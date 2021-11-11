Лукашенко угрожает Европе на голубом газу. Минск идет на эскалацию конфликта с Западом, - "НГ"

22:04 12.11.2021

Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии

11.11.2021



Мигранты собираются зимовать на белорусско-польской границе.

Александр Лукашенко продолжает повышать ставки в конфликте с Европой и демонстрирует намерение брать противника "измором". ЕС не готов к жесткому ответу, констатируют эксперты. В связи с этим ситуация может быть законсервирована надолго.

В ответ на угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией Александр Лукашенко пригрозил, что не только ее закроет сам, но еще и перекроет газопровод "Ямал–Европа". "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?" – заявил он в четверг во время совещания с правительством. "Закроют – пускай закрывают, но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать", – сказал он.



Александр Лукашенко заявил, что он и сам, не дожидаясь Польши, может перекрыть весь транзит в Европу в ответ на санкции. "Слишком много нас начали пугать пятым пакетом... А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?" – задался он вопросом. Лукашенко поручил правительству "ничего не прощать" странам Запада и "защищать свой суверенитет и независимость, не останавливаться – ни перед чем".



Как писала "НГ" (номера от 09.11.21 и 10.11.21), ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась в понедельник. Мигранты, ранее штурмовавшие границу небольшими группами, собрались колонной в несколько тысяч человек (по оценкам, до 4000) и пытались штурмом взять границу с Польшей. После того как польские пограничники и военные (к месту конфликта прибыли около 15 тыс. солдат) дали им отпор, мигранты разбили на границе лагерь и периодически повторяют попытки прорваться.



Как следовало из сказанного Александром Лукашенко на совещании в четверг, лагерь мигрантов может остаться на границе зимовать. "Юрий Викторович, подвези им туда сухих дров", – обратился он к заместителю премьер-министра Юрию Назарову. "Им надо согреться, во-первых, а во-вторых, они же там пособирали весь этот хмызняк, начнут рубить нормальные деревья. Толку от них будет немного, а могут и вреда нанести немало. У нас хватает этих сухих дров, надо привезти туда и сложить, пусть они там разжигают эти огни, костры и так далее. Ну куда денешься. Уходить оттуда не хотят", – высказался Александр Лукашенко. По его словам, на зимний период женщин (особенно беременных) и детей нужно разместить в белорусских санаториях. "Очень много женщин, беременных, на восьмом-девятом месяце. Мы никуда не денемся, они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас, не хотят – мы будем здесь. Ну как здесь, такая холодрыга наступает… надо их попросить, чтобы они или отдали нам детей, и мы бы их разместили в санатории… беременные женщины и дети – вопрос номер один", – поручил он разобраться своей ближайшей соратнице, главе Совета Республики Наталье Качановой.



В ходе совещания Александр Лукашенко также сообщил, что мигранты начинают вооружаться. "У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал… Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса", – рассказал он. По мнению Лукашенко, оружие нужно для того, чтобы "устроить здесь провокацию" – "столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их". "Курды – это вояки. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт", – обрисовал Лукашенко возможное развитие ситуации на границе.



Лукашенко идет на дальнейшую эскалацию конфликта, констатируют эксперты. "Меня больше всего впечатлило не обещание перекрыть границу и газ, а то, что у этих беженцев появилось, по словам Лукашенко, оружие", – сказал "НГ" политолог Валерий Карбалевич.



По мнению эксперта, эта информация или блеф, или это оружие дали мигрантам сами белорусские силовики. "Как они сами могли добыть оружие на территории Белоруссии? Вот человек прилетел на самолете… как там проверяют, все знают… если оно попало с Донбасса, то это значит, что белорусские и российские власти и спецслужбы вообще не контролируют ситуацию на своей территории", – рассуждает эксперт.



Вне зависимости от того, есть там действительно оружие или его нет, заявление Лукашенко стоит расценивать как желание обострить конфликт, считает Валерий Карбалевич. "Задача не решена, значит, надо повышать ставки", – излагает эксперт возможную логику Александра Лукашенко. По его словам, ту же задачу повышения ставок в конфликте с Западом выполняют и российские военные бомбардировщики, которые якобы мониторят ситуацию. "Все это говорит о том, что Лукашенко идет на обострение при молчаливом либо не молчаливом согласии России, потому что без согласия Путина бомбардировщики не летали бы", – резюмирует Валерий Карбалевич.



То, что мигрантам привезут дрова, детей и женщин разместят в санаториях, собеседник "НГ" истолковывает как намерение Лукашенко держать конфликт достаточно долго. "Беларусь готова тратить ресурсы на поддержание жизнедеятельности этих мигрантов, только бы они стояли и никуда не выходили", – сказал Валерий Карбалевич. Тем более что никакой адекватной реакции на происходящее на границе страны Запада не продемонстрировали. Идут только заявления, традиционно высказывающие озабоченность.



"Реакция Запада – рассеянность и беспомощность", – считает эксперт. В то же время, по его мнению, при наличии политической воли коллективный Запад мог бы принять более жесткие меры, в частности принять серьезные экономические санкции. "Большинство европейских стран считают, что проблема с мигрантами касается только стран-соседей – Польши, Литвы, частично Латвии. Какой-нибудь условной Португалии это абсолютно безразлично. Не говоря уже об американцах, которые вообще далеко", – рассуждает Валерий Карбалевич.



Как сообщалось, ЕС планирует рассмотреть пятый пакет санкций в отношении Белоруссии 15 ноября. Накануне верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что "ЕС решительно осуждает режим Лукашенко за то, что он сознательно подвергает опасности жизнь и благополучие людей", чем "не только нарушает международное право, но и игнорирует фундаментальные права человека".



Минск



За ситуацией следили авторы российских Telegram-каналов. "Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал - Западная Европа, по которому поставляется российский газ - от чего, естественно, пострадают и ЕС, и Россия, - полагает "Мейстер". - Между тем он не только Крым российским до сих пор не признал - Белоруссия по сей день считает Абхазию и Южную Осетию грузинскими территориями. Эта асимметрия отношений РФ и РБ становится все заметнее и все загадочнее с каждым днем. Казалось бы, при чем тут слухи о грядущих выборах в парламент Союзного государства РФ и РБ? При том, что текущие события лишний раз подчеркивают совершенную нереалистичность таких толков".



"ЕС планирует ввести санкции в ответ на попытку мигрантов стать цивилизованными европейцами путем штурма Белорусско-Польской границы. По данным Bloomberg, о санкциях могут объявить в начале декабря, - пишет "Бойлерная", отмечая, что поскольку против режима Лукашенко уже ввели все возможное санкции, ограничения могут затронуть несколько авиакомпаний. - Решение выглядит весьма странно, т.к. находящиеся на границе мигранты открыто заявляют, что их цель Германия, и явно они прилетели в Беларусь по собственному желанию и искренне надеялись прошагать до колыбели европейских ценностей. При чем тут авиакомпании".