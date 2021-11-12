Зеленский vs Разумков: война УкрПьеро и Арлекина, - Р.Ищенко

09:46 13.11.2021 Зеленский vs Разумков: война Пьеро и Арлекина

Ростислав Ищенко



12.11.2021,



По слухам, будоражащим киевских политиков, уже в субботу может состояться съезд "Слуги народа", на котором планируется исключить из партии и лишить парламентского мандата экс-спикера Рады Разумкова



Впрочем, съезд в субботу может и не состояться. Близкие к офису президента источники сообщают о высокой вероятности его переноса. Насколько я понимаю, переносить или не переносить съезд решат в зависимости от наличия/отсутствия нужного для принятия решения количества голосов.

То, что Владимир Зеленский пытается избавиться от конкурента, играющего на его поле, с политической точки зрения верно, а нравственностью оба "юных дарования" не обременены. То, что Дмитрий Разумков пытается построить собственную политическую карьеру на руинах карьеры Зеленского - тоже не преступление. "Президент из кабаре" потерял поддержку как населения, так и политического класса. Его "демократическое переизбрание" на второй срок является настолько невероятным, что быстро растущее число потенциальных преемников является очевидным результатом деятельности самого Зеленского.



Разумков не хуже, а лучше Зеленского удовлетворяет образу "честного мальчика из хорошей семьи", который, "ужаснувшись происходящим", решил "спасти народ". У него выражение лица не такое хитрое, и говорит он значительно лучше, и реагирует на меняющиеся обстоятельства более оперативно. В общем, он более квалифицирован как политик, при этом менее амбициозен и более управляем, чем Зеленский. Уважаемые люди могут надеяться, что этот не забудет, из чьих рук кормится, и от рук не отобьется.



Правда, власть портит. В украинских же условиях она ставит любого, самого порядочного человека перед необходимостью действовать методами незаконными, противозаконными и антиконституционными. Любой украинский президент по определению узурпатор. Он не может не то что к власти прийти - просто стать узнаваемым без помощи крупного капитала. То есть еще до своего кандидатства он должен заключить союз с кем-то из олигархов. Но в обмен олигарх-благодетель желает получить от него больше, чем может легально дать ему любой президент - право эксклюзивно грабить Украину, невзирая на желания не только других олигархов, но и зарубежных "партнеров".



Чтобы удовлетворить благодетеля, президент должен узурпировать недостающую ему власть - поставить под контроль парламент, правительство, суды, СМИ - все альтернативные центры власти и информации. Эти действия вызывают естественное отторжение большей части украинского политического класса. Против действующего президента складывается олигархический консенсус, который рано или поздно приводит к власти его сменщика. Но и пришедший сменщик на основе поддерживавшего его олигархического консенсуса очень быстро сталкивается с уже оппозиционным консенсусом тех же олигархов.

Президент, может быть, и хотел бы удовлетворить всех, но растущая ресурсная недостаточность, к концу правления Януковича превратившаяся в хроническую проблему Украины, не позволяла материально обеспечить компромисс между олигархическими семьями. Качели (от общеолигархической поддержки к общеолигархической оппозиции) стали регулярным свойством украинской политики. Второй срок любого президента мог быть обеспечен только за счет все более (от президента к президенту) массовых фальсификаций, на что оппозиция отвечала майданами или по-аваковски тихим силовым принуждением к уходу (как было в случае с Порошенко).



Борьба шла не за "европейский выбор" или "пророссийскую ориентацию". Прозападную политику проводили все президенты. За монопольный доступ к государственному ресурсу боролись фракции национальных производителей - промышленников и банкиров-компрадоров. При этом, учитывая, что каждая крупная олигархическая семья обустраивалась пор принципу средневекового германского имперского княжества (у которого наличествовали все признаки независимого государства), один и тот же олигарх, как правило, принадлежал и к фракции промышленников-националов, и компрадоров-банкиров. Подчеркну еще раз, что обе фракции были настроены исключительно прозападно и видели в России исключительно источник внешнего ресурса, обеспечивающего внутриукраинскую стабильность и рост их собственных состояний, несмотря на политику экономических уступок Западу. Потери на западном направлении должны были с избытком компенсироваться за счет России.



В такой ситуации с учетом, что Запад не только на постсоветском пространстве, но везде в мире делал ставку на компрадоров, немудрено, что в конечном итоге весь украинский олигархат перешел во фракцию компрадоров. Уже в ходе президентства Януковича прежнее деление не действовало, интересы национального производителя приносились в жертву в рамках общеолигархического консенсуса. Никто из олигархов не протестовал против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, все его поддерживали. Возникшее в последний момент сопротивление Януковича было сопротивлением политика, внезапно увидевшего, что его лишают политического и экономического ресурса для нормального стабильного управления своей вотчиной. Потому Янукович и требовал от ЕС не чего-то невозможного, а только 15-20 миллиардов евро на "безболезненный переход на евростандарты". На самом деле эти деньги нужны были, чтобы без проблем дотянуть до выборов 2015 года, после победы на которых Януковичу было бы все равно, насколько быстро падает уровень жизни.



Но Запад учитывал, что после 2015 года наступит 2020 год. И команда Януковича вовсе не захочет отдавать власть. За это время она усилится достаточно, чтобы подавить любое сопротивление внутри Украины, а если Запад будет слишком сильно давить, то существует опасность политического разворота в сторону России, по принципу "мы в Таможенный союз, а вы нам - пожизненное президентство". Хотя вовсе не обязательно, что Россия могла это ему гарантировать, но надежды могли быть.

Поэтому олигархический проевропейский мятеж 2013-2014 годов, после некоторых колебаний был поддержан Западом. С этого момента позитивный выход из кризиса оказался недоступен украинским элитам. Они оказались обречены на каннибализм, когда более сильные олигархические семьи продлевают свое существование за счет пожирания более слабых.



Опыт Януковича и Порошенко научил как западных партнеров, так и украинских олигархов, что президент-олигарх опасен для них всех. Даже не понимая, но инстинктивно чувствуя порочную природу украинской государственности, он пытается стать единственным политиком и единственным олигархом в стране. Выход оказался прост и незатейлив. Его предложил с подачи Сороса Пинчук, выдвинув потенциальным кандидатом в президенты певца, ничего не смыслящего в политике. Но инициативу почти случайно перехватил Коломойский, выдвинувший комика, оказавшегося более харизматичным и телегеничным.



Когда сегодняшние псевдопророссийские сектанты на Украине заявляют, что они голосовали не за Зеленского, а против Порошенко, они даже не понимают, что тем самым подтверждают абсолютную эффективность олигархической пропаганды. Ведь именно против Порошенко сложился олигархический консенсус, как против слишком самостоятельного и опасного для олигархов политика. Его надо было заменить все равно кем, но лучше всего непрофессионалом.



Идею оценили все олигархи. Поэтому Пинчук сдал своего Вакарчука, а Ахметов с Аваковым слили Тимошенко, внезапно не попавшую во второй тур, попытавшуюся выступить, но тут же успокоенную тем самым олигархическим консенсусом, бороться против которого не посмела.



Таким образом, выдвиженец Коломойского стал общеолигархическим кандидатом. Игорь Валерьевич был вынужден вступить в этот колхоз, поскольку иначе его мальчик вылетел бы еще в первом туре и никто никогда не узнал бы, что его поддерживало аж 73% от пришедших на выборы во втором туре избирателей.



На следующем этапе Зеленского попытался приватизировать Ахметов. И у него почти получилось, но игравший Бонапарта комик оказался действительно переполненным комплексом местечкового Наполеона. Он оказался слишком амбициозным, он поверил в свою звезду, а остывающую народную любовь объяснил себе кознями олигархов. В результате Зеленский и его такая же неадекватная команда решили, что они могут управлять Украиной при помощи силового подавления даже видимости политической оппозиции. Они посягнули на "святое" - на право олигархов принимать решения и пожелали из простых исполнителей на хорошей зарплате превратиться в вершителей судеб.

Тут же против Зеленского сложился олигархический консенсус. С ним остался только Коломойский, который боится, что при смене власти, американцы добьются от Украины его выдачи. Если он получит от Вашингтона гарантии безопасности, он немедленно сдаст Зеленского. Но США пока еще великая держава, хоть по собственному признанию уже одна из трех (наряду с Россией и Китаем), а великие державы не торгуются с барыгами. Поэтому у Колмойского очень мало шансов продать Зеленского, а в команде действующего президента Коломойский - единственный талантливый политический игрок, хоть и местечкового разлива, но по сравнению с остальными киевскими политиками - Монблан. Так что на сегодня они даже более взаимозависимы, чем были в ходе предвыборной кампании 2019 года.



Главой оппонирующей фракции оппозиционного олигархического консенсуса выступает Ахметов. Тот факт, что Ринат Леонидович, никогда не выступавший против действующих президентов, а просто дожидавшийся исхода схватки и бравший в долю нового, в этот раз вышел на авансцену украинской политики - ярчайшее свидетельство того, насколько исчерпана ресурсная база страны. Нет уже даже политического резерва. Когда маршал Ворошилов с шашкой наголо водил в 1941 году бойцов РККА в контратаки на наступавших немцев, это не было настолько противоестественно. Все же Ворошилов - командир эпохи Гражданской войны, когда личный пример играл непропорционально большую роль, и не только комдивы, но и командармы иногда лично участвовали в боях.



Когда Ахметов лично ведет армию оппозиционных олигархов на штурм "зеленковских высот", это значит, что даже крохи украинского ресурса, оставшиеся от былого великолепия, слепившего олигархические глаза в 90-е годы, являются настолько принципиальными для выживания каждой отдельно взятой олигархической семьи, что руководство операциями уже нельзя доверить наемным политтехнологам - приходится все делать самому.



На политической сцене Украины ведут принципиальную непримиримую борьбу Зеленский и Разумков. На деле это не более чем куклы, управляемые Коломойским и Ахметовым. Разница между ними лишь в том, что кукла-Зеленский - последний актив Коломойского, а кукла-Разумков может быть в любой момент заменена Ахметовым на кого-нибудь более успешного (как заменили в свое время Вакарчука). Зато кукла-Разумков более предсказуема и послушна хозяину. Зеленский постоянно находится под влиянием сразу нескольких приближенных, поэтому Коломойскому значительно сложнее выстраивать стройную стратегию.



С другой стороны, Коломойскому отступать некуда. В 2014 году, подавляя русскую весну в Днепропетровске, Харькове и Одессе, и в 2015 году, когда практически сверг Порошенко (но сдался под давлением американского посольства, о чем теперь, несомненно, жалеет) он уже продемонстрировал, что в критической обстановке умеет действовать быстро, решительно, абсолютно не стесняясь в средствах и не рефлексируя по поводу возможных последствий. За свою жизнь он уже столько натворил, что в случае поражения пожизненное заключение будет для него лучшей альтернативой петле. Зато пока он победитель, он недосягаем для врагов. Чем больше под его контролем человеческих душ и материальных ресурсов, тем больший у него потенциал в торге за свою жизнь, свободу и сохранение нажитого состояния.



Коломойский и политическая команда Зеленского едины в том, что готовы к применению любых средств для сохранения и упрочения своего господствующего положения. Но мы не знаем, насколько крепки нервы у тех же Ермака с Даниловым, ведь в критической ситуации им, естественно, сделают заманчивые предложения, заодно нарисовав их личные печальные перспективы после поражения, если предложения ими не будут приняты. Мы не знаем как далеко готовы зайти силовики в выполнении преступных приказов Зеленского и сколько будет стоить лояльность ключевых генералов. Мы не знаем, насколько сохранил Аваков влияние в структурах МВД и среди конфедерации "азовских" нацистских организаций.



На первый взгляд брошенный против Зеленского/Коломойского политический, финансовый и информационный ресурс настолько велик, что должен подавить любую попытку к сопротивлению. Но на деле все решит обычная сила, как сила решила спор Зеленского и Порошенко. Последнему Аваков силой воспрепятствовал провести фальсификацию на участках и угрозой применения силы не дал объявить себя победителем. Но до этого Порошенко уступил под давлением и не взял на себя ответственность продления и распространения на всю страну в обход парламента чрезвычайного положения, введенного им по результатам провокации в Керченском проливе.

Именно эта стадия, борьба всех со всеми, должна была начаться и началась на Украине еще в 2014-2015 годах в формате противостояния Коломойский - Порошенко, но была временно парализована американским руководством, которое также выступило третейским судьей в борьбе Порошенко и Яценюка, а затем дало согласие на отстранение от власти Порошенко в формате свободных выборов.



В борьбу украинских пауков в банке американцы больше не вмешиваются, им не до того, они пытаются дорого продать России свои никому не нужные восточноевропейские активы. Украина - лишь один из этих активов. Дестабилизация и возможная гражданская война всех со всеми, сопровождающаяся геноцидом оставшихся пророссийских деятелей, равно как и возможное нападение Киева на Донбасс или его участие в польско-белорусском конфликте - лишь один из аргументов, при помощи которых США пытаются набить цену своему лежалому товару.



Но на украинской сцене веселый Арлекин бьет унылого Пьеро, а зрители надеются, что добро обязательно победит. Источник - ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636785960

Новости Казахстана

- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс

- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса

- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин

- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект

- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения

- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий

- Кадровые перестановки

- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере

- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций

- "Я сторонник диалога"

