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|Ввоз мяса в Узбекистан вырос почти на 30%
08:42 12.11.2021
Узбекистан с начала города увеличил импорт мяса до 21 тыс тонн.
Согласно данным Госкомстата, в январе-сентябре 2021 года Узбекистан ввел 21 109 тонн мяса, что на 6 865 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Главным поставщиком мяса стала Беларусь – 14 403 тонны, также мясо ввозилось из Казахстана – 3 220 тонн, Украины – 2 018 тонн, России - 559 тонн, Молдовы - 540 тонн.
Внутри республики с начала года было произведено 1,9 млн тонн мяса.