Россия остается главным рынком труда для мигрантов из Узбекистана

09:57 12.11.2021

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга проверяют документы у мигрантов из Узбекистана. Архивное фото

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга проверяют документы у мигрантов из Узбекистана. Архивное фото



В Россию официально на заработки приехали 84,5 тысячи узбекистанцев за последние 10 месяцев. Таким образом, эта страна остается главным трудовым рынком для мигрантов из Узбекистана. Об этом сообщает Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана в своем телеграм-канале.



С начала года организация помогла трудоустроиться в зарубежных странах 91 958 трудовым мигрантам. Из них более 90 процентов выехали на заработки в Россию.



На втором месте – Казахстан. Туда выехали 6197 человек из Узбекистана, еще 1174 получили работу в Южной Корее, а 13 – в других странах (Польша, ОАЭ, Турция).



Мигранты из Узбекистана на российских стройках в среднем зарабатывают от 40 тысяч рублей (примерно 560 долларов) и выше в зависимости от квалификации.



Ранее сообщалось, что граждане Узбекистана освобождены от обязанности регистрироваться в России по месту пребывания в течение 15 дней после пересечения границы.



До этого стало известно, что Россия предоставит "миграционную амнистию" 158 тысячам узбекистанцев, которым ранее был запрещен въезд в страну. Кроме того, 10 тысяч граждан Узбекистана смогут приехать на работу в РФ, оформив патенты на трудовую деятельность до прибытия в страну.



В октябре МВД России предложило ввести три миграционных режима для иностранных граждан и подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну.



Режим краткосрочного пребывания предусматривает право иностранца находиться в России до 90 суток после въезда.

Режим долгосрочного пребывания дает право иностранцу находиться в России до шести месяцев.

Режим постоянного проживания действует бессрочно и предполагает получение вида на жительство, а позже гражданства РФ.