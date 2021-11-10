Германия построит в Узбекистане склад ядовитых хим-реактивов

09:12 12.11.2021

Немцы построят в Узбекистане склад для хранения лабораторного оборудования и реагентов

В рамках визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в Федеративную Республику Германии министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов встретился с генеральным директором LMS Consult GmbH & Co.KG Штеффеном Бюрмейстером.



По итогам переговоров подписано соглашение о сотрудничестве по созданию специального склада для хранения лабораторного оборудования и химических реагентов, а также организации продаж реагентов и реактивов на территории Республики Узбекистан за счет инвестиций компании.



На первом этапе будет арендован склад площадью 1000 м2, на его оснащение и реализацию на первом этапе предусмотрено введение инвестиций в размере 100 тысяч долларов. На втором этапе планируется расширить складскую площадь до 2 000 м2, на что компания выделит дополнительно 200 тысяч долларов.



К настоящему времени по контрактам с LMS Consult GmbH (Германия) за счет средств Фонда финансирования науки и поддержки инноваций поставлено лабораторное оборудование на сумму 494,3 тысячи долларов. Кроме того, до конца текущего года будут подписаны контракты на сумму 322,6 тысячи долларов, которые будут финансироваться фондом через аккредитив.