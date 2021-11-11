 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер экс-минздрав СССР академик Чазов
19:47 12.11.2021

Умер светило кардиологии академик Чазов
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В возрасте 92-х лет скончался академик РАН Евгений Чазов. Скорбную новость сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова", - отмечено в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что разработки Чазова по лечению пациентов с инфарктами и тромбозами помогли спасти миллионы человеческих жизней. При этом Чазов провел на себе эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта.

Евгений Чазов был личным врачом генсека Леонида Брежнева, оказывал медицинскую помощь другим руководителям советского государства, консультировал глав разных стран, наблюдал многих знаменитостей.

"Я лечил девятнадцать лидеров пятнадцати стран мира. Меня надо занести в Книгу рекордов Гиннесса, - отмечал он сам. - Я никогда не думал, кого я лечу. Все для меня были больные. В некоторых случаях мне это вредило. Меня терпеть не мог Суслов. Но терпел. А чего, врач я, вроде бы, хороший. Я ему говорил: "Да пошли вы куда подальше!""

Чазов возглавлял 4-е Главное управление при Минздраве СССР в 1967–1986 годах, (именно там лечились лидеры страны). Был министром здравоохранения СССР в 1987–1990 годах, членом Президиума РАМН с 1972 года. Академик АМН СССР (1971; член-корреспондент 1967); академик АН СССР (1979); Герой Социалистического Труда (1978); лауреат Ленинской премии (1982), трех Государственных премий СССР (1969, 1976, 1991), Премии Совета Министров СССР (1977) и Государственной премии России (2004); полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Источник - rosbalt.ru
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