В Киргизии упразднили институт "статс-секретарей". За ненадобностью

18:45 12.11.2021

13 статс-секретарей госведомств освобождены от должностей.



Предыстория: Институт статс-секретарей упразднят. В каких ведомствах они есть? (фамилии)

Бишкек (АКИpress) – В связи со вступлением в силу закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" статс-секретари госструктур освобождены от должностей. Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Акылбек Жапаров.



Ранее президент Садыр Жапаров подписал закон, которым должность статс-секретаря была упразднена.



Как сообщили в Кабмине, от должностей освобождены:



- Айбек Акмолдоев - статс-секретарь Министерства энергетики и промышленности,



- Нурдин Алишеров - статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и развития регионов,



- Нуржан Бардинова - статс-секретарь Министерства иностранных дел,



- Жылдыз Бопушева - статс-секретарь Министерства инвестиций,



- Самат Борубаев - статс-секретарь Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ,



- Чынгыз Кененбаев - статс-секретарь Госслужбы финансовой разведки,



- Азамат Мамбетов - статс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций,



- Кутман Мамыров - статс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций,



- Исламбек Мойдинов - статс-секретарь Госагентства интеллектуальной собственности и инноваций,



- Абдисамат Сагымбаев - статс-секретарь Министерства цифрового развития,



- Бактыбек Секимов - статс-секретарь Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики,



- Калысбек Шадыханов - статс-секретарь Министерства образования и науки,



- Абдыхалык Шамшиев - статс-секретарь Министерства юстиции.