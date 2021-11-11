Подполковник Аубакиров - "казахский Штирлиц", павший в борьбе с ислам-радикалами

14:39 12.11.2021

Радикалы убили казахстанского разведчика. КНБ раскрыл подробности операции "Айсберг"



В рамках 30-летия независимости Казахстана под общей редакцией председателя КНБ генерал-лейтенанта Карима Масимова подготовлены к изданию книги "Хроники отечественной спецслужбы. Истории о людях, событиях, фактах" и "Государственная граница". Они повествуют о службе оперативных работников и пограничников, которые внесли достойный вклад в дело обеспечения национальной безопасности и охраны рубежей нашего государства.



Tengrinews.kz публикует отрывки из книг. Эта история о подполковнике Сапаргали Аубакирове и разведывательной операции "Айсберг".



Его подвиг служит примером



Еще в 90-е годы прошлого века служба "Барлау" КНБ располагала сведениями о концентрации радикалов - выходцев из Центральной Азии, в том числе Казахстана, в афганско-пакистанском приграничье, где джихадисты в местных лагерях боевиков проходили религиозную и военную подготовку.



Планы террористов, в пропагандистские сети которых попали и казахстанские граждане, несли непосредственную угрозу безопасности региона и нашей страны.



Первичная разведывательная информация не позволяла составить четкой картины по личностям казахстанцев, зараженных идеями, губительными для нашей Родины, и местам их дислокации. Аналитики "Барлау" осознавали необходимость принятия срочных мер для локализации этой угрозы.



Аналитическим центром, куда вошли закаленные в оперативных баталиях полковники и обладающие незаурядными аналитическими способностями лейтенанты, был экстренно разработан план операции "Айсберг". Разработчики, изучив накопленную информацию, решили пойти по выверенному разведывательной практикой пути. Определили конкретных исполнителей плана, провели распределение ролей. Немаловажное значение в реализации задуманного имели подготовленные и вновь подобранные агенты.



Тщательно выстроенная казахстанскими разведчиками зарубежная агентурная сеть начала направлять в центр ценную информацию о местах расположения лагерей подготовки, составе группировок и методах обучения боевиков. Эти сведения послужили триггером для запуска активной фазы разведывательной операции "Айсберг" по засылке агентуры в стан террористов, в том числе через территорию сопредельных стран. При этом для организации и координации их деятельности требовалось непосредственное присутствие разведчика в разведываемой среде.



Ставка была сделана на опытного оперативного работника Сапаргали Уктаевича Аубакирова, который ценой собственной жизни смог решить поставленную Родиной задачу. Для исполнения оперативного замысла Аубакиров был направлен в одну из стран Южной Азии.



В ходе агентурно-разведывательной деятельности в среде террористических группировок он успешно провел ряд операций по добыче оперативно значимых сведений о гражданах Казахстана, имевших теологическое образование и примкнувших к идее мирового джихада.



Разведчику удалось выйти на группу центральноазиатских джихадистов, вынашивавших планы по организации и осуществлению терактов в государствах нашего региона. Ценная информация была своевременно передана в центр. Это позволило помешать радикалам, планировавшим акции, которые могли привести к гибели десятков мирных граждан.



В январе 2005 года подполковник Аубакиров, сорвавший смертельно опасные замыслы членов международной террористической организации "Исламская партия Восточного Туркестана", при проведении одной из активных фаз разработки погиб от рук радикалов. Террористы, лишившие жизни казахстанского разведчика, в тот момент не осознавали, какую фатальную ошибку совершили.



После получения центром информации об убийстве террористами заслуженного разведчика в экстренном порядке по тревоге был поднят весь руководящий и оперативный состав СВР КНБ. В рамках специально созванного совещания была обсуждена трагическая ситуация. Тело Сапаргали Аубакирова специальным бортом было доставлено на Родину, где с офицерскими почестями было предано родной земле. Перед могилой Сапаргали Аубакирова коллеги, остро переживавшие его утрату, поклялись найти убийцу и отомстить за его смерть.



Специально созданная из опытных оперработников и молодых разведчиков группа в рамках отдельной разведывательной операции под условным наименованием "Нысан" приступила к поиску всех лиц, причастных к убийству Сапаргали Аубакирова. По крупицам были восстановлены последние дни жизни офицера, проведен тщательный анализ всех его контактов, установлены и привлечены к ответственности причастные к его убийству лица.



За проявленное мужество и отвагу указом Президента разведчик награжден орденом "Даңқ", приказом председателя КНБ почетной наградой органов КНБ – нагрудным знаком "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері" посмертно.



Подвиг Сапаргали Аубакирова стал примером следующим поколениям оперативных работников и послужил стимулом в совершенствовании форм и методов работы при внедрении в среду террористов, выявлении их конспиративных ячеек. Его вклад в дело борьбы с терроризмом положительно повлиял на становление нового поколения разведчиков и формирование стратегии, результаты которой в настоящее время позволяют получать превентивную информацию и своевременно пресекать действия террористических структур. Постоянно расширяется и география мест, где ведется контртеррористическая деятельность. На сегодняшний день это уже не только афгано-пакистанская зона, но и страны Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки.



Аубакиров Сапаргали Уктаевич родился 22 января 1959 года в совхозе имени Куйбышева Ермаковского района Павлодарской области. Весь его жизненный путь был пронизан идеями служения Отчизне, защиты родных и близких.



В школе № 8 Павлодара, которую он окончил, учителя отмечали, что он был лидером класса и своими успехами в учебе был примером для одноклассников.



После окончания школы работал резчиком механосборочного цеха опытно-экспериментального павлодарского завода "Октябрь".



Его увлекали книги об истории нашей Родины и подвигах прошлых поколений. Но больше всего он ценил беседы с ветеранами и родными, прошедшими горнило войн, перепавших на долю нашей страны, о личностях, которые сражались и сберегли нашу землю для следующих поколений. Уже тогда он понимал, что хочет служить Родине и защищать ее от внешнего врага.



Срочную службу проходил в морском флоте. Среди сослуживцев слыл душой компании, своим звучным голосом и игрой на гитаре скрашивал армейские будни. Его ценили за верность и готовность подставить плечо в трудные минуты. Во время службы на флоте закалился мужской характер.



После срочной службы в рядах Вооруженных сил СССР он трудился на Павлодарском тракторном заводе. Успехи Сапаргали Аубакирова в работе, активная жизненная позиция обратили на себя внимание органов КГБ ССР, и перспективный парень из числа представителей рабочей молодежи был направлен на учебу в Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского.



Во время учебы в Высшей школе он реализовал свою мечту – создать крепкую семью. Сапаргали познакомился со своей будущей супругой Тогжан и на последнем курсе сделал ей предложение.



По завершении обучения он служил в контрразведывательных и разведывательных подразделениях органов КГБ СССР - КНБ РК.



Коллеги отмечают, что он был яркой личностью, способной сочетать умение выполнять дипломатические и разведывательные задачи.



"Судьбой мне было даровано счастье встретить Сапаргали, чей ум, доброта и честность всегда восхищали меня, ведь это такой набор качеств, которые редко встречаются в одном человеке.



Переживая по сей день горечь потери любимого человека, понимаешь, что в этой жизни каждый человек рождается для какого-то дела. Выбрав свой путь, Сапаргали все свои силы и умения отдавал своему долгу чести, делу служения своей Родине, родной земле, а значит, и самым близким и родным тебе людям…"



Из воспоминаний Тогжан Аубакировой, супруги разведчика.