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|Американский астронавт-турист Глен де Врайс разбился в авиакатастрофе
06:44 13.11.2021
Известный бизнесмен и космический турист погиб при крушении самолета
Бизнесмен Глен де Врайс, который в качестве космического туриста совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard компании Blue Origin, погиб при крушении легкомоторного самолета.
Как сообщает РЕН ТВ, Врайс погиб при крушении легкомоторного самолета в районе Хэмптона в 65 километрах от Нью-Йорка. Причины крушения самолета неизвестны. Он рухнул в лесополосу. Проводится расследование.
Ранее "СП" писала, что Марилия Мендонса - популярная бразильская певица - погибла при крушении самолета в штате Минас-Жерайс. Вместе с ней погибли ее дяди, продюсер и два пилота.