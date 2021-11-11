"КазСобчак". Дарига Назарбаева ("Не суй микрофон") убегает от журналистов (видео)

14:20 12.11.2021

Корреспонденты Азаттыка в столице попросили депутата мажилиса и старшую дочь бывшего президента Даригу Назарбаеву прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который видит в Казахстане "ксенофобию" по отношению к русскоязычным гражданам.



Вот как отреагировала Назарбаева.



