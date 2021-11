США в очередной раз замахнулись на роль спасителя человечества, - В.Катасонов

14:27 12.11.2021

Неблагополучные предлагают спасать благополучных, или Некоторые сравнения



США в очередной раз замахнулись на роль спасителя человечества



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Timeo Danaos et dona ferentes (Бойся данайцев и дары приносящих).

Вергилий "Энеида"



Вашингтон решил возглавить усилия международного сообщества в деле борьбы с "пандемией". Джо Байден призвал Америку к тотальной вакцинации, которую рассчитывает завершить до конца года. США и сейчас к отстающим в этом деле не отнесешь. На 9 ноября доля полностью вакцинированных там составила 57,77%. А доля частично вакцинированных – 67,22%. Это вам не какая-нибудь Замбия с показателями, равными соответственно 1,86 и 2,95%; или Демократическая Республика Конго с показателями 0,04 и 0,12%; или Нигерия с показателями 1,46 и 2,69%.



Предлагаю оценить страны по уровню смертности, которую связывают с ковидом.



Табл. 1.

Доли самых населенных стран в общей численности населения Земли и в суммарном количестве умерших после инфицирования ковидом

* Кумулятивная смертность с начала пандемии по 10 ноября 2021 года

** Знак "минус" означает, что доля в числе умерших меньше доли в населении; знак "плюс" – превышение доли числа умерших над долей в населении. Фактически приведенные показатели означают отклонения от среднемирового уровня смертности

Источники:"Список государств и зависимых территорий по населению" (Википедия); Coronavirus Pandemic (COVID-19) // Our World in Data.



В таблице 1 представлены те государства, у каждого из которых численность населения превышает 1 процент по отношению к общей численности населения Земли. Всего таких стран 17, начиная с Китая и кончая Германией. Суммарная доля этих стран в общей численности населения планеты – 69,38%.



Всего на 10 ноября число умерших после инфицирования ковидом с начала "пандемии" составило более пяти миллионов (точная цифра: 5.084,6 тысячи человек). По численности умерших на первом месте находятся США (778,3 тыс., или 14,96% общего числа жертв в мире). Далее следуют Бразилия (12,06%), Индия (9,13%), Мексика (5,73%). Россия находится на пятом месте (250,5 тыс., или 4,80%). Что касается Китая, то он, будучи самой населенной страной мира, не входит даже в первую двадцатку стран по числу умерших после инфицирования ковидом. Это если исходить из официальной китайской статистики, но она сомнительна. Китай для меня terra incognita, из своего дальнейшего рассмотрения я его исключаю.



Из 17 рассмотренных стран у десяти стран относительные показатели смертности ниже среднемировых значений. Это группа "относительно благополучных". В нее входят: Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Япония, Эфиопия, Филиппины, Египет, Демократическая Республика Конго (ДРК), Вьетнам. Если исключить Китай, то в первую тройку наиболее "благополучных" стран следует включить ДРК (показатель смертности ниже среднемирового в 64,5 раза), Нигерию (45,7 раза), Эфиопию (11,5 раза).



А в группу стран с показателями смертности выше значений доли в мировом населении, т. е. стран "неблагополучных", входят остальные семь государств: США, Бразилия, Российская Федерация, Мексика, Иран, Турция, Германия. В тройку самых "неблагополучных" входят: Бразилия (смертность выше среднемировой в 4,7 раза), Мексика (3,6 раза), США (3,55 раза). Россия оказывается на четвертом месте (2,6 раза).



Невероятно большой разброс по странам показателей относительной ковид-смертности требует специального анализа. На одном полюсе находятся Бразилия, Мексика и США; на другом – Демократическая Республика Конго, Нигерия и Эфиопия. Разрывы в относительных уровнях смертности измеряются многими десятками раз. Так, в Нигерии суммарное число умерших после инфицирования ковидом составляет в настоящее время 13,4 человека на 1 миллион жителей. А в США 2337 человек на 1 миллион, т. е. почти в 175 раз больше. В России, кстати, этот показатель тоже очень высокий – 1715 смертей на 1 миллион жителей.



Чем объяснить такие гигантские различия?



Может быть, объяснение различий следует искать в особенностях расселения людей и особенностях среды их обитания? Однако эта версия оказывается не сильно убедительной. Например, в Монголии население очень рассредоточено, плотность крайне низкая. Еще в начале лета относительный уровень смертности там был почти нулевой. А сейчас люди в Монголии стали быстро умирать. На 11 ноября – 1840 смертей, или 561 летальный исход в расчете на 1 миллион жителей. И это в стране, где дистанция между группами людей может исчисляться многими километрами! Надо искать какой-то другой фактор, который начал действовать в последние месяцы.



Мои оппоненты могут сказать, что большой разлет в показателях ковид-смертности объясняется тем, что во многих странах (прежде всего, экономически отсталых) плохо налажены учет и статистика. Не спорю, но смертность там регистрируют. Причем, по моим представлениям, квалифицируют причину смерти не хуже, а даже лучше, чем в странах Запада. То есть пишут честно: умер от пневмонии (или от холеры, цирроза печени и т. п.). А вот в странах Запада (в тех же США) статистика ковид-смертности сильно завышается. Я об этом уже неоднократно писал. Такая статистика нужна для того, чтобы создать спрос на вакцинные препараты и сделать вакцинацию обязательной. Таковы правила игры, навязываемые компаниями Big Pharma. По мнению американских экспертов, смертность по причине COVID-19 как минимум в 2-2,5 раза меньше официальных цифр; если исходить из этого, реально по причине COVID-19 к сегодняшнему времени в Америке скончалось 300-350 тысяч человек. Также, конечно, большие потери. Свидетельство того, что американская медицина не умеет лечить.



А навязываемая американцам вакцинация от этих потерь также не спасает. Более того, она вызывает новые смерти. Согласно данным информационной системы VAERS, по состоянию на 29 октября в указанной системе было зарегистрировано 18.078 летальных исходов после вакцинаций от COVID-19. Согласно последним оценкам американских экспертов, человеческие потери от вакцинации, регистрируемые в системе VAERS, занижаются как минимум в десять раз; а если так, то получается, что число человеческих жертв превышает 180 тысяч.



Это американская трагедия, но Вашингтон хочет экспортировать трагедию в другие страны.



Методом дедукции постепенно приходишь к выводу: ключевыми причинами высокой смертности в "неблагополучных" странах являются особенности организации здравоохранения и особенности методов борьбы с вирусом ковида. Дерзну заявить, что система здравоохранения, которая формировалась во многих "цивилизованных" странах на протяжении последнего столетия, не нацелена на лечение людей и не заинтересована в том, чтобы люди были здоровыми. Это система основана на так называемой аллопатической медицине и препаратах Big Pharma. Появление какой-то новой болезни или инфекции для обычных людей, живущих в таких странах, может представлять серьезную угрозу. Однако для аллопатической медицины и компаний Big Pharma это шанс, который можно и нужно использовать. Это новый рынок и новые миллиарды.



И "пандемия COVID-19" лишний раз демонстрирует цинизм тех государственных и частных структур, которым люди по инерции продолжают доверять свое здоровье. Моделью "неблагополучной" страны являются США. Через Интернет я узнал о десятках грамотных и честных американских врачей, которые говорят, что человеческих потерь от нынешней вакцинации будет в конечном счете больше, чем от самого ковида (основные прививочные препараты Pfizer и Moderna имеют пролонгированный летальный эффект; система VAERS фиксирует только те смерти, которые произошли в пределах 28 дней после укола). Они же говорят, что имеются альтернативы нынешним прививкам в виде ряда препаратов для лечения больных (некоторые из них обладают даже профилактическим эффектом). Так, известный американский врач Владимир Зеленко накопил хороший опыт лечения инфицированных ковидом (тысячи спасенных). Медики настоятельно добиваются проведения клинических испытаний и регистрации таких препаратов, но медико-фармацевтический регулятор FDA не подпускает их на пушечный выстрел. Ставка сделана на прививочные препараты Pfizer и Moderna. Прибыли Big Pharma превыше всего.



Чиновники ВОЗ постоянно причитают по поводу "отсталости" систем здравоохранения в большинстве стран "бедного Юга". Они действительно оставляют желать много лучшего, но они, по крайней мере, не убивают людей и не подсаживают их на иглу Big Pharma. Уж лучше "отсталое" здравоохранение, чем та западная модель, которая насаждается ВОЗ в странах "бедного Юга". А вместе с этой моделью насаждается продукция Big Pharma. Больших успехов североамериканские цивилизаторы вместе с ВОЗ добились в таких странах, как Бразилия и Мексика. Или Монголия, за считаные месяцы перекочевавшая из группы "благополучных" в группу "неблагополучных": там была проведена массовая блиц-вакцинация населения.



"Цивилизаторы" из США и ряда других стран "богатого Севера", входящие в группу "неблагополучных", представляют себя "спасителями" тех стран, которые не особенно и замечали "пандемию" и которые без натяжки и кавычек можно назвать в этом смысле благополучными. О гуманитарно-фармацевтической "помощи" государств "богатого Севера", особенно США, странам "бедного Юга" я писал. Некоторые из стран "бедного Юга" благодаря западной "помощи" уже перешли в группу "неблагополучных". Задача США и ВОЗ – сделать "неблагополучным" весь мир.