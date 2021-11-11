Пас Досаеву. КазНацБанк в очередной раз обвинен в некомпетентности, лжи и жульничестве

14:25 12.11.2021

Худайбергенов vs Досаев



Ирина ГАЛКИНА



Известный экономист объявил о том, что готов к расширенной публичной дискуссии о Нацбанке и ее председателе, если информационная политика института не поменяется



Олжас ХудайбергеновЭкономист Олжас Худайбергенов немного (хотя, может, и не немного) зол на то, что Телеграм-канал ТENGENOMIKA опубликовал на днях аналитику, сделав выводы о том, что сверхнакопления, изъятые из ЕНПФ, могли опосредованно – через избыточный спрос на товары и услуги – оказать "дополнительное давление на инфляцию". Он подозревает, что основатель этого канала, работающий сейчас советником председателя Нацбанка, продолжает курировать свое детище и даже, возможно, предоставляет ему контракты на инфосопровождение.



"Сейчас внутри системы госуправления идет разбор полетов из-за роста цен, и руководство Нацбанка не нашло ничего лучше, как обвинить в росте цен одну из самых успешных инициатив Президента, причем делается это весьма топорно (через низкокачественную аналитику) через аффилиированные телеграм-каналы. Это не первый раз, и тут уже вопрос - либо вопрос снятия "инфляционной" ответственности с Нацбанка выполняется так топорно, либо это сознательная политика председателя Нацбанка со всеми вытекающими выводами", - написал на своей личной странице Олжас Худайбергенов.



***



У известного экономиста накопилось много вопросов и к Национальному банку, и к его председателю.



Первый камень в огород: некомпетентность центрального банка страны.



"С началом пандемии абсолютно все центробанки мира снизили процентные ставки, так как экономики, вошедшие в локдаун и обреченные на разрыв цепочек потребления, могли войти в крутое пике экономического кризиса. Естественно, на период локдаунов правительства обеспечивали разные меры поддержки экономики (от пандемических выплат населения и заканчивая прямой поддержкой бизнеса). Казахстан входит в локдаун 15 марта. Что же делает Нацбанк? Он… поднимает ставку. Единственный из всех центробанков, что показывает не только некомпетентность (как можно поднимать ставку во время локдаунов, когда все центробанки снижают ставки) и узость (в нестандартной ситуации продолжали оперировать стандартной логикой)", - отмечает Олжас Худайбергенов.



Второй камень летит в экспертов, которые "сегодня помогают Минтруда продвигать введение дополнительных 5% пенсионного взноса".



Ему точно известны имена людей, которые в начале локдауна сидели на контрактах с Минтруда, снабжая его аналитикой о том, что вынужденная безработица составит всего 300-400 тыс. человек и потому вводить пандемические выплаты (те самые 42 500 тенге) не стоит.



"Часть этих "экспертов" перебралась в Нацбанк и теперь пытается подогнать "экспертные оценки" под заранее известные выводы", - уверен Худайбергенов.



Он уверен, что "у Нацбанка таких "грехов" вагон и маленькая тележка. Начиная от сокращения публикуемых статданных и заканчивая снижением прозрачности решений, которые прикрыты формальными встречами с экспертами".



***



Но все-таки анализ причин инфляции для экономиста главный.



"По мнению Нацбанка, во всем виновата пенсионная инициатива президента. Но ведь это не так. Потребительская инфляция растет в силу разных причин - повышение цен на импортируемую продукцию, отложенный рост из девальвации прошлого года, рост тарифов на регулируемые виды товаров и услуг, искусственные дефициты различных товаров в разное время, отсутствие соразмерного предложения внутри, чтобы "встретить" повышенный спрос. Пенсионные деньги в силу специфики инициативы могут влиять максимум на цены на жилье и на резервы", - уверен Олжас Худайбергенов.



Он дает подробный расклад, считая, что корректно упоминать 1,6 трлн. тенге (а не 2,1 трлн.), так как перевод средств еще не означает снятия. Оперируя цифрами, он уверен, что вряд ли даже часть денег была потрачена на потребтовары. Зато рост цен на недвижимость не скроешь.



"Большая часть денег освоена в феврале-апреле, потом эффект влияния на строительство выдохся. Хотя рост цен был до и после. Причиной этому удорожание всех ввозимых и производимых строительных материалов. Во всем мире цены выросли на 50-200% в зависимости от материала. Либо Нацбанк сознательно "не видит" этот фактор (что неудивительно в силу однобокости), либо действительно не понимает очевидных вещей", - пишет Худайбергенов, все-таки не удержавшись от сарказма: "Не удивлюсь, если исследования Нацбанка выявят влияние пенсионных денег на рост цен и в других странах".



Зная кухню принятия решений и даже поварившись там лично в качестве советника главы государства, Олжас Худайбергенов припоминает, что именно Нацбанк на внутренних обсуждениях максимально искажал идею использования пенсионных накоплений: "Вначале была предложена совершенно глупая конструкция - разрешить использовать каждому 10% от накоплений. В такой конструкции даже обладатель самых больших накоплений не смог бы купить жилье или погасить кредит. В итоге все было бы расценено как издевательство (вроде и дали, а вроде и нет) с соразмерным возмущением в адрес Президента. Когда эта конструкция не прошла, Нацбанк сам же продавил возможность использования денег на "вторичку", открыв дорогу к росту цен на вторичное жилье, аренду и давление на резервы".



По его убеждению, стремились разрушить идею президента по максимуму: "В основном, из ревности, хотя могли и сознательно".



***



Экономист с рынка обвиняет председателя Нацбанка и в других смертных грехах, а именно – в непоследовательности.



В свое время, по словам Худайбергенова, правительство продавливало Нацбанк принять программу 7-20-25, и это было сделано через его "дочку".



"Там выделили 1 трлн. тенге, что по совокупному эффекту превышает эффект от пенсионных накоплений. Знаете, кто автор? Тот, кто сейчас возглавляет Нацбанк. А как только состоялся (его) переход в Нацбанк, поменялась точка зрения. И "эксперты" в упор не видят влияния 1 трлн. тенге на инфляцию, а о популизме за счет вливаний Нацбанка (!) и вовсе думать запрещено", - негодует экономист.



В общем, у него накопилось много вопросов к Ерболату Досаеву, как председателю Нацбанка. Часть из них спровоцировали коллеги, работающие сейчас под крышей этого государственного учреждения.



Но все-таки хочется надеяться, что это чисто профессиональные вопросы и споры. И ничего личного.