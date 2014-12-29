Почему у власти в России органичная потребность в золотых унитазах

16:48 12.11.2021

В России 7,5 млн. "служивых" управляют 138 млн. народа



Михаил Синельников-Оришак



Критиковать власть нельзя не только лишь потому, что "сакральность треснет" и пропадет "таинство", благодаря которому элементарность с банальностью превращаются в "исключительность с феноменальностью". Но еще и потому, что "придирки" мешают примириться с положением в иерархии. Эти же там, "наверху" - они ж не просто так, туда ведь "особенных" подымают. Умалять их авторитет, значит, себя не уважать, как-никак я им подчиняюсь. И многих, действительно коробит от "непочтения" не за денежку малую, а от чистоты помысла светлого.



Подобная данность не какая-то "генетическая предрасположенность" (где, кстати, сей "ген" - в лейкоцитах, в эритроцитах? в базальных ганглиях?). Выполнять "буквы закона", написанные одними "мешками с костьми" для других можно, либо полагаясь на разумность и целесообразность - светофор на перекрестке. Либо от долгой-предолгой муштры в основании "железного порядка", когда перестаешь замечать, а чего, вдруг, светофоры через каждые 10 метров подмигивают.



Ну и смотря, какую власть почитать "святой": исполнительную с Завхозом, законодательную - с писунами букв, или судебную - с их толкователями. Например, шутника про "вашу честь" в каких-нибудь Штатах самого мигом "обесчестят". У НИХ быть не может никаких "естественных надобностей", ОНИ, если и оправляются - то не иначе брильянтами вперемешку с нектаром, отсюда органичная потребность в золотых унитазах.



Антропоморфизмом балуетесь? Да ладно стесняться, по детству же все увлекались: "солнышко улыбнулось, тучка нахмурилась". А подросли и опять за свое: "государство решило". Антропоморфизм - не порок, а одушевление неодушевленного. Привнесение "человечности" туда, где ее мало, ибо расположи "верховные лица" по порядку, начиная с первого на большом-пребольшом экране и прагматичный червь сомнения прогрызется, а не слишком ли они нам дороги? Вон у того - чело маньяка, а этот - будто с бодуна, где ж "державная мудрость" прячется? А она - не в них, она в "Государстве"!



Кстати, много ли стран "без государства"? По статистике ООН в "клубе" сейчас 193 "члена" и 2 "наблюдателя". А маленькая толика "потусторонних" - не какие-то "антарктиды", а просто "большие члены" не признают "неинкорпорированные". Ватикан не в ООН, но там на сугубо "приземленное" особо не претендуют. Даже отверженный и отмороженный ИГИЛ* стремился к "государственности", значит само по себе "государство" не заслуга какой-то власти, а естественная пока форма существования совокупности человеков на отдельно взятом ими месте. Но вот каково содержание "формы", пресловутая эффективность, а не эффектность?



Сколько "государства" в Российской Федерации? Тех, которые в "эшелонах власти"? Легко: сенаторо-депутаты всех уровней. Плюс чиновники от мала до велика. Плюс армейцы с правоохранителями от контрактника до генерала. Количество не то, чтоб совсем "открытое", но и не полностью спрятанное - официальные сайты в помощь. Всего со всеми, включая "судебников" (проверочное слово "сУдьбы") насчитал 6,5 (шесть с половиной) миллионов. Округленно, чуть более, чуть менее - проверьте самостоятельно.



Во избежание ошибки в сторону "занижения" - от балды добавил "миллион", причем осознавая "среднюю температуру по больнице" между сержантами-секретарями гражданской службы и генералами-государственными советниками. Таким образом, грубо говоря, не этично выражаясь: 7,5 млн. "служивых" народу и 138 671 015 самого народу (по состоянию на 1 января 2021 года население РФ официально 146 171 015 человек минус "слуги"). Переведите в доли, соотнесите масштаб, оцените "общак" (пардон - бюджет) и честно ответьте себе сами: оправдывают эти "формы" содержание?



Вангую паниковщину: ты кто такой?! Чтоб рассуждать о подобном и преподобном, используя "сальности" о "сакральностях"? И вроде бы Бернард Шоу давно ответил: "Я не способен снести яйцо, однако определю, когда оно тухлое". Увы, мне - не Бернард Шоу, поэтому отправлюсь по "кривой дорожке". Критику власти обычно отвергают (акцентирую - не за денежку малую, а от помысла светлого), не признавая "компетенции", мол, сперва добейся! Докажи "реальными делами"!



А те самые "реальные дела" означают изменение основных "форматов с парадигмами", чреватое преследованиями, несмотря на Основную книжечку с записью: "единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ". Кто такой - "народ", сколько это людей и каких - толкователи объясняют по-разному, но вот не захотел "народ" и не стало СССР. Почему тогда можно было, а потом уже свято и ни-ни? Хотя в Основной книжечке по-прежнему записано… эх, на колу мочало, начинаем все сначала.



Дабы не ходить по кругу, да по "тонкому льду", наступим проще: допустим, для критики власти нужна соответствующая компетенция (юридическая? экономическая? военная? Все сразу? А логика и личный опыт?) Но тогда и для беспристрастного оправдания власти (не ее самой - саму себя) необходима такая же компетенция. Хвалить тоже нельзя, не обосновывая и не разумея - за ЧТО именно (гусары, молчать про деньги!).



Даже еще сложнее. Ведь, как, к примеру, водителю многотонного грузовика аргументировать, пусть и "бесправно-безрульным" пешеходам-пешкам, почто огромном кузов загружен лишь на несколько килограммов и нерационально расходуется казенное топливо с остальными "ресурсами".



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.