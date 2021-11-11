Американский астронавт-турист Глен де Врайс разбился в авиакатастрофе

06:44 13.11.2021

Известный бизнесмен и космический турист погиб при крушении самолета



Бизнесмен Глен де Врайс, который в качестве космического туриста совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard компании Blue Origin, погиб при крушении легкомоторного самолета.



Как сообщает РЕН ТВ, Врайс погиб при крушении легкомоторного самолета в районе Хэмптона в 65 километрах от Нью-Йорка. Причины крушения самолета неизвестны. Он рухнул в лесополосу. Проводится расследование.



Ранее "СП" писала, что Марилия Мендонса - популярная бразильская певица - погибла при крушении самолета в штате Минас-Жерайс. Вместе с ней погибли ее дяди, продюсер и два пилота.