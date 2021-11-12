Польско-мигрантская война. Демократия бывает гадкой, - "СП"

16:21 12.11.2021

Мигрант в прицеле: Поляки де-факто ввели военное положение в приграничных городах и поселках

82% поляков не хотят видеть беженцев на своей территории

Людмила Николаева



Поток мигрантов с Ближнего Востока рвется в Европу через белорусско-польскую границу. Минобороны Польши повысило уровень боевой готовности войск в ответ на резкий рост напряженности в приграничных с Белоруссией районах. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Мариуш Блащак. В близких к кордону деревнях, поселках и городах объявлено о военном положении. Правда, неофициально. То есть, режим передвижений населения остается вроде как свободным и днем, и ночью, но документы у всех всегда должны быть при себе. А маршрут - строго определенным. При этом местные власти заверяют людей, что "полностью контролируют ситуацию".



О том, как воспринимают происходящее поляки, оперативно выяснили социологи исследовательского центра IBRiS. Полученные результаты опубликовала "Речь Посполита", одна из крупнейших ежедневных газет страны. Выяснилось, что большинство граждан Польши (82%) не хотят видеть на своей территории беженцев. Они высказали пожелание, чтобы в разрешении кризиса на границе Варшаве оказал помощь Евросоюз, заодно разделив с ней моральную ответственность за происходящее. Кроме того, примерно половина респондентов из этих 82% считают, что польские спецслужбы должны незамедлительно отправлять нелегальных мигрантов назад, как только те ступят на польскую землю. А если кто-то успел проскочить вглубь страны - отлавливать там и без проволочек депортировать.



В то же время 60% польских граждан ратуют за предоставление беженцам возможности просить об убежище. Видимо, не желая видеть мигрантов у себя, поляки все-таки сочувствуют им, предлагая щадящий режим выдворения по принципу "куда подальше, только не к нам"…



"Мы хотим иметь оправдание, чтобы считать себя не жестокими и злыми, а скорее теми, кто руководствуется моральными принципами", - подтвердил догадку корреспондента "СП" глава IBRiS Марчин Дум.



Опросы, как известно, избирательны. Отражают мнение далеко не всех людей. К тому же, лаконичны. Как и этот, от центра IBRiS. Нет, чтобы его специалистам спросить у своих респондентов об обстановке там, где живут: изменилась ли она после того, как началось это практически неконтролируемое нашествие беженцев из Сирии, Ирака и Турции? И если изменилась, то только ли в приграничных регионах? И в чем конкретно? Иначе сложно объективно оценить картину происходящего. Местные политики, например, утверждают, что "ситуация приближается к критической, что она на грани гуманитарной катастрофы". Военные шлют запросы в штаб-квартиру НАТО, интересуясь когда начнется ввод "сдерживающих сил"?



"Пора начать консультации в рамках НАТО. Это бы позволило обрести готовность к действиям в случае эскалации конфликта, - категоричен генерал Ярослав Стружик, экс-заместитель главы управления разведки Международного военного штаба НАТО, бывший военный атташе Польши в Вашингтоне. - Речь идет, в частности, о том, чтобы оперативное командование получило приказ предпринять конкретные шаги. При возникновении экстремальной ситуации это ускорит путь к запуску пятой статьи Вашингтонского договора (которая гласит, что в случае нападения на одного из членов альянса другие должны прийти ему на помощь - авт.). Коалиционные действия всегда более эффективны, чем самостоятельные операции. Это бы стало действенным элементом стратегии не запугивания, а сдерживания, к сторонникам которой я принадлежу. Такой метод Североатлантический альянс использовал после нападения России на Украину в 2014 году. Последние события показывают, что пришло время это сделать".



А что думают и предлагают рядовые граждане? Как оценивают обстановку в своей стране, в целом, и в своих городах и селах в частности? Корреспондент "СП" попыталась выяснить это.



Первым делом я позвонила коллегам из популярной гданьской "Балтийской газеты" ("Gazeta Bałtycka"), где когда-то приходилось бывать. Вспомнилось, как приветливо встретили там российского журналиста, показывали свой старинный приморский город и т. д. Нынче начало вышло куда менее обещающим. Снявший трубку сотрудник Болеслав, услышав русскую речь, фыркнул: "Не разумен!". Но связь не оборвал. Объяснила ему причину звонка. Помолчал, что-то буркнул, как мне послышалось, про "чертовых русских", и предложил перезвонить позже.



Вторая попытка оказалось успешней. Меня соединили с корреспондентом по имени Анджей, согласившимся ответить на пару вопросов.



- Зараз будешь пытачь за граница, да? Ни хтель мовиц (не хочу говорить - авт.). Читать наша газета.



"СП": - Я полистала ее в интернете, Анджей. Почти вся первая полоса свежего номера посвящена ситуации на польско-белорусской границе. Мои вопросы не совсем об этом. Гданьск расположен сравнительно недалеко от сухопутной границы с Белоруссией. Каких-нибудь триста с небольшим километров. Доходят, наверное, вести оттуда…



- Доходят, да, - он приятно удивил меня, перейдя по ходу разговора на русский, причем весьма неплохой. Как объяснил, в то время, когда учился в школе, а затем в университете, "наши страны еще дружили".



- Такое количество мигрантов это нехорошо для нас, - продолжил Анджей. - У нас уже есть с Украины. Нам хватит. Когда их много (мигрантов - авт.), могут что-нибудь плохое делать. Наши жители только об этом теперь и говорят.



"СП": - Нынешняя ситуация как-то повлияла на ежедневную жизнь в Гданьске, в других польских городах?



- Пока нет, но такое может быть, если ситуация обострится. Знаете, я должен сказать, что многие поляки ругают русских, считают, что это вы все придумали, мстите нам за "Северный поток-2". Об этом Варшава говорит каждый день. Не захочешь - поверишь… Плохо то, что у нашего правительства, кажется, нет плана действий. Они, кажется, не знают, что делать. А то, что делают, результата не дает. Я думаю, поэтому, переключают внимание на вину России. В Польше всегда Россию ругают, во всем винят.



Другой мой собеседник - 30-летний россиян Владимир Т. Он живет в Кракове, куда переехал с женой пять лет назад после окончания Петербургского политехнического университета. Супруга считает, что родной стране у них нет перспектив. В Кракове у пары родился сын. Работают в престижной компании. Снимают квартиру.



- В последние дни я заметил, что люди вокруг стали беспокойными, даже нервными, - сказал Владимир. - Это особенно бросается в глаза в магазинах. Многие отовариваются так, словно собираются в далекую и долгую экспедицию. Прежде ничего подобного я здесь не видел. Тем более что о дефиците продуктов и других товаров говорить не приходится, всего в достатке.



"СП": - Хорошо, если в экспедиции дело, а не в подготовке к войне…



- Об этом в последние дни многие говорят. Но никто не верит, что до этого дойдет. Просто все очень неожиданно, поток беженцев большой. Кому-то такие разговоры могут быть выгодны политически, кому-то экономически.



"СП": - Цены в магазинах растут, не обратили внимания?



- Во всей Европе цены "прыгают" из-за топливного кризиса. А здесь вдвойне - еще из-за беженцев. Из продуктов самый заметный рост на мясо, соль, сахар. Водка и пиво пока держатся, но, слышал, и на них ценники готовятся менять.



"СП": - На улицах Кракова патрули появились?



- Нет, в этом смысле пока все как обычно. В приграничных районах сейчас и патрули, и войска. Военная техника туда идет колонна за колонной. Там реально сложно, насколько я знаю.



12.11.21