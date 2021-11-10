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|Отсидев 1 год из 12-ти вышел на свободу лидер самой крупной КазОПГ "Четыре брата". Исправился?
08:35 12.11.2021
Лидера ОПГ "Четыре брата" освободили из колонии из-за состояния здоровья Сегодня, 09:40 Еркин Избасар. Фото: diapazon.kz Лидера ОПГ "Четыре брата" Избасара Еркина освободили от отбывания наказания в колонии из-за состояния здоровья. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана. Сообщается, что было проведено заседание специальной медицинской комиссии по результатам обследования и выявленных у Избасара заболеваний. "В своем заключении СМК установила наличие у осужденного заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания.
Сотрудниками колонии данное заключение вместе со всеми материалами было направлено в суд для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении КУИС. В итоге 21 октября суд Усть-Каменогорска принял решение о замене неотбытой части наказания Избасару на ограничение свободы сроком на 11 лет до излечения. Напомним, в июле 2020 года лидера ОПГ "Четыре брата", в которую входили порядка 26 человек, приговорили к 12 годам колонии. Организованная преступная группа занималась незаконным оборотом нефти в регионе, рейдерством и вымогательством.