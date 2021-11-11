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БелБатька взял в заложники "трубу" и угрожает заморозить Европу, - "СП"
07:51 13.11.2021

Минск достал главный козырь - прекращение транзита газа в Евросоюз
Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Фролов Всеволод Шимов Геворг Мирзаян Дмитрий Лекух

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрыть транзит российского газа, если Польша закроет границу с республикой. Белорусский лидер напомнил, что через Белоруссию проходит газопровод "Ямал-Европа", объемы транзита через который значительно увеличились за последнюю неделю.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - цитирует его "Белта". Он также пожаловался, что ЕС слишком часто пугает руководство Белоруссии пятым пакетом санкций. По словам Лукашенко, прощать такие угрозы не стоит.

Серьезно? Перекрыть транзит российского газа в Европу? А Россия что на это скажет? Насколько реальна эта угроза?

- Лукашенко никогда никого не пугает, - считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

- Он лишь шантажирует. И с этой точки зрения он шантажирует как Россию, так и Европу. Шантажируют не столько закрытием, сколько возможностью закрыть. Показывает, что он вообще человек без тормозов, может сделать все, что угодно. Я называю это "Игра в Эрдогана".

"СП": - Москва будет смотреть на это сквозь пальцы?

- Вряд ли Москва будет позволять Лукашенко ставить под вопрос надежность российских поставок углеводородов в столь сложное для Европы время. К тому же, повторюсь, это шантаж не только Европы, но и России.

"СП": - А подействуют ли угрозы на Европу?

- Вряд ли подействуют. Возможно, несколько вырастут цены на газ на рынке из-за истерии у трейдеров. Но не более того. В Европе считают, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть вентиль. Санкции против Лукашенко в любом случае будут введены.

"СП": - Кому тут Лукашенко больше грозит: Польше или Германии?

- Всем. Лукашенко играет на множестве досок сразу. Как обычно. И пытается добиться всего сразу. Денег, прямого разговора с Западом, отказа ЕС вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Многое будет зависеть от того, готовы ли будут Европа и Польша разговаривать напрямую с Лукашенко, или же будут использовать Россию как посредника в решение проблем с президентом Белоруссии. Ситуация крайне неопределенная. Но поляки, скорее всего, пойдут до конца и будут отстреливать беженцев, если это будет необходимо.

"СП": - А нам как вести себя в этой ситуации?

- Мы не должны лезть ситуацию, когда Батька разбирается с Евросоюзом. Должны взять попкорн, посидеть и посмотреть. Ну или тоже постебаться над тем как Запад нарушает права человека. Собственно, этим мы сейчас и занимаемся. Но нельзя позволять Лукашенко угрожать интересам России. Да еще и распоряжаться нашим газом. За это нужно сразу бить по рукам. Жесткое демонстративно, чтобы он вкусил чашу публичного унижения после отповеди Москвы и больше никогда так себя не вел.

- Исключать наихудшего для Европы развития событий нельзя, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

- Белорусская сторона неоднократно использовала "транзитный рычаг" как инструмент в своих хозяйственных спорах с Россией. Ничто не мешает Минску применить этот аргумент в отношениях с Европой. Тем более, что вся система гласных и негласных договоренностей между Белоруссией и ЕС, которая действовала до августа 2020 года, сейчас фактически разрушена. Так что в выборе средств в своем диалоге с Западом у Минска полностью развязаны руки.

"СП": - Это заявление вообще согласовано с Москвой?

- Думаю, что это заявление с Москвой никак не согласовано. Собственно говоря, это одна из главных проблем белорусско-российских отношений: при заявляемом глубоком уровне интеграции, у стран отсутствует согласованная внешняя политика. Так было с историей признания/непризнания Белоруссией российской принадлежности Крыма, так дела обстоят и сейчас. Миграционный кризис и конфликты с Польшей и Литвой - это исключительно результат противоречий в белорусско-европейских отношениях. Москва в этот конфликт демонстративно не вмешивалась, всячески подчеркивая, что это внутреннее дело Белоруссии и ее соседей. Учитывая, что уровень отношений России и ЕС находится на достаточно низком уровне, на подобные заявления Лукашенко в России смотрят достаточно спокойно - в конце концов, приятно пощекотать нервы "западным партнерам".

"СП": - Если гипотетически это представить, кто что потеряет: сама Белоруссия, Европа, Газпром? Насколько важное значение имеет этот газопровод в обще цепочке поставок? Есть ли чем заменить?

- "Ямал-Европа" входит в разветвленную систему поставок газа в страны ЕС, наравне с "Северным" и "Турецким" потоками, а также газотранспортной системой Украины. Учитывая то, что "Турецкий поток" ориентирован преимущественно на страны южной Европы, вторая очередь "Северного потока" все еще не введена в эксплуатацию, а с украинским транзитом связаны известные политические риски, перекрытие трубопровода "Ямал-Европа" может стать серьезным вызовом. Эта ситуация демонстрирует сохраняющуюся зависимость как России, так и ЕС от стран-транзитеров. С другой стороны, это может стать дополнительным аргументом в пользу морских трубопроводов, позволяющих снизить политические риски от транзита.

"СП": - Может, он еще нефтепровод перекроет в Европу? Кто опять же с этого больше потеряет?

- С нефтью ситуация еще сложнее, чем с газом. У России есть нефтепроводная система БТС-2 в обход Белоруссии к российским портам на Балтике, но ее пропускная способность недостаточна, а сам процесс транспортировки таким путем существенно удлиняется. Так что гипотетически Лукашенко может использовать и этот "козырь".

"СП": - Насколько Европа готова воспринять эту угрозу? Подействует ли она?

- Все будет зависеть от того, дойдет ли дело до реального перекрытия газопровода. Лукашенко ждет уступок от Европы и прямых переговоров с ЕС. ЕС, со своей стороны, не желает напрямую говорить с официальным Минском, считая белорусскую власть нелегитимной, и будет давить на Москву, чтобы та, в свою очередь, повлияла на Лукашенко. Россия, со своей стороны, пока подыгрывает Белоруссии, призывая Европу к прямым переговорам с ее властями. Идет игра на нервах, и кто кого переиграет, до конца неясно.

"СП": - Как, по-вашему, Москве стоит реагировать на происходящее в целом и на подобные заявления в частности?

- По всей видимости, Россия из этой ситуации пытается извлечь максимум выгоды для себя: продемонстрировать ЕС его уязвимые стороны, и показать, что ссориться с Москвой - не в европейских интересах. Вольно или невольно, но Лукашенко пока помогает Москве в этом деле.

- Пугать имеет смысл только тогда, когда готов исполнить обещанное. Александр Григорьевич - отморозок тот еще, исполнит, вполне, - считает писатель и политолог Дмитрий Лекух.

- Не думаю, что заявление согласовано с Москвой, но Лукашенко прекрасно осведомлен о том, что Москва по ряду причини и так не делает ставку на данный газопровод, и понимает, что серьезной потерей для России это не будет.

"СП": - Кто от этого больше всего потеряет?

- Потеряет прежде всего сама Польша, где сейчас острый энергодефицит и в чей порт в Свиноустье так и не дошли танкеры с американским СПГ. Ну и немного "Большая Европа", и Восточная Германия, впрочем, там не такие объемы, чтобы беспокоиться - это не "Северный поток-2".

Белорусскую часть трубы Россия давно выкупила, когда еще были иллюзии о будущем этого газопровода, так что Белоруссия мало что теряет. А Россия компенсирует ценой, к тому же в Москве давно готовы к объявленному Польшей не продлению контракта: ну, жила-была девушка - сама и виновата.

"СП": - Может, Лукашенко еще прокачку нефти остановит?

- Ну чего ж на святое-то замахиваться, нефтепровод - это живые деньги.

А вот заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что перекрытие транзита газа уже за гранью фантастики:

- Полагаю, это просто художественный образ, которым Александр Григорьевич хотел подчеркнуть значение Белоруссии для Запада и Востока. Никто перекрывать газовый транзит не собирается. Это невозможно. Даже гипотетически. Куда важнее были высказывания Лукашенко о транзите в целом. Польше и иным странам не стоит забывать, через кого на российский рынок идут всякие "белорусские креветки".

Источник - svpressa.ru
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