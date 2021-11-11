Мирзиеев озвучил на Стамбульском саммите общетюркские инициативы - туризм, рукописи, Арал...

20:15 12.11.2021

Шавкат Мирзиеев озвучил ряд предложений на саммите Тюркского совета

Сегодня, 12 ноября, президент Узбекистана принял участие восьмом саммите совета сотрудничества тюркоязычных государств.



В начале своего выступления глава государства заявил о полной поддержке Узбекистаном исторических решений о переименовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств и предоставлении Туркменистану статуса государства-наблюдателя. Было подчеркнуто, что эти шаги поднимут на качественно новый уровень деятельность организации, существенно повысят ее роль и авторитет на международной арене.



Отмечено, что стремительные процессы, происходящие сегодня в мире, различные вызовы и угрозы, испытания, вызванные пандемией, проблемы продовольственной безопасности, экологии и изменения климата ставят перед государствами-членами организации все новые неотложные задачи.



В этой связи лидер Узбекистана озвучил инициативы, направленные на более полное задействование огромного потенциала сотрудничества стран и укрепление организации.



Главным приоритетом обозначено создание благоприятных и привлекательных условий для расширения торговых отношений между странами.



Особо отмечено двукратное увеличение общего товарооборота Узбекистана с братскими странами за последние годы. В то же время эти показатели не соответствуют имеющемуся потенциалу. Анализ показывает, что в 2020 году совокупный объем импорта стран составил 420 миллиардов долларов, в то время как общий объем взаимных поставок между государствами-членами составил 21 миллиард долларов.



Поэтому самой актуальной задачей является замещение продукции третьих стран на товары, которые можно производить в государствах-членах организации.



В целях всестороннего изучения имеющихся возможностей в данной области предложено создать центр по исследованиям торгового сотрудничества тюркских государств, который займется выработкой предложений по устранению торговых барьеров, широкому внедрению электронной коммерции и увеличению объемов экспорта и импорта.



Важным направлением сотрудничества президент назвал развитие транспорта и транзита, что будет содействовать дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества стран организации.



Отмечено, что сегодняшняя ситуация требует дальнейшего развития существующих и создания новых трансконтинентальных транспортных коридоров из Китая в Европу, проходящих через территорию стран. В целях налаживания системного взаимодействия в этом направлении предложено разработать "Программу взаимосвязанности стран-участниц Организации тюркских государств в транспортной сфере".



Глава государства также призвал усилить промышленную кооперацию. Для этого было озвучено предложение о создании на базе профильных организаций государств-членов центров инжиниринга и технологий в целях разработки совместных проектов в данном направлении. Объявлено о готовности провести в следующем году в Узбекистане неделю промышленности тюркских государств.



Учитывая, что темой нынешнего саммита являются "Зеленые технологии и умные города в цифровом веке", президент выступил с инициативой создать постоянно действующую платформу экспертов и IT-специалистов для обмена опытом и трансфера инноваций по созданию умных городов. В качестве первого шага в данном направлении предложено провести в 2022 году конференцию экспертов.



Тема изменения климата, смягчения ее влияния на страны организации, а также проблема высыхания Аральского моря были затронуты в выступлении главы Узбекистана. В целях уменьшения негативных последствий экологических катастроф и предотвращения их распространения Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой создать в сотрудничестве с ООН структуру по охране окружающей среды тюркских стран, а ее штаб-квартиру разместить в одном из районов Приаралья, наиболее пострадавших от этой экологической катастрофы.



Президент обратил отдельное внимание теме развития туризма, предложив разработать "Дорожную карту", которая позволит реализовать проекты "Туризм по тюркскому миру" и "Табаррук туризм", охватит вопросы проведения выставок изделий ремесленников и этно-спортивных конкурсов, будет содействовать сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, а также способствовать развитию взаимодействия по другим направлениям.



Глава государства, выразив признательность за принятие в ходе сегодняшнего саммита решения об учреждении международной премии имени Алишера Навои, отметил важность изучения и перевода редких произведений, хранящихся в фондах стран-участниц, создания единой электронной базы данных. Только в Узбекистане имеется фонд рукописей, который включает в себя около 200 тысяч уникальных рукописных произведений, относящихся к общей истории и культуре. В этой связи предложено создать Исследовательский центр по изучению исторического, научного и культурного наследия тюркоязычных государств.



Подчеркнуто, что молодежь составляет большую часть населения стран-участниц организации, все более возрастает роль молодого поколения в жизни и судьбах народов, развитии отношений стран. Лидер Узбекистана отметил, что одна из главных задач – всесторонняя поддержка молодежи, поощрение ее творческих инициатив и проектов, защита от идей, чуждых национальным ценностям.



В этой связи глава государства предложил объявить 2022 год в Тюркском мире "Годом поддержки молодежных инициатив". В его рамках предлагается разработать и реализовать совместную программу конкретных мероприятий, включить данный вопрос в повестку следующего саммита в качестве основной темы.