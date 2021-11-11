Пакт Блинкена-Кулебы. Спасет ли Украину новая "стратегическая хартия" с США? - К.Логинова

14:23 12.11.2021

Отлить в цементе: Украина и США подписали новую хартию сотрудничества

Зачем Блинкен встречался с Кулебой



Ксения Логинова



Госсекретарь США Энтони Блинкен принял в Вашингтоне украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Впервые за последние три года состоялось заседание двусторонней Комиссии стратегического партнерства. Ее главная цель - обновление Хартии сотрудничества, подписанной 12 лет назад. В Киеве уверены, что это "цементирует американскую политику" на украинском направлении "как минимум на десять лет" вперед. Подробности - в материале "Известий".



"Документ развеет все страхи"



"Еще год назад в украинском обществе иногда раздавались опасения, что американская сторона якобы может изменить свою политику не в пользу Украины, но новый документ полностью развеет все эти страхи. Он зацементирует американскую политику на годы вперед и полностью снимет всякую обеспокоенность. Поддержка Украины со стороны США останется абсолютно незыблемой как минимум на следующие десять лет", - отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на подписание новой хартии о стратегическом партнерстве Украины и США. По его словам, в документе несколько принципиально новых аспектов, связанных с противодействием Москве.



Эта хартия заменит предыдущий документ, подписанный в 2008 году. В ней говорится о намерении Вашингтона укреплять сотрудничество с Киевом в сфере кибербезопасности, военного взаимодействия на Черном море, обмена разведданными. Помимо этого отмечается стремление двух стран "работать над обеспечением полной интеграции Украины в европейские и евроатлантические институты", а также приверженность США "поддержанию энергетической безопасности Украины".



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время подписания обновленной Хартии сотрудничества, 10 ноября 2021 года



Накануне Кулеба прилетел в Вашингтон на переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном. Они провели первое за три года заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, созданной в 2009 году. Еще до вылета в США глава украинского МИДа анонсировал повестку встречи: энергобезопасность, в том числе на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", увеличение объема инвестиций, вопросы безопасности на фоне напряженности в Белоруссии и на востоке Украины.



Расхождения в оценках



После встречи главы внешнеполитических ведомств провели совместную пресс-конференцию, на которой стало ясно, что стороны по-разному смотрят на некоторые события. В частности, это касается вопросов энергетики. Украинский министр повторил жалобы Киева на газопровод "Северный поток-2" - якобы из-за него страна лишится двух миллиардов долларов ежегодной платы за транзит энергоресурсов.



Администрация Байдена открыто выступала против строительства "Северного потока – 2", но потом отменила введенные против него санкции. В Белом доме пришли к выводу, что невозможно остановить строительство, не рассорившись при этом с Германией. Это решение стало неприятным сюрпризом для Киева.



Украинская журналистка спросила, пытается ли Москва использовать газ в качестве политического оружия. Глава украинского МИДа ответил: "Мы видим, что Россия уже использует газ в качестве оружия. Мы с нетерпением ожидаем действий со стороны Германии, поскольку у нее есть рычаги влияния на Россию, а обязательства, согласно совместному заявлению США и Германии, очень четкие".



Блинкен ответил, что "Европа сталкивается со сложной ситуацией в сфере энергетики". "В прошлом мы видели, что Россия использовала энергоресурсы в качестве оружия, политического инструмента, и мы очень внимательно следим за какими-либо признаками повторения действий, которые она предпринимала ранее". По его словам, Москва должна в первую очередь "принять меры для смягчения энергетического кризиса путем увеличения поставок газа".



На определенные расхождения в оценках обратил внимание журналист Bloomberg. Он спросил у госсекретаря, почему тот не соглашается с утверждением украинского коллеги. "Мы изучаем, использует ли Россия имеющуюся у нее энергетику позитивным образом или же стремится использовать ее в качестве оружия. Россия говорила, что у нее достаточно запасов для обеспечения энергетических потребностей Европы, используя имеющиеся на Украине газопроводы. Если она на самом деле будет делать то, о чем она говорит, это может действительно снизить обеспокоенность", - пояснил Блинкен.



При этом он заявил, что США обеспокоены сообщениями о военной активности России вблизи украинских границ. "Мы знаем ее тактику, и мы обеспокоены тем, что Россия может сделать серьезную ошибку, попытавшись "перефразировать" то, что она предприняла в 2014 году. Любая эскалация или агрессивные действия вызовут серьезную озабоченность у Соединенных Штатов", - сказал госсекретарь.



В Москве ответили на заявление Блинкена. "Я не очень понял, какие мы ошибки совершили в 2014 году? Ошибки в том году совершили люди, которые допустили госпереворот на Украине и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне", - прокомментировал замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, американские власти "наделали и продолжают делать море ошибок, в том числе в плоскости развития, а точнее, отсутствия хотя бы относительной стабилизации в отношениях с нами, к чему мы готовы".



"Это подтолкнет Киев к необдуманным действиям"



США подписали с Украиной обновленную хартию, потому что не готовы гарантировать ей вступление в НАТО, а также развивать с ней реальное сотрудничество, уверен директор Украинского института политики Руслан Бортник. "В какой-то мере подписание документа играет роль заменителя тех форматов сотрудничества, к которым стремится Украина: она хотела гарантии или поддержки вступления в НАТО, зоны свободной торговли, гарантий или договора о совместной обороне, то есть реальных вещей. Вместо этого мы имеем дело с декларацией о намерениях, с документом, который не является полноценным международно-правовым соглашением, с информационным и политическим заменителем реальных возможных форм стратегического сотрудничества между Украиной и США", - отметил политолог.



По его словам, хартия "сыграет роль компенсаторного механизма". Документ подписан, чтобы "на всякий случай создать правовые основы для возможного многоаспектного сотрудничества" - военного, социального, экономического. "Политическая и правовая ценности хартии очень низкие. Взгляды Украины и США по некоторым вопросам, в частности относительно проекта "Северный поток – 2" и взаимоотношений с Россией, расходятся, потому что там у США своя политика. Американцы сегодня ищут инструменты для диалога, холодного мира, стратегической стабильности с Россией. В то же время украинское руководство продолжает разыгрывать радикальную антироссийскую карту", - считает эксперт.



Однако руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев полагает, что визит Кулебы в Вашингтон достаточно важен. "Обновленная хартия - показатель отношения США к Украине, особенно учитывая, что это происходит сейчас, когда осложняется обстановка на востоке Украины. Так что это не безобидная прогулка украинского министра. Военная помощь со стороны США идет по нарастающей. К тому же Вашингтон призывает союзников перейти к поставкам летального оружия на Украину. Я бы не стал недооценивать этот визит и оптимизм, который излучал Кулеба", - отметил политолог в беседе с "Известиями".



Специалист тоже считает, что в НАТО Украину принимать не собираются. "Там обсуждается несколько вариантов, включая предоставление ей статуса ключевого союзника вне НАТО. Хартия - шаг в этом направлении. У украинского руководства создается впечатление, что Америка точно с Киевом. В этом плане политика Байдена довольно опасна, потому что она убеждает Украину, что США помогут ей при любом раскладе. Это может подтолкнуть Киев к необдуманным действиям на Донбассе", - пояснил эксперт.