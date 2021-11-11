Россия заражается инфляцией из США и Китая, - А.Комраков

17:52 12.11.2021 Некоторые продукты планируют сделать доступнее

Анатолий Комраков



11.11.21



Крупный бизнес в РФ отказывается от производства картофеля.

Инфляция в США выросла до максимума за последние 30 лет. Потенциал для роста цен накапливается и в Китае, экономика которого страдает от энергетического кризиса. В России рост цен на продовольствие уже измеряется десятками процентов. Самыми высокими темпами растут цены на самые простые отечественные продукты: картофель, капусту, лук и морковь. Чиновники и ученые-экономисты тем временем предлагают оригинальные рецепты для замедления продовольственной инфляции.



Если верить еженедельным сводкам Росстата, то после десятка недель рекордного роста инфляции темпы подорожания в России несколько снизились. Правда, заметить это торможение инфляции можно только после сравнения сотых долей процента. Со 2 по 8 ноября годовая инфляция стала меньше – 8,07% против 8,14% неделей ранее.



Годовой показатель продовольственной инфляции также составляет более 10%.



Впрочем, граждане в магазинах вряд ли смогут "поймать" на глаз такое замедление инфляции на десятые и сотые доли одного процента. Картофель, например, подорожал за неделю на 0,82%. Неделей ранее рост был на 1,42%. Но главная цифра, конечно, рост цены корнеплода на 51,56% к 8 ноября с начала года. Белокочанная капуста за год подорожала на 88%. Лук прибавил в годовом исчислении 18%, морковь – 30%, помидоры – 5,67%.



Банк России уже обновлял прогноз по инфляции, по итогам 2021 года он ждет роста цен в интервале от 7,4 до 7,9%. Но ожидания населения традиционно гораздо более пессимистичны: россияне ждут рост цен в 13,6%. Причем эта тревога подпитывается не только ценниками в ближайшем супермаркете, но и вестями с "полей" самых развитых экономик мира. По данным Министерства труда, потребительские цены в США в октябре выросли на 6,2% – максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, эксперты ожидали ее ускорения, но только до 5,8%. Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Максимальными с января 2009 года стали темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%.



В Германии в октябре потребительские цены увеличились на 4,6% в годовом выражении. Цены на продукты питания выросли на 4,4%. Цены энергоносителей увеличились почти на 19%. Индекс потребительских цен Китая вырос на 1,5% в годовом исчислении в октябре. То есть темпы роста инфляции удвоились (в сентябре зафиксирован рост на 0,7% в годовом исчислении). Цены на продовольствие в Поднебесной при этом упали на 2,4% (на свинину, основное мясо в Китае, – на 44%). Цены на свежие овощи выросли на 15,9% в октябре.



Однако продолжающийся энергетический кризис и усиление экологических требований грозят более существенным ростом цен на товары из Китая. Так, например, китайское сырье для производства ветеринарных препаратов с марта по октябрь подорожало на десятки и даже сотни процентов, сообщает отраслевой портал Milknews.



Российский Минсельхоз ожидает стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары благодаря полученному урожаю и действующим мерам регулирования. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду (см. "НГ" от 10.11.21). Однако он признал, что погодные условия 2021 года оказались наиболее неблагоприятными для картофелеводства и овощеводства открытого грунта. "Картофеля на данный момент уже собрано 6,5 млн т (в организованном секторе), и уборка продолжается. Рассчитываем по картофелю приблизиться к показателю 2020 года", – заявил министр.



Он отметил также, что на объемах производства картофеля и овощей негативно сказывается тенденция к системному сокращению производства в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). По данным Института Гайдара, за последние два десятилетия производство картофеля в стране сократилось на треть, хотя это и не привело к росту импортозависимости – отношение импорта к внутреннему потреблению в 2020 году составило 3,6%, а к производству – 3,8%. Тем не менее процесс падения производства продолжается, а его среднегодовой темп за последние пять лет ускорился до минус 2,7%.



Занимая 76,2% посевных площадей, хозяйства населения обеспечивают 65,2% общего объема производства картофеля, отмечают в докладе завлабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда и ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. По их данным, производство картофеля с 1995 по 2020 год в хозяйствах населения сократилось с 35,8 до 12,8 млн т, а сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства не замещают это снижение.



Рост производства картофеля в хозяйствах населения возможен при продолжении падения доходов в домохозяйствах, считают ученые, но ограничен из-за старения населения, утраты навыков производства новыми поколениями сельского населения. Чтобы простимулировать развитие картофелеводческих хозяйств, необходимо сместить фокус государственных субсидий на производителей продуктов, которые конкурентны по цене на мировом рынке, но пока ориентированы на внутренний рынок. В первую очередь – на специализированные фермерские хозяйства.



Анонсированные в среду Минсельхозом меры предполагают увеличение поддержки овощеводства на 5 млрд руб. в 2022 году. Кроме того, правительство обещает наладить прямой сбыт мелкими производителями, включая личные подсобные хозяйства, через сетевых продавцов, а также на ярмарках и рынках.



Картошка не является биржевым товаром, но, очевидно, она будет учитываться аграриями в момент, когда они задумаются о стратегии на следующий сельхозгод, ведь земли можно "перепрофилировать" в надежде получить большую прибыль. Сейчас цены на продукты питания в мире достигли максимума с 2011 года, по крайней мере так заявляют в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Разработанный организацией Всемирный коэффициент цен на продукты питания в октябре достиг 133,2 балла (рост на 3% по сравнению с сентябрем 2021 года). По сравнению с октябрем 2020 года коэффициент вырос более чем на 30%.



Напрямую связывать российскую инфляцию с инфляцией в США не стоит – слишком далеки друг от друга страны и слишком мало торговых путей их связывает, если убирать за скобки непосредственно расчеты в американской валюте, на которые тоже влияет этот показатель, сказал "НГ" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. "Гораздо сильнее проявляется влияние инфляции Китая, так как масса товаров на полках страны производится именно там, и с учетом логистического коллапса на Дальнем Востоке рост цен может составить до 20% только в этом году. Из роста цен на китайские товары и продукты частично складывается и российская инфляция, и говорить, что Китай, проблемы с логистикой и энергетикой в мире никак не влияют на процесс ее роста – просто обманывать и себя, и аудиторию. На фоне таких скачков роста цен практически во всех странах российская официальная инфляция может легко приблизиться к 10% по итогам года. Если брать потребительскую инфляцию, то она составит никак не меньше 20%. Некоторый дефицит импортных товаров на полках из-за перебоев с логистикой при любом раскладе "съест" если не всю новогоднюю скидку, то как минимум ее часть, а учитывая стандартный рост потребления в ноябре-декабре, отсюда и сложатся такие показатели", - говорит эксперт.



Данные по инфляции в США за октябрь оказались шокирующими для рынков – инфляция не только обновила максимум с 1990 года, но и превысила психологически важную планку в 6%, - сказала "НГ" руководитель отдела макроэкономического анализа "ФИНАМ" Ольга Беленькая. - Хотя наибольший вклад в инфляцию вносят "временные" факторы (рост цен на энергоресурсы, продовольствие, дефицит чипов и в целом сбои в цепочках поставок), растут цены и на вполне устойчивые компоненты - жилье, медицинские и другие услуги". Инфляционное давление в ближайшие месяцы, по-видимому, останется высоким, и пик еще не пройден, т.к. темпы роста производственных затрат как в США, так и за рубежом обновляют максимумы, а на рынке труда США дефицит трудовых ресурсов вызывает ускорение роста зарплат, полагает эксперт.



Действительно, рост цен за последнюю отчетную неделю замедлился, в том числе и на продовольственную продукцию. В то же время, на мой взгляд,

"На примере одной недели пока рано говорить о стабилизации стоимости продуктов, поскольку в мире они продолжают дорожать, и рост мировых цен на энергоресурсы, в том числе газ, весьма чувствительный для цен на азотные удобрения, создает здесь дополнительные риски для продуктов растениеводства как сейчас, так и на следующий год, говорит Беленькая. "Попытки правительства "отвязать" рост внутренних цен от мирового рынка за счет различных механизмов демпфера, экспортных пошлин, квот и одновременно предложение Минсельхоза о беспошлинном ввозе говядины и свинины в рамках квот могут несколько сгладить, но не исключить, влияние мировых цен на внутреннюю продовольственную инфляцию", - полагает она.

Максимальная за длительный срок инфляция в США и еврозоне, а также рекордная с 1996 года производственная инфляция в Китае, разумеется, сказывается и на инфляции в России – через цены импортируемых товаров, комплектующих, продовольствия, подтверждает эксперт. По ее мнению, замедление инфляции за неделю 2-8 ноября до 0,09% может быть связано с эффектом локдауна, поэтому пока рано корректировать прогнозы. "Но при предположении, что до конца года недельные темпы инфляции вернутся к 0,2%, возможно, инфляция пройдет пик в ноябре и на конец года может составить 8,1-8,15%", - говорит Беленькая. Источник - ng.ru

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