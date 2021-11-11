|В Киргизии упразднили институт "статс-секретарей". За ненадобностью
18:45 12.11.2021
13 статс-секретарей госведомств освобождены от должностей.
Предыстория: Институт статс-секретарей упразднят. В каких ведомствах они есть? (фамилии)
Бишкек (АКИpress) – В связи со вступлением в силу закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" статс-секретари госструктур освобождены от должностей. Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Акылбек Жапаров.
Ранее президент Садыр Жапаров подписал закон, которым должность статс-секретаря была упразднена.
Как сообщили в Кабмине, от должностей освобождены:
- Айбек Акмолдоев - статс-секретарь Министерства энергетики и промышленности,
- Нурдин Алишеров - статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и развития регионов,
- Нуржан Бардинова - статс-секретарь Министерства иностранных дел,
- Жылдыз Бопушева - статс-секретарь Министерства инвестиций,
- Самат Борубаев - статс-секретарь Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ,
- Чынгыз Кененбаев - статс-секретарь Госслужбы финансовой разведки,
- Азамат Мамбетов - статс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций,
- Кутман Мамыров - статс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций,
- Исламбек Мойдинов - статс-секретарь Госагентства интеллектуальной собственности и инноваций,
- Абдисамат Сагымбаев - статс-секретарь Министерства цифрового развития,
- Бактыбек Секимов - статс-секретарь Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики,
- Калысбек Шадыханов - статс-секретарь Министерства образования и науки,
- Абдыхалык Шамшиев - статс-секретарь Министерства юстиции.