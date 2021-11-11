 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зампред ОДКБ кыргызский полковник Асанов разоблачен как ранее судимый жулик
16:45 12.11.2021

Представителя Минобороны Кыргызстана в ОДКБ Бердибека Асанова отозвали

Представитель Министерства обороны Кыргызстана в ОДКБ Бердибек Асанов отозван, сообщил министр обороны Бактыбек Бекболотов на пресс-конференции в Бишкеке.

Асанов был откомандирован в Москву в мае 2021 года. Он был заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ.

По словам министра, еще при назначении Асанова были допущены ошибки.

"Кое-какие моменты вышли из правового поля. Из Совета безопасности в адрес Минобороны пришла информация, что его кандидатура не утверждается. Несмотря на это, он был откомандирован. Совет безопасности является органом вышестоящим, поэтому эти моменты мы обязаны исполнять", - пояснил Бекболотов.

Как сообщил начальник управления правового обеспечения Минобороны Бактыбек Молдобаев, в 2009 году в отношении Б.Асанова было возбуждено уголовное дело и решением Бишкекского гарнизонного суда он был осужден на 2 года.

"После решением Военного суда было передано на поруки руководства Министерства обороны", - сказал он.

Категория должности, которую занимал Бердибек Асанов, предусматривает, что офицер должен иметь безупречную репутацию. Когда его отправляли, эти моменты не были учтены, проинформировал он.

"После мы получили письмо со стороны Совета безопасности. На основании этого письма мы его отозвали", - рассказал он.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
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