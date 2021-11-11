|14:39 Подполковник Аубакиров - "казахский Штирлиц", павший в борьбе с ислам-радикалами
14:38 Есть ли будущее у нового "Тюркского союза"? - Петр Своик
14:27 США в очередной раз замахнулись на роль спасителя человечества, - В.Катасонов
14:25 Пас Досаеву. КазНацБанк в очередной раз обвинен в некомпетентности, лжи и жульничестве
14:23 Пакт Блинкена-Кулебы. Спасет ли Украину новая "стратегическая хартия" с США? - К.Логинова
14:20 "КазСобчак". Дарига Назарбаева ("Не суй микрофон") убегает от журналистов (видео)
13:09 Не протянув и полгода разогнано руководство СоцФонда Кыргызстана
13:01 Власти Душанбе решили снести дом-музей Садриддина Айни. Упыри
10:27 Ахметов vs Зеленский. Развитие событий и возможные последствия для Украины и Донбасса, - С.Миркин
09:57 Россия остается главным рынком труда для мигрантов из Узбекистана
09:12 Германия построит в Узбекистане склад ядовитых хим-реактивов
08:42 Ввоз мяса в Узбекистан вырос почти на 30%
08:35 Отсидев 1 год из 12-ти вышел на свободу лидер самой крупной КазОПГ "Четыре брата". Исправился?
08:03 "Линейное время" и глобальная антисистема, - А.Елисеев
08:00 В коробочку! Туркмения собрала плановые 1200 тыс тонн хлопка
07:57 При раскопках древне-туркменской крепости Абиверда обнаружена уникальная ртутная фабрика
07:52 Глазго: компрадоры в сеансе "зеленой" клоунады, - В.Павленко
07:47 Новый имперский проект для России, - В.Коровин
07:42 Украинский флот идет на прорыв в Азовское море, - "НГ"
07:29 Восстания машин пока не предвидится. Искусственный интеллект обещают держать в рамках, - "Къ"
00:51 КНР перешла к действиям в преодолении раскола между островом и материком, - В.Пироженко
00:34 Казахстанские эксперты и реакция на статью С. Лаврова – умеренная, узкоглазая, узколобая, - А.Уваров
|22:55 Умер Фред де Клерк - президент ЮАР, убивший апартеид и подаривший неграм свободу
22:39 Генеральная прокуратура России подала иск о ликвидации "Международного Мемориала"
22:34 Доктрина "Решительная сила": новая реальность мирового противоборства, - В.Винокуров
22:09 Талибы закрыли кинотеатры в Кабуле
20:04 Китай перекроил повестку саммита АТЭС, - В.Скосырев
19:50 Совет улемов Индонезии объявил криптовалюты харамом
19:16 Выборы в КырПарламент. Дебаты лидеров партий пройдут 22-26 ноября (расписание)
18:44 УзбМинэнерго скулит: Зима есть, света и тепла - почти нет...
18:34 Как Елбасы героически сдал Китаю казахстанские земли
18:32 Мировая киберустойчивость: прогнозы и действия, - В.Овчинский, Ю.Жданов
18:27 Взорвать, к херам! Лукашенко грозит перекрыть газопровод "Ямал - Европа"
18:06 Турецкие ударные БЛА для Украины - реальна ли угроза? - А.Фролов
18:03 Чем закончится бег Грузии по замкнутому меловому кругу, - С.Тарасов
16:14 Из-за американо-китайской борьбы за доминирование миру грозит дефицит продовольствия и голод, - Зоран Метер
14:30 От тюрьмы и от сумы.... Умерла самая трагическая советская киноактриса Валентина Малявина
14:28 Укол за секс. В Вене открыли анти-ковидный бордель
14:11 В КырКабмине опять радикальные реформы - министерства разукрупняют и переименовывают
14:01 Людоедская логика. Золотой миллиард и электронный концлагерь, - В.Михеев
11:33 "Тюркский совет" реорганизуется в "Организацию тюркских государств". Открывается саммит в Стамбуле
11:22 "Казатомпром" запустил в Ульбе новый завод по выпуску урановых "таблеток"-ТВС для китайских АЭС
11:10 Зыбучий кластер. Российская "Зарубежнефть" хочет закопаться в пески узбекского Джизака
10:54 В Узбекистане новый министр здравоохранения - пониженный из вице-премьеров налоговик Бехзод Мусаев
10:46 У нас дефицит электроэнергии 3 млрд киловатт..., - кырпремьер Жапар-бек (не путать с Жапар-ханом)
09:53 ЦентрАзия опять поворачивается к России. Ч. 2, - Л.Кеннеди, Н.Саузерн
09:32 Газета "Точикистон": где установить первый памятник Рахмону?
09:25 В Бишкеке и Чу-области вскрыта очередная ячейки "хизбутов" - вербовали детей
09:17 Ментальные вирусы убивают физически, - Сергей Худиев
09:14 Игра в наперстки. КазВласти опять перераспределяют полномочия внутри себя
08:42 Построение целого мира в отдельно взятой стране. Китай меняет стратегию развития, - С.Строкань
|"КазСобчак". Дарига Назарбаева ("Не суй микрофон") убегает от журналистов (видео)
14:20 12.11.2021
Корреспонденты Азаттыка в столице попросили депутата мажилиса и старшую дочь бывшего президента Даригу Назарбаеву прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который видит в Казахстане "ксенофобию" по отношению к русскоязычным гражданам.
Вот как отреагировала Назарбаева.