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Туркменистан хотят сделать частью "Тюркских соединенных штатов", - В.Панфилова
16:36 12.11.2021

Анкара создает империю с торговым оборотом триллион долларов и численностью 160 миллионов человек
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12.11.21
Гурбангулы Бердымухамедов ведет страну в Тюркский союз.
В Стамбуле 12 ноября состоится саммит глав государств Тюркского совета, в ходе которого будет подписана Стамбульская декларация. Она ознаменует трансформацию альянса в Организацию тюркских государств, или, как это уже называют в самой Турции, – "Тюркские соединенные штаты (государства)". Другим, не менее важным вопросом станет расширение организации за счет Туркменистана: Ашхабад не устраивает предлагаемый статус наблюдателя.

Интригу саммиту придает именно эта неопределенная позиция Туркменистана. До сих пор неизвестно, прибудет ли в Стамбул президент Гурбангулы Бердымухамедов или делегирует своего сына Сердара.

Как писала ранее "НГ" (см. номер от 03.10.21), Ашхабад рассчитывал получить специальный статус в рамках организации. Что же касается статуса страны-наблюдателя, который в совете имеет Венгрия, Туркменистану он не подходит. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Туркменистану предлагается статус наблюдателя в организации. Об этом он сообщил на состоявшемся накануне заседании глав МИД стран – членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Присоединение Туркменистана, по словам турецкого дипломата, позволит включить в альянс все тюркоязычные государства.

"Турция выступает за устранение всех преград на пути сотрудничества тюркоязычных стран", – заявил Чавушоглу. Это накладывает определенную ответственность на государства, входящие в альянс. Однако Туркменистан не хочет отягощать себя дополнительными обязательствами и ответственностью. По мнению эксперта Сердара Айтакова, туркменские власти с большой осторожностью вступают в Тюркский совет и с еще большей настороженностью ожидают нововведений, которые последуют за переучреждением Тюркского совета в Организацию тюркских государств. "Во-первых, им претит настойчивость Анкары и Баку в требовании категоричной и солидарной поддержки действий Азербайджана в карабахской войне. У Туркменистана исторически сложились теплые отношения с Арменией, которые Ашхабад не хочет разменивать в угоду азербайджанским и турецким властям. Но это лишь частный случай. Во-вторых, Ашхабад прекрасно понимает, что вслед за созданием механизма круговой поруки в новом cоюзе он потеряет ту степень политической и дипломатической свободы, которую дает статус нейтралитета. Не случайно в своем интервью турецкой компании TRT World президент Бердымухамедов так долго рассуждал о статусе нейтралитета Туркменистана и умело ушел от обсуждения тезиса турецкого журналиста о существовании "Одного народа – двух государств" применительно к Турции и Туркменистану – слогана, который турецкие власти эксплуатируют применительно к другим тюркским государствам и народам. В-третьих, Бердымухамедов прекрасно понимает, какие риски региональной безопасности несет возникновение более жесткого союза тюркских государств и приход Турции в Каспийский регион и Центральную Азию в качестве политической и, очень вероятно, военной силы", – сказал "НГ" Айтаков.

На саммите глав государств Тюркского совета будет утверждена Концепция-2040, подготовленная по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева. Она формирует рамки сотрудничества на ближайшие 20 лет. "Нас должны объединять не только исторические и культурные корни, но и видение дальнейшего развития", – подчеркнул Чавушоглу. По его словам, тюркоязычные страны должны определять развитие процессов, а не реагировать на них. "Это возможно лишь при наличии механизмов оперативного принятия решений", – сказал министр. Глава МИД Турции также отметил значимость устранения барьеров на пути экономического сотрудничества стран – членов организации. Как отметил глава Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, у стран Тюркского совета есть потенциал развития торговли до 1 трлн долл. По его словам, в Тюркском совете проживает до 160 млн человек: "Настало время показать миру нашу огромную силу. Для этого мы должны сначала усилить экономическую интеграцию между странами".

Ряд экспертов указывают на то, что создание Тюркского союза – это предтеча создания новой империи. Казахстанский политик Серикжан Мамбеталин относится к происходящему иначе. "Тюркоязычные страны считают друг друга родственными. Когда-то наши предки говорили на одном тюркском языке, который со временем и влиянием соседей претерпел изменения. После получения независимости постсоветские тюркские страны, естественно, начали налаживать отношения с Турцией. Но говорить о создании новой империи нельзя, так как происходит сближение на основе общности языка, культуры, обычаев, религии и т.п. Это естественный и понятный процесс взаимного интереса. Империи поглощают чужие народы, а в Тюркском совете объединяются родственные", – сказал "НГ" Мамбеталин. По его мнению, для стран Центральной Азии явных минусов от создания союза нет, а вот плюсов много. "Во-первых, тюрки Центральной Азии осознали себя частью большого тюркского братства, и даже по общению в соцсетях я вижу, как поменялось отношение друг к другу. Оно стало более теплое, уважительное, даже братское. Экономические противоречия будут всегда, но братьям легче их решать. Для Азербайджана Карабах был как политической, так и экономической проблемой, которая была решена с помощью братской Турции, при моральной поддержке других тюркских стран. В странах Центральной Азии работают турецкие компании. В сфере малого и среднего бизнеса в наших странах трудятся много представителей Турции, которые делятся опытом ведения бизнеса. Они не жили при социализме, и им есть чему научить своих коллег", – отметил политик. Он считает, что совместная экономическая программа уже реализуется через различные программы взаимных преференций, двухсторонних договоров. Тюркский совет работает, может, и без лишней рекламы, но очень эффективно. Постоянно проводятся встречи, консультации на уровне профильных министров по различным вопросам. "Думаю никто не будет возражать, если взаимная поддержка скажется на улучшении экономик наших стран, и пример Турции, вырвавшейся в топ-20 стран с развитой экономикой, конечно же, вдохновляет", – подчеркнул Мамбеталин.

В саммите лидеров Тюркского совета примут участие президенты Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана, а также премьер-министр Венгрии.

Источник - ng.ru
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