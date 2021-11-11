В коробочку! Туркмения собрала плановые 1200 тыс тонн хлопка

08:00 12.11.2021

Президент Туркменистана принял рапорт о трудовой победе хлопкоробов

11.11.2021



Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял рапорты от хякимов Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов об успешном выполнении земледельцами страны договорных обязательств по производству хлопка-сырца.



В год празднования 30-летия священной независимости Отчизны туркменские хлопкоробы, арендаторы, механизаторы собрали более 1 миллиона 250 тысяч тонн "белого золота". С честью выполнив взятые на себя обязательства, земледельцы страны продолжают трудиться в ударном темпе, чтобы убрать до последней коробочки выращенный урожай.



Благодаря реализации государственной стратегии развития аграрного сектора, одним из аспектов которой является наращивание объемов производства основных сельскохозяйственных культур, в отрасль внедряются передовые разработки и инновационные технологии, современные методы хозяйствования и экономического стимулирования сельхозпроизводителей.



Эффективные меры предприняты в целях повышения культуры земледелия, использования научно обоснованных методик возделывания хлопка, разработанных с учетом почвенно-климатических условий каждого велаята, улучшения мелиоративного состояния земель. Наряду с этим активизирована работа в области селекции, создания новых районированных сортов хлопчатника, отличающихся скороспелостью, урожайностью и высоким качеством волокна.



На хлопкоочистительных предприятиях особое внимание уделяется заготовке отборного семенного материала, что выступает важным фактором увеличения объемов производства "белого золота", являющегося ценной статьей туркменского экспорта и основным сырьем для предприятий текстильной отрасли, чья продукция востребована на мировом рынке, став популярным товарным брендом Туркменистана.



Хлопковое волокно востребовано и на предприятиях по выпуску медицинской ваты, гигиенических и косметических средств, а также на фабриках медицинской промышленности, специализирующихся на производстве различных перевязочных материалов и других изделий.



Также хлопчатник предназначен для дальнейшей промышленной переработки и изготовления ряда продуктов питания. В их числе – особо ценное по своим питательным качествам хлопковое масло, пользующееся большим спросом у населения, и обладающий лечебными и антиоксидантными свойствами мед, собираемый пчелами с цветков хлопчатника.



Уделяемое лидером нации огромное внимание развитию агропромышленного комплекса, всесторонняя государственная поддержка сельского хозяйства создали условия для производительного труда дайхан. Масштабная работа проводится в контексте инициированных Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым преобразований, нацеленных на социальный и экономический подъем села, предоставление финансово-экономических стимулов, льготных условий для производителей сельхозпродукции и эффективный рост АПК.



Значительные финансовые средства выделяются на ирригацию и мелиорацию сельхозугодий, обновление технического парка отрасли. В этих целях государством регулярно закупается различная техника от ведущих мировых производителей.



Президенту Туркменистана была выражена сердечная признательность за всемерную заботу о развитии сельскохозяйственной отрасли и ее трудолюбивых тружениках, а также пожелания доброго здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии и новых выдающихся успехов в неустанной деятельности на благо любимой Родины.



Юные посланцы от каждого велаята, прибывшие в столицу специально по этому случаю, принесли с собой полные хорджуны белоснежного сырца, символизирующие трудовую победу сельчан.



С большим воодушевлением и гордостью за хлопкоробов молодые представители регионов прочитали вдохновенные стихи, прославляющие грандиозные успехи Отчизны в эпоху могущества и счастья.



Поблагодарив ребят за поздравления и пожелания, глава государства вручил им подарки. По просьбе детей – подрастающих преемников замечательных традиций земледелия – Президент страны сфотографировался с ними на память.



Обращаясь к собравшимся, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в год празднования 30-летия независимости страны мужественные земледельцы добились больших трудовых побед и встречают Праздник урожая с достойным подарком.



Сдав в закрома Родины более 1 миллиона 250 тысяч тонн высококачественного хлопка, они с честью выполнили договорные обязательства. В данной связи глава государства подчеркнул, что это результат сплоченного и кропотливого труда хлопкоробов и всех работников сельскохозяйственной отрасли.



Лидер нации отметил большой вклад в трудовую победу земледельцев Геоктепинского и Бахерденского этрапов, а также этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, этрапов Махтумкули и Берекетского, Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята, этрапа имени С.А.Ниязова, Губадагского и Акдепинского этрапов Дашогузского велаята, Чарджевского, Дарганатинского и Саятского этрапов Лебапского велаята, Тахтабазарского, Байрамалийского и Векилбазарского этрапов Марыйского велаята.



В данной связи глава государства поблагодарил хлопкоробов страны, всех работников сельского хозяйства за их самоотверженный труд и достигнутые рубежи.



В годы независимости, наряду с другими отраслями экономики, ускоренными темпами развивается и АПК. Осуществляемые преобразования приносят свои положительные плоды, сказал Президент Туркменистана, отметив, что государство создает все условия для высокопроизводительной работы дайхан, обеспечивая их современной техникой, удобрениями, водой и всем необходимым.



"Все это приумножает любовь тружеников села к земле, стремление получить богатый урожай. А большой урожай, полученный с родной земли, – это богатство Отчизны, достаток народа", – подчеркнул лидер нации.



Еще раз сердечно поздравив хлопкоробов, всех тружеников сельского хозяйства с нынешней трудовой победой, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия, новых больших успехов на благо Родины.