттенок.



Абиверд был одним из значительных городов Северного Хорасана, неоднократно упоминаемым в письменных источниках как "…город с плодородной землей и богатыми урожаями, славящийся пышным базаром и мечетью". Сегодня городище – прямоугольная крепость площадью 105 гектаров, укрепленная оборонительными башнями. Этот историко-архитектурный памятник на территории Государственного историко-культурного заповедника "Абиверд" в Каахкинском этрапе может многое рассказать о жизни населения средневековой крепости.



Проведенные здесь исследования позволили обнаружить немало интересных находок. При обследовании развалин Абиверда установлено, что в юго-восточной и северо-западной частях города были ремесленные кварталы. В центральной части города, недалеко от цитадели, найдены различные поделки из металла, свидетельствующие о существовании мастерских медников и ювелиров. Разнообразие керамических изделий говорит о высоком уровне развития гончарного дела в Абиверде и о том, что город был одним из важных торгово-ремесленных центров Северного Хорасана. Кроме этого, археологи обнаружили место расположения средневековой мечети, идентичной мечети в Данданакане, а также фрагменты ее декора.



Нынешний археологический сезон в крепости Абиверд пополнил число интересных находок. Обнаруженные артефакты подтверждают, что в Южном Туркменистане, а точнее в предгорной зоне Ахалского велаята, в средние века было налажено производство ртути, широко применяемой в ювелирном деле и медицине.



Благодаря проводимой по инициативе и под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова планомерной работе по изучению памятников истории и культуры, реализуемым в нашей стране целенаправленным мерам по дальнейшему развитию правовой базы государственной охраны уникального культурного наследия во всех велаятах ведется изучение и мониторинг состояния сотен археологических и архитектурных памятников, представляющих большой интерес для отечественных и зарубежных исследователей и являющихся бесценным достоянием мировой культуры.



В соответствии с "Государственной программой проведения в 2018–2021 годах археологических раскопок на историко-культурных памятниках, расположенных на территории Туркменистана вдоль Великого Шелкового пути, изучения на научной основе культурного наследия и его популяризации" за последние четыре года специалисты Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры совместно с научными сотрудниками Института истории и археологии Академии наук Туркменистана провели масштабные научные изыскания, раскопки и укрепительно-реставрационные работы на историко-культурных памятниках. Были собраны интересные и важные сведения, проливающие свет на историю страны и жизнь наших предков. В частности, благодаря этим работам научной общественности представлены достоверные сведения, подтверждающие тот факт, что в средневековых туркменских городах, наряду с развитием науки и культуры, также больших высот достигли ремесленное производство и торговые связи, нашими предками были созданы совершенные системы социального обеспечения, сформирована самостоятельная туркменская школа архитектуры.



Обнаруживаемые ценные находки после научных исследований и соответствующих реставрационных работ в торжественной обстановке передаются в государственные музеи страны.



Безусловно, в ближайшем будущем свое достойное место в музейных экспозициях займут и новые находки средневекового Абиверда.