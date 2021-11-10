 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ахметов vs Зеленский. Развитие событий и возможные последствия для Украины и Донбасса, - С.Миркин
10:27 12.11.2021

10 ноября 2021

Ринат Ахметов и Владимир Зеленский. Иллюстрация: google.com
Долгое время между президентом Украины Владимиром Зеленским и самым богатым человеком страны Ринатом Ахметовым существовал негласный альянс. Офис президента не лез в экономические дела Ахметова, а тот в ответ предоставлял свои финансовые и медийные ресурсы ЗЕкоманде. Нынешний премьер Незалежной Денис Шмыгаль - человек Ахметова. Но за последние пару месяцев ситуация изменилась.

Теперь СМИ, подконтрольные бизнесмену, критикуют политику Зеленского, а его телеканалы стали главной площадкой для выступлений экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, который ныне является главным политическим оппонентом Зеленского. В планах создать в парламенте межфракционное объединение, в которое уже согласились вступить 25 депутатов, что не может нравиться ЗЕкоманде, так как это новое объединение будет в оппозиции к "линии президента".

Почему поссорились Владимир Александрович и Ринат Леонидович? Есть несколько версий. Но, думается, этому способствовали конкретные события. Во-первых, на Украине разразился энергетический кризис. ЗЕкоманде нужно назначить стрелочника, самый очевидный претендент - это премьер Шмыгаль, но, как говорилось выше, он ставленник Ахметова. Кроме этого, компания "ДТЭК" Ахметова производит около половины всей электроэнергии страны. Поэтому еще одним виновным может быть объявлен сам олигарх. Также, по информации СМИ, Ахметову очень не понравилась отставка Разумкова с поста спикера, и он выступал против этого. Почему?

Для Ахметова политика всегда была инструментом для достижения экономических целей, и в политических играх он придерживался тактики "раскладывания яиц в разные корзины". Так, в начале 2000-х годов он одновременно финансировал Партию регионов Виктора Януковича, "Радикальную партию" Олега Ляшко и, вероятно, "Свободу" Олега Тягнибока. Чтобы влиять на политические процессы, Ахметову, как и другим олигархам, нужно наличие определенной конкурентной среды в политике, ведь, если во главе государства будет правитель фактически с диктаторскими полномочиями, олигархов или уничтожат, или они станут вассалами "трона", их политическое влияние значительно ослабнет. Поэтому все представители олигархата (как Игорь Коломойский публично или как Виктор Пинчук и Ахметов скрытно) этому противятся.

Под воздействием американцев ЗЕкоманда проводит (имитирует) антиолигархическую кампанию. Был принят антиолигархический закон. Теперь, кто олигарх, а кто просто крупный бизнесмен, будет решать СНБО. Расхождения между Белым домом и украинскими олигархами следующие. Олигархи считают, что Украину должны грабить только украинцы, а западный бизнес тоже хочет это делать. Кроме того, в США уверены, что олигархи являются деструктивным фактором, который бьет по майданному режиму, что способствует его падению. А после бегства солдат западной коалиции из Кабула еще одно геополитическое поражение США точно не нужно. Значит, они будут давить на майданных политиков, чтобы те совершали деяния, направленные против олигархов. Зеленский использует СНБО как орган для внесудебных расправ, по факту творит беспредел. А Ринат Ахметов, который в 90-е годы был в Донецке "авторитетным" бизнесменом, не может не понимать, что сначала беззаконие происходит в отношении одних, например сейчас Виктора Медведчука, Анатолия Шария, некоторых журналистов, но потом под жернова беспредела может попасть и он сам. Если правитель стал на путь беззакония, почувствовал вкус власти над судьбами людей, по своей прихоти он уже не остановится. В силу этого Ахметов осознает, что над его головой занесен меч.

Как дальше могут развиваться события? Есть несколько сценариев. Согласно первому, Ахметов и Зеленский поиграют мускулами и придут к консенсусу. В пользу такого развития событий говорит тот факт, что Ахметов всегда находил общий язык с власть имущими Украины. После победы "оранжевой революции", а затем и государственного переворота 2014 года многие прогнозировали конец бизнес-империи Ахметова. Но он умудрялся оставаться на плаву, а затем придумывал новые схемы для зарабатывания денег. Политика для него не более чем инструмент для поддержки бизнеса. Зеленскому же война с самым богатым человеком страны не нужна. Поэтому очень вероятно, что олигарх и президент договорятся. Ахметов получит гарантии неприкосновенности бизнеса и некоторые лакомые кусочки для получения гешефта. А в ответ его СМИ перестанут предоставлять площадку Разумкову и другим противникам Зеленского. Другое дело, поверит ли Ахметов гарантиям Зеленского? Объективно, они стоят немного. Но, если данный сценарий будет реализован, никаких существенных последствий ни для Украины, ни для Донбасса он иметь не будет.

Второй сценарий гласит, что договориться Зеленскому и Ахметову не удастся. В этом случае президент задействует все свои ресурсы и помощь других олигархов против Ахметова. ЗЕкоманда развернет кампанию, в рамках которой Разумкова выставят как пособника олигархов, прежде всего Ахметова. С другой стороны, правоохранительные органы, Антимонопольный комитет начнут атаки на бизнес Ахметова. В свою очередь, подконтрольные Пинчуку и Коломойскому СМИ устроят травлю Ахметова и Разумкова в информационном поле. За это в случае ликвидации империи Ахметова другие олигархи получат свой кусок пирога при дележе его бизнеса. К кампании против Ахметова подключатся и американцы. На него начнут давить, угрожая его собственности за границей. В конце концов Ахметов должен будет сдаться и отказаться от своего участия в политической жизни страны, а также отдать часть бизнеса представителям ЗЕкоманды и другим олигархам. Как следствие для Украины - укрепление позиций Зеленского, а значит, и закручивание гаек только усилится. Для Донбасса особых последствий иметь не будет.

Согласно третьему сценарию, коалиция олигархов во главе с Ахметовым свергнет Зеленского. Произойдет это таким образом. ЗЕкоманда осуществляет произвол, накладывая санкции на тех, кто неугоден президенту. Это не может нравиться олигархам, так как создает чувство неуверенности. В свете этого тайно олигархат может объединиться вокруг Ахметова и выдвинуть на первые политические роли Разумкова. Действия олигархов, и прежде всего Ахметова, усилят энергетический кризис, в результате чего будут собраны новые "майданы" по всей стране, поддерживаемые олигархами. Разумков по своим каналам и Ахметов через своих лоббистов убедят США не вмешиваться в ситуацию. Взамен Белый дом получит вассалитет олигархов, которые по факту признают над собой власть Белого дома и перестанут сопротивляться таким вещам, как создание антикоррупционной системы, которая будет кнутом в руках США против олигархов и политиков Украины. В результате общего политического кризиса и "майдана" Зеленский будет свергнут. Президентом станет Разумков. Но в целом майданный режим на Украине сохранится.

Для ЛДНР победа проахметовских сил может иметь негативные последствия, так как Украина, чтобы пустить пыль в глаза, может пойти на некоторые уступки в минском процессе. А затем может быть реализован "план Медведчука", согласно которому в Донецке и Луганске к власти приходят люди, рукопожатные для Киева. А потом с хорошей миной на лице они просто сольют республики. Однако, чтобы это произошло, необходим геополитический консенсус США и России, что маловероятно.

Сергей Миркин

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636702020
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