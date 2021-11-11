Мэрия Душанбе: Окончательное решение по поводу сноса дома-музея Айни пока не принято

07:56 13.11.2021

Власти города Душанбе подтвердили, что направили в Национальную академию наук Таджикистана письмо с предложением о сносе и переносе в другое место дома-музея основоположника таджикской современной литературы и героя Таджикистана Садриддина Айни.



В опубликованном 12 ноябре сообщении на сайте столичной мэрии говорится, что администрация города, "принимая во внимание выдающиеся заслуги писателя, ученого, первого президента Академии наук Республики Таджикистан, героя Таджикистана Садриддина Айни, предлагает НАН Таджикистана перенести и построить новый современный дом-музей",



Пока окончательное решение по поводу сноса или переноса дома-музея не принято, отмечается в официальном сообщении.



Мэрия Душанбе также утверждает, что никаких планов по строительству каких-либо зданий на месте дома-музея великого писателя нет. "Сообщения о том, что на месте дома-музея будет построен отель или другое здание, не соответствуют действительности", заявляет мэрия.



Накануне стало известно, что первый зампредседателя хукумата Душанбе Амирхон Курбонзода направил письмо президенту НАН Таджикистана Фарходу Рахими о возможном сносе или переносе в другое место дома-музея Садриддина Айни.



Дом-музей Айни является государственным культурным учреждением и находится на балансе НАН Таджикистана.



"Национальная академия наук считает, что необходимо сперва построить новое современное здание музея Айни, а потом перевезти туда экспонаты дома-музея", говорится в ответе Фархода Рахими на письмо из столичной мэрии.



Планируют ли власти Душанбе построить новое здание музея Айни –неизвестно.



Таджикский историк Гафур Шерматов выступает против сноса или переноса дома-музея основоположника таджикской советской литературы и героя Таджикистана Садриддина Айни. "Говорят, что снос дома-музея предусмотрен Генпланом Душанбе. Но это же культурно-историческое наследие нашего народа. Вы можете представить себе снос дома-музея Гафура Гуляма в Ташкенте или Чингиза Айтматова в Бишкеке?", - задает риторический вопрос историк.



Гафур Шерматов напомнил, что в 2009 году власти Узбекистана также хотели снести расположенный недалеко от площади и ансамбля Регистан в Самарканде дом-музея Айни из-за его ветхости. Однако после протеста местной интеллигенции дом-музей великого писателя и ученого не только был сохранен, но и полностью отреставрирован.



Садриддин Айни родился 27 апреля (15 апреля по старому стилю) 1878 года в Гиждуванском районе Бухарской области. Великий писатель и ученый был первым президентом АН Таджикской ССР. Садриддин Айни является основателем современной таджикской литературы и литературного таджикского языка. В сентябре 1998 года указом президента Таджикистана великому писателю было присвоено звание Героя Таджикистана (посмертно). Портрет Садриддина Айни изображен на купюре достоинством 5 сомони.