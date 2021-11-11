 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии упразднили институт "статс-секретарей". За ненадобностью
18:45 12.11.2021

13 статс-секретарей госведомств освобождены от должностей.

Предыстория: Институт статс-секретарей упразднят. В каких ведомствах они есть? (фамилии)
Бишкек (АКИpress) – В связи со вступлением в силу закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" статс-секретари госструктур освобождены от должностей. Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Акылбек Жапаров.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал закон, которым должность статс-секретаря была упразднена.

Как сообщили в Кабмине, от должностей освобождены:

- Айбек Акмолдоев - статс-секретарь Министерства энергетики и промышленности,

- Нурдин Алишеров - статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и развития регионов,

- Нуржан Бардинова - статс-секретарь Министерства иностранных дел,

- Жылдыз Бопушева - статс-секретарь Министерства инвестиций,

- Самат Борубаев - статс-секретарь Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ,

- Чынгыз Кененбаев - статс-секретарь Госслужбы финансовой разведки,

- Азамат Мамбетов - статс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций,

- Кутман Мамыров - статс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций,

- Исламбек Мойдинов - статс-секретарь Госагентства интеллектуальной собственности и инноваций,

- Абдисамат Сагымбаев - статс-секретарь Министерства цифрового развития,

- Бактыбек Секимов - статс-секретарь Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики,

- Калысбек Шадыханов - статс-секретарь Министерства образования и науки,

- Абдыхалык Шамшиев - статс-секретарь Министерства юстиции.

Источник - kg.akipress.org
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