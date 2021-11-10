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    Таджикистан   | 
Власти Душанбе решили снести дом-музей Садриддина Айни. Упыри
13:01 12.11.2021

Искандар Фируз
Шахло Абдулло

В Душанбе планируют снести дом-музей основоположника таджикской советской литературы и героя Таджикистана Садриддина Айни. Столичные власти обратились к президенту НАН Таджикистана с просьбой перевезти экспонаты музея в другое место. Многие ученые встали на защиту дома-музея великого писателя.

Согласно копии письма, которое имеется в распоряжении Радио Озоди, письмо о сносе дома-музея Айни президенту Национальной академии науки Таджикистана направил первый зампредседателя хукумата Душанбе Амирхон Курбонзода. В письме содержится просьбу о содействии в транспортировке экспонатов дома-музей Садриддина Айни, расположенного по улице Саида Носири на территории 0.20 га".

Дом-музей Айни является государственным культурным учреждением и находится на балансе НАН Таджикистана. Здание дома-музея состоит из нескольких комнат, в них рассказывается дореволюционная часть жизни писателя, период становления его как личности в советское время и его последних годах жизни в Душанбе.

"Национальная академия наук считает, что необходимо сперва построить новое современное здание музей Айни, а потом перевезти туда экспонаты дома-музея", говорится в ответе Фархода Рахими, президента НАН Таджикистана на письмо столичной мэрии.

Планируют ли власти Душанбе построить новое здание музея Айни –пока неизвестно.

Рядом с домом-музеем Айни воздвигаются новые высотки
Рядом с домом-музеем Айни воздвигаются новые высотки
Таджикский историк Гафур Шерматов выступает против сноса или переноса дома-музея основоположника таджикской советской литературы и героя Таджикистана Садриддина Айни. "Говорят, что снос дома-музея предусмотрен Генпланом Душанбе. Но это же культурно-историческое наследие нашего народа. Вы можете представить себе снос дома-музея Гафура Гуляма в Ташкенте или Чингиза Айтматова в Бишкеке?", - задает риторический вопрос историк.

Историк Гафур Шерматов
Историк Гафур Шерматов
Гафур Шерматов напомнил, что в 2009 году власти Узбекистана также хотели снести расположенный недалеко от площади и ансамбля Регистан в Самарканде дом-музея Айни из-за его ветхости. Однако после протеста местной интеллигенции дом-музей великого писателя и ученого не только был сохранен, но и полностью отреставрирован.

Вопрос о возможном сносе дома-музей Айни был обсужден на собрании Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. А. Рудаки. "В этом доме устод Айни провел последние годы жизни, отсюда его проводили в последний путь. Это здание имеет историческое значение. Если мы разрушим этот дом, то уничтожим часть воспоминаний об Айни. Нам необходимо сохранить этот дом-музей", говорит Абдухолик Набави, исследователь творчества Садриддина Айни.

Генплан Душанбе был разработан советскими архитекторами в 80-х годах прошлого века, но в 2013 году был одобрен новый генеральный план столицы, в соответствии с которым уже снесены десятки зданий советских времен в центре города – театр имени Маяковского, президентский дворец, здание мэрии, здание министерства сельского хозяйства, дом-музей известно таджикского поэта Мухаммаджона Рахими.

"В Душанбе не так много музеев, а тем более-домов музеев, и мы должны хранить их как зеницу ока - говорит ученая Анзурати Маликзод,- Если снести или перенести здание музея , то он потеряет прежний престиж. Снос любого музей – это окончательно перевернутая страница истории".

Возможно ли внести изменения в Генплан Душанбе, чтобы сохранить дом-музей великого писателя? "Конечно, можно, но для этого необходимо иметь чувство патриотизма, любить культуру и историю своего народа. Тем, кто собирается снести дом-музей Айни, чужды такие понятия как патриотизм и любовь к культуре и истории, для них прибыль важнее всего", считает таджикский аналитик Абдумалик Кодиров.

Абдумалик Кодиров
Абдумалик Кодиров
Историк Гафур Шерматов всю жизнь посвятил истории Душанбе и многократно писал обращения к руководству города с просьбой остановить варварское уничтожение исторических зданий столицы. Он считает снос зданий уничтожением недавнего прошлого таджикского народа. Власти Душанбе объясняют снос исторических, культурных и социальных зданий старой советской постройки нехваткой мест в столице Таджикистана для строительства необходимой инфраструктуры.

Садриддин Айни родился 27 апреля (15 апреля по старому стилю) 1878 года в Гиждуванском районе Бухарской области. Великий писатель и ученый был первым президентом АН Таджикской ССР. Садриддин Айни является основателем современной таджикской литературы и литературного таджикского языка. В сентябре 1998 года указом президента Таджикистана великому писателю было присвоено звание Героя Таджикистана (посмертно). Портрет Садриддина Айни изображен на купюре достоинством 5 сомони.

Шахло Абдулло

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636711260
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